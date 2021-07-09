動畫導演糸曽賢志：與宮崎駿的邂逅和影像製作的世界觀

動畫導演糸曽賢志：與宮崎駿的邂逅和影像製作的世界觀文化 漫畫 動漫 臺灣香港
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小時候就對繪畫產生興趣
動畫導演糸曽賢志1978年廣島出身。最近10年在日本動畫界逐漸展露頭角，發表不少作品。其中2019年的《Coluboccoro》與《聖誕公司——聖誕節的秘密》受到不少好評，2020年則是擔任動畫《炎炎消防隊》的片尾導演受到矚目。19歲時師事動畫巨匠宮崎駿的他，一路以來「世界觀」的養成，卻是受到多種啟發。
在接受到宮崎駿薰陶前，糸曽賢志的創作契機其實是來自家庭。從小母親就常在家裡畫畫，「母親原先在廣告公司上班，從事設計工作，結婚後當主婦還是喜歡在家畫畫」他說。糸曽母親的西洋派畫風讓他受到啟蒙，小時候他也會自己畫畫，母親也沒特別制止。
進入小學後，糸曽開始喜歡上漫畫，尤其喜歡鳥山明的《七龍珠》，但是糸曽家家規嚴格，並不允許買漫畫，他就自己開始在筆記本上畫自己的漫畫。同時，他也跟一般的日本小孩一樣，喜歡看電視上播出的卡通，也開始接觸動畫巨匠宮崎駿的作品如《龍貓》、《魔女宅急便》等。
只是當時，糸曽對動畫是怎麼做的當然一無所知，進入國中後也一度中斷畫畫，開始踢起足球。直到上高中後，高二面對生涯規劃選擇時，糸曽一度迷茫，不過也想到以前喜歡畫畫，便以漫畫家為目標，在當年暑假時再度提筆畫起漫畫，寄到《少年JUMP》應徵。
想不到他的作品受到集英社青睞，「那時沒有網路，如果要討論作品什麼的就一定要去東京的集英社總部」。這樣的契機讓糸曽決定就讀東京造型大學，並在學校時經由教授介紹開始認識到動畫產業運作，原先想當漫畫家的他，慢慢開始朝成為動畫導演努力，而就在當時，宮崎駿也發表首次的退休宣言。
師事宮崎駿所演變的崇敬
「當時其實我剛接觸動畫產業時，就收到宮崎駿老師要退休的消息，覺得這麼崇拜的人要退休了，感覺到蠻可惜的。」糸曽回憶。不過同時，宮崎駿也表示要設立「東小金井村塾」來培育下一代動畫人才，糸曽決定來東京就要勇於挑戰，便參加報名。
當時的參賽題目，要求報名者將想要做成動畫的想像瞬間畫成一張圖，並用一段文字解釋。為此糸曽事先也下了不少功夫，在看不少吉卜力的作品後，糸曽發現片尾的工作人員表上，在角色設定的人員欄位居然都沒有宮崎駿的大名，「為何這麼多的工作人員，卻都能夠集合成宮崎駿的風格繪畫。真的很不可思議」他回憶。
糸曽當時認為有兩種可能，一種是工作人員在初繪圖後，都會被宮崎駿修改正他自身的風格、再來就是工作人員已經被教導會畫這樣的風格。他也發現宮崎駿電影有想要強調的重點瞬間時，通常會加大女性側臉的表現，思索之後，他決定自己臨摹宮崎駿的畫風下，再加上獨創的風格，用水彩作畫。
原本不善文字的糸曽，也在圖書館查資料，寫出符合吉卜力意境的文學詩句，想不到作品受到吉卜力工作室親睞，讓他過關斬將，最後面試成功成為宮崎駿指導的第二期學生，他笑說「可能我對這種分析、推估再試算還蠻喜歡的吧」。
進入東小金井村塾後，當時宮崎駿已宣佈退休，因此有很多時間跟糸曽一對一指導。正好宮崎駿也籌備吉卜力美術館，糸曽也在參與籌備時學到很多，並參加畫了許多單篇作品，時常討論能不能將其作成動畫。
就在那時，糸曽也受到宮崎駿的動畫自然觀影響「當時大家注重生態學，我也學習到許多，變成我創作的戰略主軸」。2007年，他推出首部自制動畫作品《Coluboccoro》，便有許多宮崎駿世界觀在其中，糸曽也認為「確實有魔女宅急便的感覺」。
與名作「進擊的巨人」相遇
