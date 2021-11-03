後疫情時代的旅遊新模式：京都保津川篇

後疫情時代的旅遊新模式：京都保津川篇觀光旅遊 歷史
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坐著小火車和馬車去體驗保津川漂流
嵯峨野小火車，路線是從JR山陰線（嵯峨野線）嵯峨嵐山站相鄰的小火車嵯峨站到小火車龜岡站，全長7.3公里，需時約25分鐘。小火車原本是用來運輸貨物的小型貨車，在普通火車和卡車無法通行的地方鋪軌使用。由於JR山陰線改造成了複綫，小火車不再用於貨物運輸，1990年轉為日本最早一條觀光專用的鐵路線。
在柴油機車的牽引下，小火車哐當哐當地行駛在滿眼新綠的溪谷之間，速度也就比自行車快一點。在景色優美的地方，小火車還會特意放慢速度。我乘坐的5號車廂是開放式車廂，四周沒有玻璃窗遮擋。感受著從林木間吹來的山風，心曠神怡。
從小火車龜岡站到保津川漂流的乘船渡口，有巴士直通聯結。但我還是選擇了坐多人合乘的馬車，悠閒地感受鄉間小路的風情。
開車5分鐘可達的車程，坐馬車花了25分鐘。馬車「嘚嘚嘚」地前行，車後揚起些許沙塵。鳥鳴聲、河水潺潺聲、樹葉隨風搖曳聲…不時閉上雙眼，傾聽大自然的天籟之音。
下了馬車，再往前走一會，就來到了保津川漂流的乘船碼頭。從上午9點到下午3點，每隔1小時開船（週六、周日和節假日，只要人坐滿就隨時開船）。利用等船出發的這段時間，我採訪了保津川遊船企業工會的代表理事豐田知八先生。
沿途景觀和驚險體驗連英國王室都讚不絕口
豐田介紹道，保津川以遊客為對象的漂流專案始於1899年。因為離京都的代表性景點嵐山和嵯峨野很近，所以受到很多文人的喜愛。夏目漱石的小說《虞美人草》中，也非常詳盡地描寫了坐船漂流而下的樂趣。
保津川的水運歷史非常悠久，可以追溯到奈良時代。當時盛行放木筏順流而下，把在丹波山地砍伐的木材運送到長岡京和平安京，用以營建都城。
有「川大名」之稱的京都富商角倉了以，曾組織人員開鑿了急流峽谷中橫亙著的巨大岩石，使水路暢通。
角倉了以通過朱印船貿易積累了巨額財富。他自掏腰包，於1606年疏浚了保津川。木材之外，他還開始用平底船向外運輸丹波出產的穀類、薪炭等豐富而優質的物產。
到了明治時代，JR山陰線開通（1899年），不久卡車運輸也開始出現。利用木筏和貨船的水路運輸逐漸消失，作為旅遊項目的漂流項目取而代之，逐漸繁盛起來。來自海外的重要人物起了推波助瀾的作用。
「很多來自歐洲的貴賓前來參觀保津川，對峽谷的美景和驚心體驗都讚不絕口。尤其英國王室於此淵源頗深。1881年阿爾伯特·維克多王子和喬治王子兩兄弟，1922年愛德華王子，都曾體驗過保津川漂流。這種新聞在日本國內傳播開去，日本人也開始知道保津川漂流了」，豐田說。
從大正年間到昭和初期，有很多外國遊客坐著雙人人力車來這裡，乃至當時人們把通往乘船碼頭的道路俗稱為「異人街道」。可以說是「外國遊客的盛宴」。
傳承了400年的「川根性」
了解到這些知識後再坐船，樂趣倍增。
蜿蜒的保津川水道，急流與靜水在眼前交互出現。可以看到開在岩石縫裡的杜鵑花，聽到夾雜在溪水奔流聲中傳來的樹蛙清澈的鳴聲…初夏，乘船迎著水花順流而下的這趟旅行，甚是愜意。
河中，有看似要阻斷水流的巨大岩石，也有形似獅子、野豬等動物的石頭，各有說法和典故。船夫兼導遊一一為大家講解。
船夫們使用的撐船篙，是用絲柏或橡木，各自親手製成的。據他們說，「因為形狀、手感都不一樣，所以沒法相互借著用」。
他們通過撐篙，能瞬間判斷風的方向和大小，讓船毫髮不差地穿過岩石交錯的狹窄河道。那些岩盤上的凹陷處，被稱為「撐篙痕」，是幾百年來船夫們用撐篙在同一位置反復點撐形成的。
「不管自然條件多麼惡劣，只要下河開了船，我們就能把船安全開到嵐山去」——保津川船夫的這種氣概，是傳承了400年的精神財富，他們稱之為 「川根性」「舟根性」。
把生態旅遊作為一種新理念
通過船夫們的不斷努力，這裡每年吸引約30萬名遊客，但如今也受到了疫情的沉重打擊。去年一年的乘客人數比前年減少了七成。雖然這裡空氣新鮮，富含負離子，環境宜人，但短期內是無法指望入境遊客的需求了，緊急事態宣言下也很難吸引國內的遊客光顧。
但是，豐田知八他們很樂觀。
「明治時期水路航運被鐵路運輸取代的時候，我們的祖輩們也曾很絕望，覺得全完了，明天開始就要失業了。當時既沒有失業保險，也沒有其他社會保障措施。但在絕境之中，先輩們發揮智慧，揮灑汗水，硬是在旅遊觀光上闖出了一條新出路。我們不能給先輩們丟臉。我想，這些年和我們共同拼搏發展至今的嵯峨野觀光鐵路人士，也是一樣的心情。」
著眼於後疫情時代，豐田等人更加投入的是發展「生態旅遊」。
保津川流經的龜岡市，2018年在日本全國率先制定了「禁止塑膠購物袋條例」。2012年還作為內陸地區自治體首次主辦了「海洋垃圾峰會」。其契機就是保津川船夫們開展的環保活動。
「名稱是叫海洋塑膠汙染，但實際上一多半是從河裡流到海裡去的。對於祖祖輩輩以河為生的我們來說，這是個不容忽視的問題。」
豐田等人從20年前開始，就致力於清掃漂浮在保津川的塑膠垃圾。他們還在塑膠垃圾上安裝GPS，開展追蹤調查。從2021年5月開始，豐田他們以大學生等普通市民和遊客為對象，啟動了「生態之旅」旅遊項目——一邊在保津川漂流，一邊回收垃圾。
通常，旅遊景點都會想盡辦法讓人觀賞美麗風景。而該旅遊項目，特意也讓人們看到河裡漂浮著的塑膠垃圾、塑膠瓶，目的是讓大家共同思考如何才能實現「可持續發展的旅遊」。
關於回收垃圾的處理費用，將來也想呼籲全國設定過SDGs目標（聯合國可持續發展目標）的企業提供協助。此外，將於2022年開業的「河川車站」，也將為孩子們提供體驗式學習和講座式學習。
傳統的「川根性」「舟根性」，也將在新型生態旅遊中傳承下去…
採訪協助：一般社團法人日本巡禮、旅遊項目策劃人船田幸夫
標題照圖片：平底船激蕩著水花順流前行。隨著時代的發展，木筏和貨船都消失了，但保津峽的自然風光依然秀美如故。幾億年前海水侵蝕堆積形成的地層至今裸露如初，還殘留著江戶時代初期開鑿疏浚的痕跡（攝影：天野久樹）