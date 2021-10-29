新一代攝影師橋向真，向世界展示超壯美富士山

新一代攝影師橋向真，向世界展示超壯美富士山文化 藝術 觀光旅遊 自然環境
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在拍攝現場分享富士山的「喜怒哀樂」
原本與富士山攝影師橋向真約好，黎明時分在山梨縣富士五湖周邊碰頭。
前一天傍晚，他將會面地點改成了田貫湖（靜岡縣富士宮市），到晚上8點多的時候，他又提議將採訪延期，說「富士山很可能被烏雲遮擋」，同時還附上一張天氣預報的截圖。隨後，又在我徹底放鬆後的深夜1點前發來富士山的即時視訊，還有一條資訊：「我還是打算去日本平（靜岡市）拍攝。也許會出現朝霞。」駕車行駛在東名高速路上，收到他發來的拍攝地點的位置座標，我們終於趕在日出前成功會面。
都說「一流的風景攝影師很像釣魚高手」。在現場耐心等待大魚上鉤的釣魚人也要提前好幾天盯著天氣預報和地圖，同時還要準備釣竿和釣具。風景攝影師亦然。一邊在頭腦中天馬行空地想像拍攝效果，一邊備齊最適合的攝影器材，知識和經驗馬力全開，不斷挑選最佳拍攝地點，直到最後一秒。只在現場守株待兔，是絕不可能成為高手的。「戰役」早在到達現場之前就已打響。
橋向也認為攝影師確實很像釣魚高手，他還跟我分享了富士山攝影的感悟。
「我覺得富士山是有生命的，所以我希望像畫肖像那樣捕捉她的‘喜怒哀樂’。四季變化當然包括在內，除此之外，天氣、時間段，雲層、雲海或月亮星辰出現的位置不同，富士山的面孔也會千變萬化。不過，拍到好照片我也不會滿足於獨享其樂，只有第一時間發到網上和大家分享，讓更多人心生愉悅，我才會有那種釣到大魚的滿足感。」
巨大斗笠雲和富士山，被全球瘋狂洗版
橋向如今在推特和Instagram上都開設了名為「新富士山景」的帳號，自稱「超壯美富士山攝影師」。他的許多照片都不辱其名，獲得了很多點讚和轉發，回帖裡除了日語，還有英語和中文等多種語言的讚美之詞。
2021年2月拍攝的覆蓋著超大斗笠雲的富士山尤其引爆話題。其影響波及SNS圈外，圖片被攝影專業雜誌的封面採用，電視的人氣綜藝節目也對橋向展開貼身採訪。國外的主播也主動聯繫他，在英語國家的新聞節目中對他進行大肆報導。
「斗笠雲的照片瘋狂洗版，我真的很開心。雲是我著重表現的元素。直到現在，一說到富士山，大家立刻就聯想到葛飾北齋，拍的照片大多數也都是藍天下一座山峰巍然聳立。但是，巍然不動的富士山周圍，斗笠雲和莢狀雲的形狀瞬息萬變。我想拍攝更多這種真實而新穎的富士山和大家分享。」
為了讓大家看清雲的流動，橋向採用直播方式，或拍攝延時攝影，在拍攝現場忙得一刻不停。他對富士山的迷戀可謂如醉如癡。
發誓不再攀登第二次的山，如今令其心醉神迷
橋向的本職工作是麵包師傅，10年前他不僅不懂攝影，對富士山也毫無興趣。他表示，自己在靜岡市土生土長，每天抬頭就能看到富士山，已經司空見慣了。登上山頂還是二十多歲的時候，且僅有一次。高山反應讓他頭痛欲裂，至今他依然下定決心，堅決不會再登第二次了。
2010年左右外出旅行時，橋向開始用手機拍照並上傳到SNS「mixi」上。照片獲得了周圍的一致好評，愛好攝影的朋友強烈建議：「你有這個天賦，去買個像樣的相機吧。」於是橋向勉為其難地買了一台初學者用的微單相機，那之後好評就更多了。
就在這時，橋向被工作場所的日曆迷住了，那是一幅矗立在雲海之上的巍峨的富士山的照片。上面標注的拍攝地點清水吉原（靜岡市）開車前往近在咫尺，可他從來沒看到過雲海。此後他順路去了好幾趟，卻根本碰不到日曆上的美景。於是，他查了這種雲海出現的條件和時間段，又去了好幾趟。當終於用鏡頭記錄下銀裝素裹的山體和緩緩流淌的雲海時，橋向已對富士山心醉神迷。
