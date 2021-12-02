江戶的「小料理屋」物語（下）：「婦唱夫隨」讓星鰻更添滋味

不設門檻的親民小料理屋

某一天，饞蟲發作，便抬腳走了進來，喝點小酒，吃點美食，然後回家......「江戶的小料理屋就是這樣的存在」。這是「Tamaru」的老闆御子柴曉己的觀點。

沉默寡言的上一代老闆也曾說過：「提前預約和酌情上菜，對店方來說固然方便省事，不過，客人饞了，來了，隨便吃點喜歡的小菜，再喝上幾壺小酒。這種情況對雙方都是一種幸福。」

正因如此，御子柴會花時間琢磨如何確保客人點菜後能第一時間上菜。「守住店的招牌，就是守住糠醬（糠醬，即糠床。用來醃制鹹菜）」，所以從不敢怠慢糠床管理。「過去就有糠漬一隻手的說法，一個家裡只能有一個人來做。店裡的糠床是從母親千代那裡接手過來的。」為了翻糠床，御子柴休息日也會去店裡。盛夏時節，每天要翻3次糠床。

店內每月「換新衣」

每個月的第一天，店內都會悄然進行專業「換新衣」。炕座上的坐墊和吧台椅子的外罩統統要換新。

洗手間前面的布簾也是每月一換。今年4月初還是粉色的櫻花圖案，可從中旬起就換成了菖蒲圖案。雖然實屬例外，但今年櫻花凋零得比較早，所以店裡的布簾也提早換季了。洗手間裡有當季花卉和玫瑰的插花，點的是京都松榮堂的香。





曉己如此細緻踏實工作的背後，離不開夫人尚子的支持。是的，夫婦二人齊心操持的夫妻店，正是「Tamaru」的魅力所在。

無論和服還是洋裝都能輕鬆駕馭的尚子夫人身材高挑，氣質上佳。女性客人到來時，她會輕輕遞上一條蓋膝蓋的毛毯，而不是餐巾。也多虧了這麼無微不至的待客風格，店內整體氛圍充滿張力。