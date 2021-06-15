患難見真情：臺灣人感激日本捐贈疫苗的另一層意義

日本捐贈臺灣124萬劑新冠疫苗，在臺灣社會引起了巨大反響與感謝聲浪，遠超出日本人的想像。臺灣人在國際社會上備嘗長期孤立的滋味，正因如此，日本捐贈疫苗更讓他們切身感受到來自他者支援的可貴，因而由衷喜悅。

疫苗成為政爭道具 最近的臺灣，疫苗成為政治鬥爭的工具，各種資訊紛飛散佈，使得群眾莫衷一是、人心疲憊。 臺灣在2020年因新冠疫情防疫成功，成為「防疫優等生」一舉聞名國際，蔡英文政權將臺灣的經驗取名為「臺灣模式」，以「Taiwan Can Help」為口號，積極將臺製口罩捐贈至海外，令國際社會對臺灣的存在感印象深刻。但其實，對從疫情初期便投入國產疫苗開發的蔡政權而言，國產疫苗的完成才是「臺灣模式」的最後一步。臺灣政府原先是想先進口國外疫苗提供醫護人員等高風險群施打，藉以控制感染風險，等國產疫苗完成後便能依序讓一般民眾施打，進而獲得集體免疫。對臺灣情況極為熟悉的媒體人野島剛指出，這便是「臺灣模式」的退場戰略。 對被排除在許多國際組織之外的臺灣而言，完成國產疫苗可說是至大心願。COVID-19病毒株不斷產生變異，單進行一季施打很可能無法應對，因此若能自行開發，便能守護臺灣不被國際間的疫苗爭奪戰所影響，且還有機會打進國際市場。當臺灣向德國購買疫苗失敗時，蔡英文總統證實其中受到了中國干涉。國產疫苗對臺灣而言，既是盾牌，也是武器，其地位至關重要。 然而，易於擴散的「英國變異株」卻在5月中旬突破了臺灣的防疫網，大大挫折了「臺灣模式」的退場戰略。於是，在野黨便針對疫苗不足這點大肆批判；中國方面看準了臺灣的弱點，再次提議要提供疫苗，蔡英文政權拒絕了，便被抨擊是「草菅人命」。不久，許多民間宗教團體與大型企業紛紛表示：「如果政府不買，我們就自己買來供應民眾」，這又使得疫苗問題演變成「疫苗之亂」，各大媒體乃至社群網站上都充斥著許多揣測、流言與中傷言論，甚至還有知名網紅訂了喪禮花籃送到疫情指揮中心。 臺灣各地都傳出有人確診，使得大家戰戰兢兢地待在家中，感受到極大的壓力。當新聞報導日本擬捐贈AZ疫苗時，雖也有人批評「日本把自己不要的東西丟來臺灣」，但更多人卻在疫苗之亂中了解到，AZ疫苗現階段所確認到的血栓副作用，其發生機率極低，100萬人裡僅2人，因此就算不是BNT或莫德納疫苗，對預防重症乃至死亡風險，依舊具有相當大的正面效果。日本的疫苗便是在這個時機點送到臺灣的。