關鍵在於迅速又簡單，臺灣針對企業的疫情紓困政策

臺灣在進入5月時，疫情突然急速爆發。實施幾乎等於封城的警戒，造成餐飲界及服務業強大的打擊。臺灣政府對此推出了各項支援企業的紓困措施。在日本，提供給停業業者的官方紓困方案出現了很大的問題。在臺灣經營連鎖餐廳的筆者，比較臺日的紓困政策後，發現了臺灣不同於日本的大差異。

經濟部的餐飲業紓困方案 日本在緊急事態宣言時期，因應縮短營業時間政策，不限事業規模，提供給餐飲業的補助金一律同等金額。因這項措施過於不公，日本政府於2021年4月改變政策，根據事業規模調整補助金額度。另一方面，臺灣政府則是依照申請單位的正規員工人數計算補助金金額。 日本各縣市的補助金金額都不太相同，本文就以東京的中小企業最新狀況做為比較對象。 東京的申請條件為提供酒類或有卡拉OK設備的店家停業，未提供酒類並且未設有卡拉OK設備的餐飲店則縮短營業時間為早上5點至晚上8點。另外還同時需要申請東京指定的防止感染政策實施證明貼紙，每個店家都需選一位防疫代表完成線上研修課程後才能張貼證明貼紙。另一方面，臺灣的申請條件只有店家今年3、4月平均營業額需比2019年同期減少50%以上。 接著我們來看看補助金的額度。東京依據店家營業額計算，給予1天4萬日幣至20萬日幣的補助金。從7月12日緊急事態宣言開始日到8月22日41天，一間店鋪的補助金最高金額可達到840萬日幣。金額依據店家每月固定支出水準為計算標準。另一方面，臺灣不是以銷售額或規模做補助額度計算，只要有加入勞保的正規社員1人4萬臺幣，並只支付一次。此額度可補足一個月的人事費用的水準。 若以筆者所經營的公司為例，正規社員有21人，所以補助金額為84萬元。臺灣的三級警戒經過四度延長，總天數為72天，其補助金額比起東京乍看起來少了很多。 但其實臺灣有很多數百人以上正規員工的連鎖店業者，像是筆者的好幾個友人，他們的公司都可收到數千萬臺幣的補助。臺灣政府還規定，拿到補助的業者不可在指定期間解僱或減薪、強制員工休無薪假等條件。其他還有像是暫延夏季電費調漲、補助貸款利息、延期納稅等等多項支援方案。至於打工人士，則是直接給予每人1萬元的補助金，不納入紓困業者對象。



簡單明瞭的申請條件與快速的支付 對需要援助的業者而言，申請補助金的手續中需要很多審查文件，算是一項很大的挑戰。為了迅速提供補助金，政府必須建構便利又有效率的申請系統。臺灣的紓困申請原則上以網路為主，可說是IT先進國才會有的方便途徑。就算是外國人的筆者，也簡單地申請到了。 具體的申請手續如下，先登記業者名稱及納稅號碼、統編等業者代表號碼還有郵件信箱，登入系統後即自動顯示業者資料。確認資料無誤後，就填入符合申請條件的相關資訊，並將須提交的PDF資料或影像上傳，即完成申請。須提交的資料為申請書、繳稅證明、營業額證明還有存款簿影本。每項資料都是平時營運事業時會用的資料所以不須再特別準備，也都不需要稅理師或會計師幫忙，非常簡單。業者資料與勞保人數相連，系統會自動計算人數。 像這樣非常簡單即可申請完成的補助金，若沒有須補交的資料，通常預計約兩個禮拜會收到匯款，但是這次很驚人的是三個工作日就收到匯款了。而且匯款後，還會貼心的用簡訊通知匯款作業已完成。

