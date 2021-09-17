江戶的「小料理屋」物語（中）：老饕與藝術家們一起來守住老店

昭和的政治家在荒木町密談

荒木町在江戶時代是武家院落的聚集地。經過明治維新，從大正到昭和中期，這裡變成了風情萬種的花街柳巷。據說昭和30年代這裡也有藝伎居住的「置屋」，不少富貴人士流連于此。平緩的坡道兩側和小巷裡，料亭、小料理屋、居酒屋鱗次櫛比。

「赤阪和銀座很高調，荒木町則是秘境小屋般的小店。」——歷任官房長官、外相、自民党總務會長等職位、「踢過首相椅子的男人」伊東正義生前曾告訴過我，昭和時代的政治家曾把荒木町的小店用作密談場所。

勾起鄉愁的荒木町，聚集了一群老饕。「Tamaru」一直就有熱愛鮟鱇火鍋和康吉鰻料理的吃貨光顧，得以守住家業。第二代老闆御子柴曉己回憶道：「以往的顧客都是大人物。教了我很多東西。我算是被顧客培養出來的。」

男人和藝人帶來門庭若市的時代

「Tamaru」草創期是20世紀60年代。正值高度經濟成長期，荒木町因富貴顧客和藝伎的到來而熱鬧非凡。

「當時也有一直營業到淩晨三四點的時候。父親就乾脆不睡覺了，直接去築地進貨。」曉己回憶1964年東京奧運會前後的情景時，這樣回憶道。

文學座的招牌花旦杉村春子等藝人也經常在這裡露面。電影導演今村昌平跟其執導作品的御用男演員北村和夫也常結伴而來。今村最愛佔據吧檯最裡面的位置，口頭禪是「康吉鰻還是要吃江戶前呀」。





北村也時不時隔著吧檯跟初代老闆御子柴蔀搭話聊天。雖然同為男演員，據說小松方正在店裡就不是那麼健談。不過，小松給曉己與夫人尚子的婚宴當過司儀。





名人當中，服裝品牌「VAN Jacket 」的創始人石津謙介也是熟客。據說他不愛坐吧檯最裡面的「特等席」，反而喜歡做在中間位置。