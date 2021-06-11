改變臺灣的日本人系列：埋骨於臺灣的明石元二郎

日本政府派遣至臺灣擔任總督者總計19人。雖有不少總督在歷史上留名，其中心中深懷臺灣，甚至希望死後葬在臺灣的人，只有明石元二郎了吧。

從歐洲到臺灣 明石元二郎以第7任臺灣總督的身份來臺，成為日本統治臺灣的「前期武官總督時期」最後一位擁有軍事身份的總督。他的著名功績是在日俄戰爭之際進行秘密工作，支援俄羅斯革命，從背後動搖敵國，在幕後為日本的勝利立下汗馬功勞。 明石元二郎為明石助九郎的次男，1864（元治元）年生於福岡藩的大名町。首先就讀陸軍幼年學校，其後在1883（明治16）年畢業於陸軍士官學校，擔任步兵少尉。陸軍幼年學校時期的明石元二郎不擅長運動，但數學和繪圖非常拿手。大多單獨行動，被認為協調性低，時常惡作劇，但老師、學長和朋友都對他好意相護。這樣的情況到了陸軍士官學校仍舊持續不變，雖然語言能力優異，卻幾乎不刷牙，對打理生活及自身毫不關心，若熱衷於某事物，就會完全忘記週遭一切，這樣的性格終生未曾改變。 1889（明治22）年，陸軍大學校畢業後，前往德國留學，其後派遣至法屬印度支那（譯註：領域包含現在的越南、寮國、柬埔寨），也曾擔任武官觀察美西戰爭中的馬尼拉戰役。1901（明治34）年擔任日本駐法使館的陸軍武官，隔年轉任駐俄使館的陸軍武官。據說明石的語言能力優異，可以完全理解德語、法語、俄語和英語。他發揮此優異的語言能力，蒐集俄羅斯國內的相關資訊，從事情報工作，並嘗試與俄羅斯的反政府分子接觸。 1904（明治37）年日俄戰爭爆發後，日本駐俄使館遷移至中立國瑞典的首都斯德哥爾摩，明石其後便以此為根據地進行活動。開戰前的同年1月，明石接到參謀本部次長兒玉源太郎的電報指示，要求他「在聖彼得堡、莫斯科、敖得薩（譯註：現在烏克蘭境內大城，擁有不凍港灣，被視為重要軍事據點，亦為物資集散地與重要貿易港口，被譽為黑海明珠）各設置兩名非俄羅斯人的線民」，此外更在開戰的同時，就任直屬於參謀本部的臨時駐歐參謀。另外在轉移至斯德哥爾摩之際，自指揮日軍參與對俄作戰的兒玉源太郎接獲鼓勵的電報，表示出對於明石的「深厚信賴」。 對於日俄戰爭整體發展而言，明石展開行動，在背後策劃讓俄羅斯國內政情不穩，使其無法持續作戰，為日本的勝利作出貢獻，德國皇帝威廉二世亦評價：「明石元二郎一人達成的戰果，足可匹敵滿洲的20萬日本軍。」日俄戰爭結束後，在寺内正毅朝鮮總監之下兼任憲兵司令官與警務總長，之後轉任熊本的第6師團長。

明石元二郎（國立國會圖書館）

歷代總督之中進行最多次現地視察共6回 1918（大正7）年受命為第7任臺灣總督。明石就任總督後，總督府的人事安排受到眾人矚目。前任總督安東貞美曾起用下村宏擔任民政長官。由於新總督到任，一般來說通常會延攬自己中意的人選，擔任總督府內第二把手的民政長官一職。但明石並未變更人事安排，讓下村宏續任民政長官。

「沒有必要更換熟悉臺灣事物的人選」，這便是明石的想法。此事對於臺灣近代化來說是件值得慶幸的好事，因為當時臺灣總督府正在大力推行兩件大型土木工程計畫，而非常了解推動情形的人便是民政長官下村宏。 明石抵達臺灣就任後，前往各地視察，盡力掌握民情。在1年4個月的短暫任期內，前往當地視察的次數卻高達6次，在歷任總督之中居首。在視察臺北刑務所之際，聽聞25歲左右的受刑人最多一事，說出了「真是非常抱歉」之語。 日本統治臺灣已經過了23年，受刑人大多數都是出生於日本統治初始前後。他認為「日本的統治還有許多未竟之處，因此前途有望的青年才不得不犯下罪行」，並立下新的決心，思考該如何為了臺灣人施行善政。 明石的嗜好是蒐集風景明信片。蒐集來的明信片都貼在辦公室的牆壁上，下屬都覺得總督室就像兒童房間一樣有趣，但明石卻絲毫不以為意。