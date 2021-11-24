團十郎的狂熱粉絲！？：從江戶歌舞伎的源流到猿若町的興盛 《守貞漫稿》（11）

被「隔離」的歌舞伎

「寬永元年，猿若勘三郎始得官許，立櫓於中橋。蓋作假屋。類今之御出木偶芝居。」——《守貞漫稿》卷之二十四《雜劇》一章中描寫了江戶歌舞伎誕生的情形。

1624年（寬永元年）在中橋（現在八重洲大道與中央大道交匯處一帶），獲得幕府許可的芝居小屋（小戲樓）搭建了「芝居櫓」（兩三公尺見方的四方體框架結構物，圍有幕布，上面印有歌舞伎座的紋章——譯注）。「座元（戲班老闆）」猿若勘三郎，便是第1代中村勘三郎。2012年去世的第18代勘三郎是他的後人。

「御出木偶芝居」指的是除「江戶三座」（詳情見後文）之外的小芝居小屋上演的雜劇，這原本是對街頭藝人操縱的人偶「御出木偶」的稱呼。最初歌舞伎的表演充其量也就是「作假屋」——搭個臨時的戲臺子表演的規模。

《守貞漫稿》接著這樣寫道：

「同（寬永）十一年，村山又三郎於葺屋町開芝居（中略），後為市村座至今。慶安四年（或雲二年），猿若座遷至堺町。猿若，即今之中村座。因堺町、葺屋町比鄰，故稱二丁町芝居。」

據說江戶歌舞伎是從慶安年間（1648年起）芝居小屋搬家到這個葺屋町與堺町連成一片、俗稱「二丁町」（現在中央區日本橋人形町3丁目一帶）的地方後，人氣才開始旺起來的。雖然也有將葺屋町稱為上堺町，堺町稱為下堺町的，但無論如何，歌舞伎的興旺是從市村座和中村座一起搬到這兩個緊挨的町做起了鄰居後開始的。

除此之外，小芝居、淨琉璃、木偶劇等的小戲樓鱗次櫛比，而且芝居茶屋和演員的居所等也都集中在這一帶，形成了一大戲劇城。

二丁町與游郭（花街）並列為江戶「二大惡所」，都是幕府隔離政策的對象。再加上這裡是文娛活動和茶屋收入等海量資金流動的巨大銷金窟，所以一直被視為擾亂風紀的根源，被幕府所警惕。

而實際上看一看《江戶名所圖會》，就會發現二丁町周圍繞著一圈護城河，只能從橋上進出，與市民生活完全隔絕。





在娛樂生活匱乏的江戶時代，二丁町是異世界，是一個非日常的空間，因此幕府專門將之設置在遠離市民生活的場所。

好奇心旺盛的守貞，似乎對這種隔離政策持否定態度。不過，前文所述的都是江戶歌舞伎初期的故事，是守貞還未出生之前的情況了。

他看了文獻後，對二丁町的情況抱有一些疑問，但他親眼看到的卻是嘉永年間（1848年起）之後的江戶歌舞伎了，並慢慢地被那光鮮亮麗的世界所吸引。