日本麥當勞開業50週年：餐飲業巨頭的光與影

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2021年，日本麥當勞公司迎來了開業50週年。在疫情衝擊餐飲業的背景下，該公司乘著宅家需求的東風業績扶搖直上。2020年12月期的合併結算顯示，全部門店的總營業額達到5892億日圓，營業利潤達312億日圓，刷新了歷史新高。而且這一成長趨勢仍然強勁。熟知該公司初創期的中園仁，為我們回顧了日本麥當勞公司半個世紀以來的發展歷程。

中園仁 Gene NAKAZONO

1949年出生於大阪。大學期間曾休學一年，騎自行車橫穿美國大陸。1973年，作為應屆畢業生進入日本麥當勞公司工作。1990年，從日本麥當勞離職，與家人一起移居澳洲，擔任澳洲黃金海岸一家日本料理餐廳的經理。之後移居雪梨，擔任美國大型蔬菜製造加工廠商品質管制部門經理及食品顧問。1997年加入澳洲國籍。從2009年起的6年時間裡，受邀獨自前往日本協助創辦食品加工廠，擔任總經理。2016年1月回到雪梨，作為自由撰稿人出版了20本著作。最新作品《藤田田教我的有關金錢與時間的不變規律》（Forest出版社出版）。照片為日本麥當勞公司工作時所拍攝。

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1號店，在銀座三越百貨開張

現在日本隨處都可看見麥當勞了。而日本麥當勞的1號店，則是1971年7月20日在東京銀座的三越百貨誕生的。

當時，中園仁還是一名大學生。兩年後，他進入日本麥當勞公司工作。「之所以加入日本麥當勞，是因為當時我希望到媒體工作，但都沒有如願。正當我愁著要上哪裡去找工作時，看到學校學生處有麥當勞公司的招聘廣告，於是決定去試試。在那之前，我已經知道麥當勞這家公司。因為學生時代，我曾騎自行車橫穿美國，看到很多城鎮都有麥當勞門市店，也曾順道光顧過。」

當時開在銀座三越百貨的1號店成為大眾熱議話題，之後又在新宿二幸（現為新宿ALTA）等地陸續增開了分店。但麥當勞在當時的日本還屬小眾，連漢堡本身都還未被日本人認知。

「對於麥當勞來說，門店是根本。我剛進公司的時候，曾在大阪的梅田阪神分店和神戶的三宮分店工作。當年，即便是在三宮這樣的繁華地段，也少有客人上門，提起麥當勞，幾乎所有人的反應，就是一臉茫然。」

但並沒有需要多長時間，店裡的生意就火熱了起來。「當時，麥當勞招聘的員工都是年輕時髦的女性，她們工作俐落，看上去魅力十足，慢慢地吸引了年輕女顧客進店消費，由此又帶動了男性顧客上門。」

沖繩門店營業額，創下世界紀錄

中園仁入職5年後，日本麥當勞進入了「快速發展期」。1976年，中園仁被任命為沖繩縣浦添市牧港店的店長，創造了驚人的營業收入。

「當時是美國把沖繩管治權交給日本後的第4年，有20多萬美軍家屬還在沖繩生活。當我們在計畫開店的地方打出『McDonald’s openging soon』（麥當勞即將開業）的告示牌後，每天都有美國人過來問門店什麼時候開張。1976年2月1日，牧港店隆重開業，門口排起了長龍，我們只好將營業時間提前，然後是難以置信的客流，引發現場一片混亂。最終，這一天的營業額達到了300多萬日圓，創下了麥當勞開業當天營業額的世界紀錄。盛況還持續了一段時間，接連創造了日、週和月營業額的世界紀錄。」

1982年，日本麥當勞年營業額成為日本餐飲業第1名。這一輝煌業績的實現，與創始人藤田田密不可分。

「他是一位精力充沛的人。上世紀80年代，日本麥當勞每週都要新開一兩家門店。無論在哪裡開分店，藤田先生都要親臨考察，並且一定會趕去出席開業典禮並親自剪綵。他還會順道到附近的門店去裡裡外外地檢查，連角落也不放過。稍微發現有問題，就會大發雷霆。雖然是有些可怕，但我認為他的商業意識在當時的企業家中是出類拔萃的。」

藤田田社長的經營手段，支撐了日本麥當勞的飛躍發展

作為餐飲大王，藤田田一躍成為了時代寵兒，出版了《笨傢伙才虧錢 猶太式商戰哲學》《猶太式富翁吹牛大法 為什麼只有我能賺錢？》等著作，有些人譏諷他是「金錢的奴隸」。但中園仁近距離觀察到的藤田田的工作方式，和他人的印象則有些不同。

