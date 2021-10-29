新一代攝影師橋向真，向世界展示超壯美富士山

「這樣的富士山還真沒見過！」攝影師橋向真的SNS帳號下被嘖嘖稱奇的評論洗版。他的初衷是「向全世界展示這座我們引以為傲的神山的魅力」。涉足攝影圈不到10年，便在網上掀起巨波，攝影雜誌和地方活動也爭相向他發出邀約。本文將帶領各位讀者走近這位新銳攝影師，欣賞他鏡頭下富士山的絕美景觀。