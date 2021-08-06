甲子園的傳奇人物・吉田正男與臺灣――奮力拚鬥而串起的日臺友情故事

甲子園的傳奇人物・吉田正男與臺灣――奮力拚鬥而串起的日臺友情故事文化 歷史 臺灣香港 國際交流
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
新型冠狀病毒所帶來的禍害，使得生活中的日常受到種種限制。
2020年的日本高中棒球甲子園春夏兩大全國賽事被迫停辦，2021年的春季甲子園也施以限制入場觀眾人數等的應對措施來舉辦。從漫長的高中棒球史來看，現在可說是一個很特別的時期吧。
從過去的歷史中，特別是一直延續至今的嘉義農林學校和中京商業學校的友誼當中，定能找尋到支持我們持續邁向充滿希望的嶄新未來之動力。
日臺棒球交流賽
著名導演魏德聖擔任監製的《KANO》在臺灣於2014年2月27日上映，日本則是在2015年1月24日公開上映。內容描述在日本統治時代的1931年，位於臺灣嘉義市的嘉義農林學校（簡稱嘉農，現為國立嘉義大學）的棒球隊，來了一位名為近藤兵太郎的日本人教練，最後實現了出場甲子園錦標賽，為一部根據史實拍成的電影。當時嘉農的決賽對手是中京商業學校（現為中京大學附屬中京高中）。
因為電影內容的關係，一般都會比較關注嘉農的相關人事物，但其實該次比賽對嘉農的對手中京商來說，也是非常重要的一戰。
說到中京大學附屬中京高中，在愛知縣當地是首屈一指的棒球名校。不但是出賽甲子園的老面孔，更是截至目前為止，唯一一個達成夏季錦標賽三連霸的學校。三連霸中的首次優勝就是在第17屆大賽上和嘉農的決賽，春夏兩大賽都獲得首次優勝，可說是值得紀念的大賽。現今的中京大學附屬中京高中是以11次史上最多優勝為豪的強校，而1931年和嘉農對戰的那年夏天的大賽正是起點。
「最令我感到咬牙切齒的就是中京商了。雖然我這麼說，但其實是非常抱有親近感的。對我來說是很值得懷念的回憶。」
這是多年之後，嘉農的某位選手對中京大學的關係人士所說的話。
1931年的決賽，對兩校來說都是大顯身手、一較高下的重要賽事。選手們各有各的心路歷程，也將各自對對手的情思溫存著。
筆者一直在思考著是否能重現如此這般情思滿溢的決賽，我認為若能突破1931年至今的時間軸以及嘉義和愛知的空間軸的障壁，雙方的交流是可行的。
《KANO》在臺灣公開上映的時候，我也因陪同名古屋市議會日臺議員連盟（會長：藤田和秀）訪臺的機會，便提出了日臺棒球交流賽的相關想法和點子，大家也都表示很有興趣，所以就有了先在名古屋市內舉辦《KANO》試映會的發展。
試映會上聚集了名古屋市和中京大学（學校法人梅村學園）的幹部，駐日經濟文化代表處的沈斯淳代表（當時）也出席了，梅村學園的梅村清英理事長特別表示了和臺灣交流的積極意願，所以才有了之後的日臺棒球交流賽。
嘉農和中京商，各自的戰役
此次決賽成為人稱臺灣麒麟兒的嘉農吳明捷和傳說中的王牌選手的中京商吉田正男的投手之戰。
在電影中，因為接續不斷的投球，比賽中局的時候，吳選手右手中指的指甲破裂翻翹，血液慢慢流出，忍著痛的吳選手繼續投球，卻無法有效控球，又遇到中京商強烈猛攻的打者陣容，被取得領先。為了使染血的棒球不易滑落，還在傷口塗抹砂土增加摩擦。受到更強烈痛覺的侵襲，吳選手依舊忍痛繼續投球。看了都覺得不忍的隊友們一直叫喊著「投給他打沒關係！我們一定會守住的！」整個球隊上下一條心，團結奮戰的這一幕正是電影的最高潮。
而中京商這邊是如何的情況呢？電影中並沒有描述到王牌投手吉田正男，其實他也被捲入痛苦的漩渦當中。
吉田1914年(大正3年)出生於愛知縣一宮市。關於他的甲子園紀錄，春夏總共6季連續出場比賽，以23勝的紀錄成為甲子園史上的最多勝，至今仍沒被打破紀錄。
