逝世一週年：前秘書盼望持續傳達李登輝對於日本的想望

「臺灣民主之父」──李登輝逝世後，轉眼間迎接一週年。李登輝對於臺日關係留下了什麼貢獻？早川友久先生以日籍秘書的身份輔佐晚年的李登輝，在身旁持續觀察其身影，本文回顧這一年來的種種事物。

森喜朗先生的溫厚 2020年8月9日，日本前首相森喜朗先生以團長的身份，率領跨黨派的弔唁團體訪問臺北。追悼會場設置在臺北賓館，當弔唁結束後，安排森喜朗先生可以向代表李前總統遺族的次女（李安妮）夫婦傳達慰問與不捨之意，我也以口譯身份同席參與。2000年5月卸下臺灣總統身份的李登輝與同年4月就任日本總理的森喜朗，兩人各自在相近的前後時期擔任國家領導者。 弔唁當下，森喜朗先生的身體狀況並不理想，因此聲音有些沙啞，但從他樸實無華的表達方式，反而更能傳達出對於李登輝先生的尊敬之意與親近感受。發言最後向次女夫婦表示：「李前總統過世後，李夫人一定很傷心寂寞，務必好好慰問關心」，特別令人印象深刻。這樣的言語與其說是政治家，毋寧是單純作為一個人所發出的溫厚之言。

李登輝留給後世之遺產 臺灣與日本是無法取代的夥伴，雙方關係更加深化正是李登輝的想法，也是願望。而李登輝對於日本如何地寄與期待，又抱持著何種想望？我也自己感覺到，持續向日本人傳達李登輝的這些想法，便是我身上肩負的重責大任。雖然雄心壯志地說要繼承那些理念，但至今仍不由得感受到李登輝留給後世的遺產有多麼巨大。 2021年3月，中國突如其來地禁止進口臺灣鳳梨，因此在日本便響起了一陣「購買鳳梨支持臺灣」的聲浪。此時我接獲來自日本好幾位地方議員和企業家的聯絡詢問，表示「希望大量購賣後送給中小學生在校享用」，或是「希望在自家經營的超市販賣」。 這真是令人不勝感激的提議，於是我便即刻介紹可以聯絡的對應窗口，之後收到來自日本的回信，簡直像是對應我所寫的致謝回覆一般地表示：「因為希望能報答李前總統的恩情。」 每當來自世界各地的賓客來訪之際，李登輝先生總是充滿熱意地說明日本人抱持的高度精神性與價值觀，以及日本文化的精妙之處，足以向全世界誇耀自豪。 李登輝先生曾公開表示「22歲之前我是日本人」，「我就是日本人想要打造出的理想日本人」，大概沒有比李登輝這位人物更加適合鼓舞在戰後自虐史觀的蔓延之下失去自信的日本人。如同座右銘「誠實自然」所言，李登輝沒有妄自尊大的架子，而是誠實地自然訴說出自己的想法。由於這次的機會，讓我重新感受到深受觸動的日本人何其之多。

