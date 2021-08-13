改變臺灣的日本人系列：以檢疫手腕引導臺灣邁向「健康體」的後藤新平

改變臺灣的日本人系列：以檢疫手腕引導臺灣邁向「健康體」的後藤新平歷史
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由醫師轉任醫官
1857年，後藤新平生於仙台藩水澤（譯註：現在的岩手縣奥州市水澤區）。17歲入醫學校就讀，成績優異，畢業後成為愛知縣醫學校的醫師。一路平步青雲，24歲時擔任校長兼任院長。以醫師身份獲得高度評價的後藤，受到內務省衛生局長長與專齋的賞識，在1883年進入內務省衛生局擔任醫官，其後，獲得以帝國大學講師的身份招聘而來的衛生工程技師威廉・巴爾頓（William Burton）的知遇之恩，1890年前往德國留學。回國後，1892年升任衛生局長。後藤為了改善日本統治下臺灣的衛生環境，委託巴爾頓建設臺灣的上下水道工程。巴爾頓受到他的熱情感召，帶著自己的學生濱野彌四郎（土木學者）渡海來到臺灣。巴爾頓過世後仍留在臺灣，完成臺南上水道，至今眾人仍敬其為「臺南上水道之父」。
目標是以「生物學法則」統治臺灣
1898年，當時的陸軍中將兒玉源太郎成為臺灣總督後，拔擢後藤為自己的輔佐，擔任民政長官。據聞拔擢之際，後藤對著兒玉談論自己統治臺灣的基本理念時曾言：「比目魚眼睛長得不甚美觀，卻也無法變成鯛魚的眼睛。因為對於比目魚而言，那是最好的樣態，才會有如此長相」，而「臺灣的習俗與制度與生物特性相同，皆有其相應之理與必要性才形成慣習，若恣意變更，勢必引起大反彈，因此必須詳實調查臺灣現況，依循現況實施統治，方為良策。」兒玉因這一番言論，給予後藤完全的信賴。
其後，兒玉見到日俄戰爭陷入膠著苦鬥，雖辭去兼任的內務大臣一職，並未辭任臺灣總督，他認為只要「後藤在就沒問題」，便離開臺灣，就任陸軍參謀本部次長。後藤亦不負總督信賴，發揮其行政長才。首先對於臺灣的調查事業，組成「臨時臺灣舊慣調查會」，自任會長，徹底實施調查工作，同時更召集學者研究清朝的法律制度。熟悉現場狀況後，秉持著自論的「生物學法則」強力推動經濟改革與基礎建設。
第一要務是撲滅傳染疾病。第3任總督乃木希典的母親，渡海來臺未久，便因罹患瘧疾而去世。後藤認為盡快撲滅臺北街市的傳染病為當務之急。除了將獨佔潔淨飲用水的財閥水井開放給一般民眾使用之外，同時再次委託巴爾頓和他的學生濱野進行上下水道的建設工程。巴爾頓視察臺北街市狀況之後，發現衛生情況相當惡劣，甚至向後藤表示：「此地須先破壞才能建設。」後藤認為若要防止傳染病蔓延，當務之急是推動上下水道的基礎建設。巴爾頓與濱野鋪設了基隆、臺北、接著進軍臺南，最後完成臺灣全島的上下水道工程。
以「蘿蔔與棍子」對付抵抗運動
接著必須著手進行的是，因應盜匪與原住民頑強抵抗的策略。若無警察與士兵護衛守備，容易遭受匪徒襲擊，平常無法一個人單獨在街頭行走。這是因為踏入狩獵場域的人，可能會遭到原住民「獵人頭」。後藤分別使用「蘿蔔與棍子」的手段，以武力鎮壓持續抵抗的頭目，對於歸順的頭目則賞賜獎金與土地，讓他們可以藉著農業安身立命。這個方法獲得一定程度的效果，但居住在花蓮地區的太魯閣族仍持續抵抗到最後，等到佐久間左馬太擔任臺灣總督後才獲解決。