「藤田先生確實老愛說錢啊錢的，但如果用一句話來概括他的話，那可能就是『一臺有人情味的電腦』。」企業要想賺錢，就必須調動員工的積極性。為此，中園仁回憶說，藤田很看重人情世故和報酬。而且，其中尤其讓藤田掛心的是員工的家庭。

「藤田當社長時期，公司除了每年7月和12月發放獎金外，3月還有『結算獎金』。結算獎金的支付對象不是員工，而是他們的妻子。其邏輯是，希望員工妻子能夠監督和激勵員工更加努力地工作。」此外，每當員工妻子過生日，藤田都會安排花店送去鮮花。「那可不是一般的剪枝花，而是盆栽鮮花，能夠養上1年左右。因此，員工妻子每當看到鮮花，就會敲打丈夫要好好工作。也就是說，藤田田通過關心員工妻子，激發出員工的動力。」

2001年7月26日，日本麥當勞公司在JASDAQ上市。在東京都中央區證券會館舉行的上市儀式上，藤田田社長和公司的吉祥物麥當勞叔叔一起向公眾展示股票（時事）
2001年7月26日，日本麥當勞公司在JASDAQ上市。在東京都中央區證券會館舉行的上市儀式上，藤田田社長和公司的吉祥物麥當勞叔叔一起向公眾展示股票（時事）

入職後的10年裡，中園仁輾轉工作於日本全國各地的分店，最後回到東京新宿的公司總部，在藤田田身邊工作。他說有一件事至今難忘。

有一次中園仁去上洗手間，藤田田隨後進來。然後他看著中園，很不經意地問道：「中園君，你女兒快上小學了吧？」

「確實如藤田所說，我女兒第2年就要上小學了。我很吃驚。因為，如果不是平時就將員工家庭構成等資訊裝在腦子裡的人，是不會瞬間就能問出這種話來的。我再次認識到，社長總是把員工放在心上，真心覺得在這個人的手下必須好好工作。」

藤田田擁有強大的感召力和敏銳的經營意識。在他的領導下，日本麥當勞迅速成長，也極大地改變了日本的飲食文化。曾經有人說漢堡在日本不可能賣得好，可現在已經成為很多人的家常便飯。

廉價路線，導致經營虧損

中園仁1990年從日本麥當勞離職。他在職的1973年到1990年，相當於日本麥當勞50年歷史中的擴張期。1977年，麥當勞針對司機推出了快捷服務模式「得來速」（drive through）；1987年推出的「感謝套餐」大受歡迎，顧客購買漢堡的同時買薯條和飲料可以享受優惠，並成為當年的流行詞；1990年，隨著山形縣內第1家門店的開張，日本各都道府縣都有了麥當勞的門店。

但是，隨著泡沫經濟崩潰，日本經濟轉入通貨緊縮，日本麥當勞的發展趨勢也開始放緩。2000年開始推出「平日半價優惠」，曾經最高賣到210日圓的漢堡，優惠只賣65日圓。這讓那些因經濟不景氣零用錢減少的40歲前後的中年人，也願意再次光臨麥當勞。這樣的舉動成為破壞價格體系的誘因，麥當勞也開始被叫作「通貨緊縮的贏家」。

但是，作為贏家的好日子並沒能持續太久。2002年，為了挽回過度下降的顧客消費單價，日本麥當勞停止了半價促銷。這引發消費者的反感，導致出現開業以來首次出現年度虧損，藤田田卸任社長，就任會長，又在第2年即2003年3月的股東大會之後卸任了會長一職。2004年4月21日，藤田田因心力衰竭離世。

在50年的歷史中，日本麥當勞經歷了兩次大規模的經營危機。第一次就是上文提到的20世紀90年代中期到2002年。隨著高歌猛進的擴張時期所開設的門店日益陳舊老化，再加上低價路線的影響，麥當勞的品牌形象一落千丈。2002年，日本國內的店鋪數量雖然達到了3891家的峰值，但店鋪營業額連續7年同比負成長。

雞肉造假事件，讓公司信譽掃地

此後，日本麥當勞的業績緩慢復甦。但從2010年開始再次走上下坡路，2014年更是迎來了最大危機——所謂的「雞肉造假」醜聞。當時負責供應雞塊原料的中國供應商曝出偽造生產日期的醜聞。時任社長薩拉·卡薩諾瓦（現任董事長）那句「我們被供應商欺騙了」的表態，遭到大眾的責難，日本麥當勞信譽掃地。