糸曽賢志在2007年的首部自製作品後，表現逐漸受到動畫界關注。2010年初時，糸曽更接到動畫公司MADHOUSE創始者之一的丸山正雄邀請，能跟大師今敏合作《夢想機械》。然而，今敏卻在隨後因為罹癌過世，讓他感覺到相當惋惜。
「當時今敏導演曾問過我『你有想過是為了什麼畫畫？』，我就回答想把自己的作品給世界知道」，糸曽當時也把自己的作品《聖誕公司》劇本草稿給今敏看過，兩人討論許多，卻可惜無法繼續合作。「我一直很希望夢想機械能持續完成，但之後碰到一些資金問題，就無法持續下去」，他說。
《夢想機械》製作暫時停歇後，糸曽決定投入自己的動畫作品《聖誕公司》。同時，糸曽也接到特攝電影《進擊的巨人》合作，「當時是樋口真嗣導演找上我，原先他們有固定合作的公司，但是樋口導演希望有不一樣的感覺，讓我覺得是很新的挑戰」。
在看過原作後，糸曽覺得《進擊的巨人》是部講述「牆壁」內外世界糾葛的故事，「就是人與人的牆壁，還有自已要跨越心靈的牆壁，我就想把主軸放在牆壁上」。
製作特攝電影《進擊的巨人》的片頭動畫時，糸曽開始著手畫「牆壁」當初建造的歷史手稿，然後再把手稿輸入後3D化，最後輸出成品後再用攝影機拍，花了不少功夫。結果成品受到東寶公司讚賞，工作人員轉述給糸曽說「從一開始片頭就替電影注入了新生命」，讓他感到相當欣慰。
台灣分享自己學習經驗
2019年時糸曽自己執導編劇的新版《Coluboccoro》與《聖誕公司——聖誕節的秘密》同時上映，對他來說又是新的里程碑。
特別是《Coluboccoro》請來前乃木板46成員西野七瀨來配音，「西野非常完美主義，配音現場她台詞本上都是筆記。雖然是她的首次配音，花了不少時間，但是她自我要求真的高」。而《聖誕公司》配音的花澤香菜與梶裕貴等更是糸曽口中的配音神人，70分鐘的動畫只花90分鐘配好，還在關鍵台詞橋段預留幾個不同表情版本，展現匠人精神。
不只是做動畫，糸曽也持續將觸角伸到其他國家，替芬蘭大使館與WBC世界棒球經典賽古巴隊設計官方吉祥物。除此之外也在大阪的大學任教，在幾年前也因緣際會開始固定每年一至兩次來台灣傳授動畫製作跟擔任評審。
「我一直很喜歡旅遊，跟世界各地的人交流，雖然語言上可能不通，但透過表情跟肢體語言都可以交流的」。在台灣台南的大學教課，糸曽也了解到日本動畫的國際性「我用日文說完，口譯準備翻譯前，台灣的學生就開始笑了，我感到很驚訝。後來問才知道，他們都是透過動畫學日文」。
傳遞日本動畫製作精神跟世界交流，成為目前糸曽的目標，「日本動畫技術是世界先端的，但很多國家都在急起直追。在指導台灣學生這幾年，台灣的動畫也品質愈來愈好，特別是實體描繪方面很厲害」。
糸曽認為，很多人沒有歷經動畫製作現場，在新型冠狀病毒疫情下，如果讓大家可以用zoom等參與，實際觀賞錄音、繪畫的即時現場會很不錯。雖然暫時不能去台灣，但他也計畫將動畫課程錄製影片，定期回答國外動畫迷對日本動畫產業的問題。「讓大家知道日本動畫的基礎Knowhow，讓世界的人們更了解日本動畫製作是最好的」。
「日本對版權很重視，但我的話，就算要我明天上傳我創作的底稿等也沒問題」，糸曽認為，可以讓一些動畫創作底稿公開給世界的人們，對日本動畫推廣，還有新一代的人們臨摹等，都有助益。近來吉卜力工作室，也開始無償釋出部分動畫截圖供參考，甚至可以二次創作。
此外，糸曽也持續實踐對自然生態的關心，跟日本財團合作，創作「守護燈的人」系列，將日本各地的燈塔擬人化，推廣日本海洋歷史文化，同時關懷生態。師事日本動畫巨匠宮崎駿的糸曽賢志，至今仍恪守許多恩師的觀點，結合自然與想像，期望未來讓日本動畫能夠再有更多揮灑的可能。
標題圖片：日本動畫導演糸曽賢志，受到動畫巨匠宮崎駿薰陶之餘，也開創個人風格並積極將日本動畫觀介紹給國外市場，左邊為作品《聖誕公司——聖誕節的秘密》。（攝影：鄭仲嵐，畫面提供：© 2019 KENJI STUDIO）