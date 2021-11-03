後疫情時代的旅遊新模式：京都保津川篇

參觀寺廟神社，並非玩賞京都的全部。位於京都市區西部的嵐山嵯峨野地區，風光明媚，平安時代起就作為別墅區備受貴族們青睞。遊客可先乘坐小火車，沿保津川前往西鄰的龜岡，回程則乘船漂流而下。這條旅遊路線在外國遊客中也很有人氣，疫情之前一直處於滿員狀態，反倒是現在正好可以避開「三密」盡情體驗。這裡空氣也很新鮮，適合在此恢復因疫情所致的身心疲勞。著眼後疫情時代，新型「生態旅遊」正在誕生。

坐著小火車和馬車去體驗保津川漂流 嵯峨野小火車，路線是從JR山陰線（嵯峨野線）嵯峨嵐山站相鄰的小火車嵯峨站到小火車龜岡站，全長7.3公里，需時約25分鐘。小火車原本是用來運輸貨物的小型貨車，在普通火車和卡車無法通行的地方鋪軌使用。由於JR山陰線改造成了複綫，小火車不再用於貨物運輸，1990年轉為日本最早一條觀光專用的鐵路線。 在柴油機車的牽引下，小火車哐當哐當地行駛在滿眼新綠的溪谷之間，速度也就比自行車快一點。在景色優美的地方，小火車還會特意放慢速度。我乘坐的5號車廂是開放式車廂，四周沒有玻璃窗遮擋。感受著從林木間吹來的山風，心曠神怡。

從小火車龜岡站到保津川漂流的乘船渡口，有巴士直通聯結。但我還是選擇了坐多人合乘的馬車，悠閒地感受鄉間小路的風情。 開車5分鐘可達的車程，坐馬車花了25分鐘。馬車「嘚嘚嘚」地前行，車後揚起些許沙塵。鳥鳴聲、河水潺潺聲、樹葉隨風搖曳聲…不時閉上雙眼，傾聽大自然的天籟之音。



下了馬車，再往前走一會，就來到了保津川漂流的乘船碼頭。從上午9點到下午3點，每隔1小時開船（週六、周日和節假日，只要人坐滿就隨時開船）。利用等船出發的這段時間，我採訪了保津川遊船企業工會的代表理事豐田知八先生。

沿途景觀和驚險體驗連英國王室都讚不絕口 豐田介紹道，保津川以遊客為對象的漂流專案始於1899年。因為離京都的代表性景點嵐山和嵯峨野很近，所以受到很多文人的喜愛。夏目漱石的小說《虞美人草》中，也非常詳盡地描寫了坐船漂流而下的樂趣。 保津川的水運歷史非常悠久，可以追溯到奈良時代。當時盛行放木筏順流而下，把在丹波山地砍伐的木材運送到長岡京和平安京，用以營建都城。

有「川大名」之稱的京都富商角倉了以，曾組織人員開鑿了急流峽谷中橫亙著的巨大岩石，使水路暢通。 角倉了以通過朱印船貿易積累了巨額財富。他自掏腰包，於1606年疏浚了保津川。木材之外，他還開始用平底船向外運輸丹波出產的穀類、薪炭等豐富而優質的物產。 到了明治時代，JR山陰線開通（1899年），不久卡車運輸也開始出現。利用木筏和貨船的水路運輸逐漸消失，作為旅遊項目的漂流項目取而代之，逐漸繁盛起來。來自海外的重要人物起了推波助瀾的作用。 「很多來自歐洲的貴賓前來參觀保津川，對峽谷的美景和驚心體驗都讚不絕口。尤其英國王室於此淵源頗深。1881年阿爾伯特·維克多王子和喬治王子兩兄弟，1922年愛德華王子，都曾體驗過保津川漂流。這種新聞在日本國內傳播開去，日本人也開始知道保津川漂流了」，豐田說。 從大正年間到昭和初期，有很多外國遊客坐著雙人人力車來這裡，乃至當時人們把通往乘船碼頭的道路俗稱為「異人街道」。可以說是「外國遊客的盛宴」。