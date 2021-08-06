甲子園的傳奇人物・吉田正男與臺灣――奮力拚鬥而串起的日臺友情故事

新型冠狀病毒所帶來的禍害，使得生活中的日常受到種種限制。

2020年的日本高中棒球甲子園春夏兩大全國賽事被迫停辦，2021年的春季甲子園也施以限制入場觀眾人數等的應對措施來舉辦。從漫長的高中棒球史來看，現在可說是一個很特別的時期吧。

從過去的歷史中，特別是一直延續至今的嘉義農林學校和中京商業學校的友誼當中，定能找尋到支持我們持續邁向充滿希望的嶄新未來之動力。

日臺棒球交流賽

著名導演魏德聖擔任監製的《KANO》在臺灣於2014年2月27日上映，日本則是在2015年1月24日公開上映。內容描述在日本統治時代的1931年，位於臺灣嘉義市的嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學）的棒球隊，來了一位名為近藤兵太郎的日本人教練，最後實現了出場甲子園錦標賽，為一部根據史實拍成的電影。當時嘉農的決賽對手是中京商業學校（現為中京大學附屬中京高中）。

因為電影內容的關係，一般都會比較關注嘉農的相關人事物，但其實該次比賽對嘉農的對手中京商來說，也是非常重要的一戰。

說到中京大學附屬中京高中，在愛知縣當地是首屈一指的棒球名校。不但是出賽甲子園的老面孔，更是截至目前為止，唯一一個達成夏季錦標賽三連霸的學校。三連霸中的首次優勝就是在第17屆大賽上和嘉農的決賽，春夏兩大賽都獲得首次優勝，可說是值得紀念的大賽。現今的中京大學附屬中京高中是以11次史上最多優勝為豪的強校，而1931年和嘉農對戰的那年夏天的大賽正是起點。

「最令我感到咬牙切齒的就是中京商了。雖然我這麼說，但其實是非常抱有親近感的。對我來說是很值得懷念的回憶。」

這是多年之後，嘉農的某位選手對中京大學的關係人士所說的話。

1931年的決賽，對兩校來說都是大顯身手、一較高下的重要賽事。選手們各有各的心路歷程，也將各自對對手的情思溫存著。

筆者一直在思考著是否能重現如此這般情思滿溢的決賽，我認為若能突破1931年至今的時間軸以及嘉義和愛知的空間軸的障壁，雙方的交流是可行的。

《KANO》在臺灣公開上映的時候，我也因陪同名古屋市議會日臺議員連盟（會長：藤田和秀）訪臺的機會，便提出了日臺棒球交流賽的相關想法和點子，大家也都表示很有興趣，所以就有了先在名古屋市內舉辦《KANO》試映會的發展。

試映會上聚集了名古屋市和中京大学（學校法人梅村學園）的幹部，駐日經濟文化代表處的沈斯淳代表（當時）也出席了，梅村學園的梅村清英理事長特別表示了和臺灣交流的積極意願，所以才有了之後的日臺棒球交流賽。