與此同時，2013年6月，「富士山，信仰的對象與藝術的源泉」成功入選聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。
「被富士山的魅力迷倒的人，一輩子都無法治癒，所以朋友們都說我患上了『富士（不治）之症』（日語裡『富士』和『不治』同音）。年輕時嚮往東京的城市生活，但隨著年齡的成長，開始意識到老家靜岡的好處和大自然的壯美，我覺得也有這方面的影響吧。再加上申遺成功，於是我決定認真做攝影，希望國內外的朋友更多地瞭解這座我們本地人引以為傲的日本最高峰。」
mixi採用的是邀請制，只有熟人能看到，遠不能滿足橋向的胃口，他轉向全球網路推特上發表作品。他對銀河等星空攝影也逐漸產生了興趣，裝備也升級成高感度全畫幅CMOS的單反相機。萬事俱備，橋向開始每週末前往富士山。
「主戰場」是SNS，攝影之路獨闢蹊徑
麵包師需要每天早起，這份工作很適合兼職富士山攝影師。因為習慣了每天黎明時分出門，所以拍攝日出也並不覺得辛苦。休息時可以利用碎片時間查看氣象雷達APP，刷一下在富士山著名的觀景點拍攝的監測視訊。工作日也有充裕的時間拍落日，下午如果天空中出現漂亮的雲朵，回家的路上就可以直接奔赴拍攝點。的確是身患「富士之症」的生活節奏。
開始拍攝富士山3年後，橋向在「2016年東京攝影部十選」中大放異彩。東京攝影部是日本最大的評審制攝影作品投稿網站，每年從熱議的作品和攝影師中評出「十選」，對初露頭角的攝影師來說可謂登龍門。
這次獲獎之後，他接到更多來自攝影雜誌和攝影技巧書籍的文字或圖片約稿，在相機廠商舉辦的活動中也閃亮登場。2020年開始發售的《新富士山景日曆》（Impress出版）備受好評，粉絲期待已久的攝影作品集也計畫於今夏出版。手執單反相機短短8年，橋向在攝影界已大顯身手，讓人不敢相信他只是個兼職攝影師。
作為攝影師，橋向開始獲得如潮的好評，參加攝影展和發售出版物的機會也越來越多。這是不是意味著過不了多久，就很難輕易在SNS上看到橋向的作品了呢？對此本人直言：「我的創作活動是離不開SNS的。」
「富士山攝影師多如繁星，尤其是大山行男，更是我絕對無法超越的存在。正因為如此，我才想憑藉只有我才拍得出的照片、只有我才玩得轉的方法殺出一片天地。我覺得正因為與SNS結緣，我才能夠這麼快就得到大家的肯定，活動範圍也越來越廣。而且，剛剛讓自己心生感動的富士山美景，下一秒就能即時地跟全世界分享，這種體驗是參加攝影展或出版攝影作品集無法獲得的。」
富士山本身就是一張巨網
橋向補充說，開始玩攝影後，獲得的珍寶就是「與熱愛富士山的同好們的交流」。在拍攝地點和活動現場，跟網友見面，加深彼此之間的友誼。居住地和年齡各異，如果沒有SNS，跟這些夥伴在現實生活中是絕不可能產生交集的。他說，正因為非常享受在現場跟大家聊天的感覺，所以才能每天堅持出門進行艱苦的戶外攝影。就連一個人很難搞定的塞斯納航拍，也因為愛好攝影的小夥伴們齊心協力才得以實現。
「富士山本身就是最了不起的網路。她拓寬了我的世界，讓我跟各種各樣的人產生了聯繫。她真的是偉大又神聖的存在，自古就成為人們信仰的對象也是理所應當的。我自己也堅持去淺間大社參拜，淺見大社供奉的神靈是女神木花之佐久夜毘賣，所以我將富士山比作女子，今後也想繼續挑戰，不斷發現她更美麗的面孔。」
橋向今年正月去淺間大社掛了繪馬，許下的心願是「想出攝影集」。於是很快就有出版社來探尋他的意向，夢想正在一步步實現。看來橋向並不是一廂情願地患上了「富士之症」，他也是一個被富士山深愛著的人。
標題圖片：nippon.com編輯部