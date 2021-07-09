動畫導演糸曽賢志：與宮崎駿的邂逅和影像製作的世界觀

想不到他的作品受到集英社青睞，「那時沒有網路，如果要討論作品什麼的就一定要去東京的集英社總部」。這樣的契機讓糸曽決定就讀東京造型大學，並在學校時經由教授介紹開始認識到動畫產業運作，原先想當漫畫家的他，慢慢開始朝成為動畫導演努力，而就在當時，宮崎駿也發表首次的退休宣言。

只是當時，糸曽對動畫是怎麼做的當然一無所知，進入國中後也一度中斷畫畫，開始踢起足球。直到上高中後，高二面對生涯規劃選擇時，糸曽一度迷茫，不過也想到以前喜歡畫畫，便以漫畫家為目標，在當年暑假時再度提筆畫起漫畫，寄到《少年JUMP》應徵。

進入小學後，糸曽開始喜歡上漫畫，尤其喜歡鳥山明的《七龍珠》，但是糸曽家家規嚴格，並不允許買漫畫，他就自己開始在筆記本上畫自己的漫畫。同時，他也跟一般的日本小孩一樣，喜歡看電視上播出的卡通，也開始接觸動畫巨匠宮崎駿的作品如《龍貓》、《魔女宅急便》等。

在接受到宮崎駿薰陶前，糸曽賢志的創作契機其實是來自家庭。從小母親就常在家裡畫畫，「母親原先在廣告公司上班，從事設計工作，結婚後當主婦還是喜歡在家畫畫」他說。糸曽母親的西洋派畫風讓他受到啟蒙，小時候他也會自己畫畫，母親也沒特別制止。

動畫導演糸曽賢志1978年廣島出身。最近10年在日本動畫界逐漸展露頭角，發表不少作品。其中2019年的《Coluboccoro》與《聖誕公司——聖誕節的秘密》受到不少好評，2020年則是擔任動畫《炎炎消防隊》的片尾導演受到矚目。19歲時師事動畫巨匠宮崎駿的他，一路以來「世界觀」的養成，卻是受到多種啟發。

師事宮崎駿所演變的崇敬

「當時其實我剛接觸動畫產業時，就收到宮崎駿老師要退休的消息，覺得這麼崇拜的人要退休了，感覺到蠻可惜的。」糸曽回憶。不過同時，宮崎駿也表示要設立「東小金井村塾」來培育下一代動畫人才，糸曽決定來東京就要勇於挑戰，便參加報名。

當時的參賽題目，要求報名者將想要做成動畫的想像瞬間畫成一張圖，並用一段文字解釋。為此糸曽事先也下了不少功夫，在看不少吉卜力的作品後，糸曽發現片尾的工作人員表上，在角色設定的人員欄位居然都沒有宮崎駿的大名，「為何這麼多的工作人員，卻都能夠集合成宮崎駿的風格繪畫。真的很不可思議」他回憶。

糸曽當時認為有兩種可能，一種是工作人員在初繪圖後，都會被宮崎駿修改正他自身的風格、再來就是工作人員已經被教導會畫這樣的風格。他也發現宮崎駿電影有想要強調的重點瞬間時，通常會加大女性側臉的表現，思索之後，他決定自己臨摹宮崎駿的畫風下，再加上獨創的風格，用水彩作畫。

原本不善文字的糸曽，也在圖書館查資料，寫出符合吉卜力意境的文學詩句，想不到作品受到吉卜力工作室親睞，讓他過關斬將，最後面試成功成為宮崎駿指導的第二期學生，他笑說「可能我對這種分析、推估再試算還蠻喜歡的吧」。

進入東小金井村塾後，當時宮崎駿已宣佈退休，因此有很多時間跟糸曽一對一指導。正好宮崎駿也籌備吉卜力美術館，糸曽也在參與籌備時學到很多，並參加畫了許多單篇作品，時常討論能不能將其作成動畫。

就在那時，糸曽也受到宮崎駿的動畫自然觀影響「當時大家注重生態學，我也學習到許多，變成我創作的戰略主軸」。2007年，他推出首部自制動畫作品《Coluboccoro》，便有許多宮崎駿世界觀在其中，糸曽也認為「確實有魔女宅急便的感覺」。





與名作「進擊的巨人」相遇

糸曽賢志在2007年的首部自製作品後，表現逐漸受到動畫界關注。2010年初時，糸曽更接到動畫公司MADHOUSE創始者之一的丸山正雄邀請，能跟大師今敏合作《夢想機械》。然而，今敏卻在隨後因為罹癌過世，讓他感覺到相當惋惜。

「當時今敏導演曾問過我『你有想過是為了什麼畫畫？』，我就回答想把自己的作品給世界知道」，糸曽當時也把自己的作品《聖誕公司》劇本草稿給今敏看過，兩人討論許多，卻可惜無法繼續合作。「我一直很希望夢想機械能持續完成，但之後碰到一些資金問題，就無法持續下去」，他說。





《夢想機械》製作暫時停歇後，糸曽決定投入自己的動畫作品《聖誕公司》。同時，糸曽也接到特攝電影《進擊的巨人》合作，「當時是樋口真嗣導演找上我，原先他們有固定合作的公司，但是樋口導演希望有不一樣的感覺，讓我覺得是很新的挑戰」。

在看過原作後，糸曽覺得《進擊的巨人》是部講述「牆壁」內外世界糾葛的故事，「就是人與人的牆壁，還有自已要跨越心靈的牆壁，我就想把主軸放在牆壁上」。

製作特攝電影《進擊的巨人》的片頭動畫時，糸曽開始著手畫「牆壁」當初建造的歷史手稿，然後再把手稿輸入後3D化，最後輸出成品後再用攝影機拍，花了不少功夫。結果成品受到東寶公司讚賞，工作人員轉述給糸曽說「從一開始片頭就替電影注入了新生命」，讓他感到相當欣慰。