另一個課題是吸食鴉片的惡習。臺灣有許多從中國大陸來的鴉片吸食者，因而採取漸次禁止的政策。1897年公布「臺灣鴉片令」（譯註：原文為「台湾阿片令」），登記鴉片患者名單，導入鴉片專賣制度，開放登記完成者與20歲以上民眾的購買與吸食。鴉片完全自外輸入，以3倍的昂貴價格販賣，賺取巨大利潤。此專賣制度對臺灣總督府而言，除了鴉片以外，亦適用於食鹽、樟腦、菸草、酒類、火柴、度量衡儀器、石油，獲得莫大利益，至今仰賴日本國庫挹注的臺灣預算，因此得以臺灣獨自的收入支應，從統治臺灣以來僅花費15年便達到如此成就。
此鴉片專賣制度並未招致巨大混亂，讓吸食鴉片人口從1900年超過17萬名，到了1930年減少至2萬7000名，而二戰結束的1945年，鴉片吸食人數幾乎降到零。從結果看來，鴉片政策可以說相當成功。
巨大的藍圖
後藤為了臺灣的現代化，擘劃出巨大的藍圖。在一般人的眼裡，其計畫未免過於遠離現實，不知不覺間有人在背後中傷誹謗，認為「後藤擘劃的只是不切實際的空中樓閣」。後藤為了實現計畫，從日本內地召集優秀人才，其中一人便是有「臺灣製糖之父」美譽的農業經濟博士新渡戶稻造。
日本統治臺灣後，98%的糖消費量皆仰賴進口。在此，後藤將臺灣政策的核心放在產業振興，目標是設立新式的製糖會社，但促使民間企業投資卻是非常困難。後藤拿出高額補助金，設立了資本額100萬日幣的「臺灣製糖株式會社」。不過由於生產效率低落，於是招聘日本首位農業經濟博士，同時也是後藤同鄉的新渡戶來臺。起初新渡戶皆以「身體孱弱」為由多次婉拒，後藤花費2年才終於說服了他。
來臺赴任的新渡戶徹底調查臺灣的各個角落，針對甘蔗的品種改良、栽培法、製造法等方面提出「糖業改良意見書」。臺灣據此改良後，獲得良好成果，1902年僅有5萬5000噸的製糖產量，1925年達到約8倍的48萬噸，到了1936年的全盛期，則是年產超過百萬噸。臺灣的製糖足以滿足日本內地的需求，甚至能有所餘，成為臺灣最亮眼的出口產業。
在都市改造上亦發揮其靈活手腕
此外，後藤的功績裡也包含都市改造。首先著手於臺北市的三線道路。拆除清朝時期建造的臺北城牆，在原城牆的空間上鋪設道路。道路設計成中央為車道，兩側則是人行步道，其間種植行道樹，恰似三條道路平行前進一般，因此稱為三線道路。道路寬闊之處約有80公尺左右，最狹窄處亦有40多公尺。車輛行走於中央，兩側道路上則是行人與推車往來交雜，行道樹下方更鋪設上下水道。建設工程始於1910年，1913年竣工。此工程由濱野指揮，其後名稱雖改為中山南路（東線）、中華路（西線）、愛國西路（南線）、忠孝西路（北線），仍沿用至今。
後藤以臺灣總督府民政長官的身份在臺活躍有8年之久，1906年就任南滿洲鐵道首任總裁，以大連為據點經營滿洲事業，持續活躍。後藤在滿洲啟用了臺灣時期的諸多人才，同時更招聘年輕的優秀人才，用於滿洲鐵道的基礎建設，擴充衛生設施，大連等城市的都市建設。其後回到日本內地擔任東京市長，在1923年9月1日的關東大地震後，短時間內完成了世界最大規模的帝都復興計劃，令世人見識到其才幹。後藤都市計畫的原點，可說受到臺灣經驗的巨大影響。
後藤以醫官的知識技術讓臺灣蛻變為「健康體」，臺灣其後的現代化進展裡，許多部分皆仰賴後藤所描繪的藍圖。八田與一技師的嘉南大圳如是，松木幹一郎擔任社長的日月潭水力發電所的建設亦如是，而盡心盡力於鐵路建設的長谷川謹介更是如此。
標題圖片：日本統治時代建造的專賣局。目前被入為國定古蹟（Richie Chan / PIXTA）