日本麥當勞開業50週年：餐飲業巨頭的光與影

1號店，在銀座三越百貨開張

現在日本隨處都可看見麥當勞了。而日本麥當勞的1號店，則是1971年7月20日在東京銀座的三越百貨誕生的。

當時，中園仁還是一名大學生。兩年後，他進入日本麥當勞公司工作。「之所以加入日本麥當勞，是因為當時我希望到媒體工作，但都沒有如願。正當我愁著要上哪裡去找工作時，看到學校學生處有麥當勞公司的招聘廣告，於是決定去試試。在那之前，我已經知道麥當勞這家公司。因為學生時代，我曾騎自行車橫穿美國，看到很多城鎮都有麥當勞門市店，也曾順道光顧過。」

當時開在銀座三越百貨的1號店成為大眾熱議話題，之後又在新宿二幸（現為新宿ALTA）等地陸續增開了分店。但麥當勞在當時的日本還屬小眾，連漢堡本身都還未被日本人認知。

「對於麥當勞來說，門店是根本。我剛進公司的時候，曾在大阪的梅田阪神分店和神戶的三宮分店工作。當年，即便是在三宮這樣的繁華地段，也少有客人上門，提起麥當勞，幾乎所有人的反應，就是一臉茫然。」

但並沒有需要多長時間，店裡的生意就火熱了起來。「當時，麥當勞招聘的員工都是年輕時髦的女性，她們工作俐落，看上去魅力十足，慢慢地吸引了年輕女顧客進店消費，由此又帶動了男性顧客上門。」

沖繩門店營業額，創下世界紀錄

中園仁入職5年後，日本麥當勞進入了「快速發展期」。1976年，中園仁被任命為沖繩縣浦添市牧港店的店長，創造了驚人的營業收入。

「當時是美國把沖繩管治權交給日本後的第4年，有20多萬美軍家屬還在沖繩生活。當我們在計畫開店的地方打出『McDonald’s openging soon』（麥當勞即將開業）的告示牌後，每天都有美國人過來問門店什麼時候開張。1976年2月1日，牧港店隆重開業，門口排起了長龍，我們只好將營業時間提前，然後是難以置信的客流，引發現場一片混亂。最終，這一天的營業額達到了300多萬日圓，創下了麥當勞開業當天營業額的世界紀錄。盛況還持續了一段時間，接連創造了日、週和月營業額的世界紀錄。」

1982年，日本麥當勞年營業額成為日本餐飲業第1名。這一輝煌業績的實現，與創始人藤田田密不可分。

「他是一位精力充沛的人。上世紀80年代，日本麥當勞每週都要新開一兩家門店。無論在哪裡開分店，藤田先生都要親臨考察，並且一定會趕去出席開業典禮並親自剪綵。他還會順道到附近的門店去裡裡外外地檢查，連角落也不放過。稍微發現有問題，就會大發雷霆。雖然是有些可怕，但我認為他的商業意識在當時的企業家中是出類拔萃的。」