吉田的痛苦來自球場之外。他的父親臥病在場，隨時有生命的危險。雖說吉田是高中棒球的知名投手，但也不過是個17歲的青年。照理說應該是要陪伴在父親身旁的，但因為是主力選手，不可能將比賽丟下不管。所以吉田和中京隊的選手們應該是抱著至少要讓父親看到優勝旗子的心情赴賽的吧。
最後，比賽以4比0，中京商獲勝。對該校來說也是史上最初的勝利。
比賽結束後的隔天， 選手們搭乘列車回到名古屋，超乎想像人數的市民正在等待著迎接他們。整個名古屋車站裡被群眾們擠滿，而車站外面，插滿旗幟標語，呈現狂熱狀態。據說還有老一輩的人甚至說「這麼龐大陣容的迎接方式，比起迎接日俄戰爭凱旋歸來的隊伍還有過之。」
在這樣熱鬧歡樂氣氛中，有人通知吉田「你父親在病床上聽收音機播放你們優勝了，不久之後就嚥下了最後一口氣。」
幾天之後的喪禮，棒球隊所有選手都來參加，說要「給吉田的父親看看優勝的旗子」，所以將優勝旗帶到墳前，高舉優勝旗為吉田父親祈冥福。中京商也和嘉農一樣，是個隊友的悲痛和苦難都能大家共同分擔的團隊。
關於中京商業學校吉田正男的傳說
吉田成為傳說是在和嘉農對戰的2年後，甲子園3連霸的最後1年的時候。
那一年，吉田所有的比賽都上場了。
第1戰對手是朝鮮代表隊的善鄰商，雖說此戰達成無安打比賽，但第2戰和大阪代表的浪華商的對戰中，守備中的吉田被球擊中左上眼瞼，造成約3公分半的裂傷。因為出血嚴重，繼續投球非常令人擔憂。但是吉田只在醫務室縫了3針，就又回到投手丘，繼續投球到最後，引領球隊獲勝。勢頭完全不減，第3戰也獲得勝利，迎來了準決賽和明石中（兵庫代表，現在的明石高中）的對戰。
對中京商和明石中來說都是好投手互投的緊迫危急之戰。記分板上，0這個數字連續並排，比賽也延長又延長。共可記16局的記分板上全部被0所填滿。急忙找來木工，將原木組裝後，填寫上17局及之後的延長賽局。到了日頭西斜就快要迎接日落的時刻，若還是無法定出勝負的話，只好隔日再戰。所有選手都是極為困倦疲乏的狀態，更想避免隔日再戰的情況。如此極限狀態下，終於中京商得到1分獲得了勝利。這場比賽誠然延長到25局。而這25局完全由負傷的吉田1個人所投，共投了336球，比賽時間長達4小時55分。
即使是吉田這樣的王牌選手，也會因準決賽的拼鬥而現出疲累吧，隔天和對手平安中（京津代表，現在的龍谷大學附屬平安高中）的決賽中，投了10次四死球。之後甚至還說出「肩膀感覺麻痺了一樣，完全不聽指揮」如此這般的疲憊。但是整個比賽結束後，失掉的分數僅有一點。吉田可說是為自己高中最後的甲子園戰記留下了勇敢對戰、堅持到最後一刻的美麗一頁。
無安打比賽、臉部嚴重負傷還堅持打完25局延長賽、最後獲得勝利。3項都是在同一大賽裡面達成的，這就是吉田正男成為中京大學附屬中京高中傳奇，並且一直被傳頌的緣故。
順帶一提，這一年嘉農也代表臺灣出場比賽。嘉農的投手是吳波，之後改名為吳昌征，進入大阪虎隊（現在的阪神虎隊），是戰後第一個創下無安打比賽的選手。首戰是對松山中（四國代表，現今的松山東高中）。但此時的吳還在成長蛻變的途中，嘉農也敗北，可惜沒能和中京商再次對戰。
以熱忱串連起來的日臺情誼
也因為有這樣的歷史背景，才可串連起本文開頭所提到的日臺棒球交流賽。臺灣電影《KANO》帶給人們感動，促使日臺棒球交流賽有了舉辦的良好契機。但我想光靠電影，是無法實現的吧。中京大學附屬中京高中有吉田正男，而嘉義大學有吳明捷和吳昌征這些了不起的前輩，這些史實也承襲流傳，被後人記憶著的這件事才是最大的推動力。
日臺棒球交流賽最初的比賽之後，嘉義大學的教練說道「相隔85年才有再次對戦的機會，選手們都過度興奮了。」也有眼神閃閃發亮，表情生動地訴說著吉田的中京大學關係人士。讓人再次了解到，兩校彼此都是抱有特別的情思來參賽的。
以突破了種種的障礙與困難，實現了比賽的所有關係人士的熱忱為基礎，今後日本和臺灣的青年棒球交流也將持續下去。
標題圖片：名古屋的中京大學和臺灣的國立嘉義大學舉辦交流賽（筆者拍攝）