我的臺灣研究人生：「東大教授做臺灣研究？」──來自日本社會的關注及其波瀾

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

升任東大助教授之後，筆者的研究活動進入不同的階段。其一是作為研究臺灣政治的學者，獲得某種程度的社會關注，拓展了活動範圍。另一是不知不覺之間開始參與並形成學術性的臺灣政治研究。個人著作與共同著作的書籍在日本和臺灣出版的同時，「國家」也開始進逼作者。