中園仁辭職後遠渡澳洲，也參與了該國麥當勞的經營工作。就自己作為局外人之後對日本麥當勞的印象，他描述道：「我回日本的時候，偶爾也會去麥當勞。但2005年以後，用一句話來概括就是太髒了。客人用過的餐桌上杯盤狼藉，桌子底下掉落的垃圾也沒有及時清理。我想這太不應該了。藤田先生開業以來一直珍視的QSC未能得到貫徹落實。」

所謂「QSC」，就是Quality（品質）、Service（服務）、Clean（清潔）這3個英文單詞首字母縮寫。這是藤田田一直向員工反覆灌輸的理念。「就拿清潔來說，藤田先生無論多麼忙碌，都會到門店去轉轉，仔細檢查內外衛生狀況。而且還制定了硬性規定，要求店鋪開張5年之內需重新裝修一次。他就是如此地重視清潔問題。」

回歸初心，實現驚人的V字型恢復

日本麥當勞之所以能夠擺脫兩次危機，並從雞肉造假醜聞導致的信譽下滑轉而實現驚人的V字型復甦，帶來這一切的就是回歸初心——徹底地推行QSC。致力於「收復失地」的社長卡薩諾瓦，對員工開展徹底的重視服務的教育；利用銀行的融資，將老舊門店全部裝修一新；努力更新功能表，並通過媒體和SNS積極宣傳「重生的日本麥當勞」，成功贏回了顧客的信任，由此迎來了黃金般的50週年。

2021年2月19日，日本麥當勞控股公司時任社長薩拉·卡薩諾瓦（左）和即將接班的繼任社長日色保董事，在東京都新宿區的公司總部合影（日本麥當勞公司／時事）
2021年2月19日，日本麥當勞控股公司時任社長薩拉·卡薩諾瓦（左）和即將接班的繼任社長日色保董事，在東京都新宿區的公司總部合影（日本麥當勞公司／時事）

對於老東家克服了重重危機，作為餐飲業巨頭迎來50週年，中園仁感慨道：「做生意有30年之說，也就是說『能堅持30年就很了不得了』。日本麥當勞已經走過了50年，坦率說地非常了不起。我還是認為，之所以有今天的成功，從中起到了很大作用的，是藤田田這位熟知商業規律，提倡QSC+V（Value，即價值）理念的天才創新人物。」

「我進公司那時，人們說起餐飲業，總覺得那是屬於廚師等師傅們的世界。可藤田說，今後的餐飲業數字是關鍵，是值得大學畢業生積極去做的事業，他招聘了大量大學畢業生。這種遠見是正確的。希望日本麥當勞今後也更加努力，爭取迎來100週年。那樣的話，我會在天堂熱烈慶祝的（笑）。」

【日本麥當勞50年的發展歷程】

1971年 日本麥當勞創立。1號店在銀座三越百貨1樓開張。漢堡80日圓
1973年 首次播放電視廣告
1977年 第1家「得來速」門店「環八高井戶店」開張
1982年 奪得日本餐飲業營業額第一殊榮
1984年 年營業額突破1000億日圓
1985年 推出「早餐菜單」
1987年 推出「感謝套餐」
1989年 推出「照燒雞肉漢堡」
1993年 第1000家門店在名古屋市瑞穗區開張
1994年 推出「超值套餐菜單」
1998年 第一家「Mac Cafe」在目黑區惠比壽開張
1999年 第3000家門店在東京都大田區開張
2000年 推出「平日半價促銷活動」。130日圓的漢堡只賣65日圓
2002年 推出「超值」漢堡59日圓
2004年 因業績不佳，藤田田卸任社長一職，由原田泳幸執掌公司
2006年 以兼營「得來速」模式的門店為中心開始24小時營業
2007年 限期銷售「巨無霸漢堡」前所未有地大受歡迎
2013年 原田泳幸就任董事長，薩拉·卡薩諾瓦就任社長兼CEO
2014年 「麥克雞塊」被曝使用過期雞肉
2016年 2015年全年結算最終虧損347億日圓，創歷史新高
2020年 卡薩諾瓦就任董事長
2021年 2020年結算，全部門店實現營業額5892億日圓、營業利潤312億日圓，均創歷史新高

東京的一家麥當勞門市店前排隊的顧客（筆者攝影）
東京的一家麥當勞門市店前排隊的顧客（筆者攝影）

標題圖片：1971年7月20日，日本麥當勞1號店在銀座（東京中央區）三越百貨開業（時事）

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