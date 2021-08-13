改變臺灣的日本人系列：以檢疫手腕引導臺灣邁向「健康體」的後藤新平

1895年，日本將臺灣納為領土之際，面臨著4個難題：瘧疾、鼠疫、霍亂和阿米巴痢疾等地方性流行傳染病肆虐，拒絕日本統治的盜匪猖獗，再加上原住民族的反抗，以及漢人族群吸食鴉片的惡習。首任總督樺山資紀、次任總督桂太郎與第3任總督乃木希典，終日與抗日武裝勢力周旋對抗，卻仍無法平定。當時，日本政府任命兒玉源太郎擔任第4任總督，而他推舉後藤新平擔任相當於自己左右手的民政長官一職，卻遭到時任首相桂太郎的反對。不過兒玉源太郎堅持己見並未退讓。其理由在於，日本在甲午戰爭獲勝後，從中國大陸撤回超過23萬名的士兵，後藤新平在短時間內便毫無疏失地完成檢疫工作，能力獲得兒玉源太郎的高度讚賞。

由醫師轉任醫官 1857年，後藤新平生於仙台藩水澤（譯註：現在的岩手縣奥州市水澤區）。17歲入醫學校就讀，成績優異，畢業後成為愛知縣醫學校的醫師。一路平步青雲，24歲時擔任校長兼任院長。以醫師身份獲得高度評價的後藤，受到內務省衛生局長長與專齋的賞識，在1883年進入內務省衛生局擔任醫官，其後，獲得以帝國大學講師的身份招聘而來的衛生工程技師威廉・巴爾頓（William Burton）的知遇之恩，1890年前往德國留學。回國後，1892年升任衛生局長。後藤為了改善日本統治下臺灣的衛生環境，委託巴爾頓建設臺灣的上下水道工程。巴爾頓受到他的熱情感召，帶著自己的學生濱野彌四郎（土木學者）渡海來到臺灣。巴爾頓過世後仍留在臺灣，完成臺南上水道，至今眾人仍敬其為「臺南上水道之父」。

後藤新平（國立國會圖書館）