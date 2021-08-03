從一度拒打潮到捲袖響應 台日AZ疫苗串起的信任連結

2021年7月16日，我在住家附近的家庭醫師診所，注射第一劑AZ疫苗。如我這樣在台灣被稱為「五年級世代」（1961-1970）的網路老骨頭，第一次在防疫集體作戰中，就日本專機送來AZ疫苗遭到某部分輿論操弄的污名化之下，盡了一份群體力量。

穩定的疫情一度出現危機 兩個月前，台灣在穩定的疫情控制之下，雖不能鬆懈，大抵還是過了一年多可以在國內自由移動，出外用餐，經濟活動如常的生活。在疫情相對讓人安心的狀況之下，就連第一線醫療體系的疫苗施打比例都不太高，每天下午兩點鐘坐鎮記者會的疫情指揮中心成員，甚至要率先施打疫苗，希望衝高疫苗覆蓋率。 台灣跟世界多數國家一樣，也面臨疫苗短缺的問題，除此之外還要被政治因素綑綁，不只要應付疫情還是對抗各種惡意的謠言認知戰。相對穩定的疫情讓多數對疫苗安全性存疑的台灣人，有了被假訊息操作的空間，其中尤以英國牛津大學研發、到貨量最多的Astra Zeneca疫苗，也就是俗稱AZ疫苗遭受抹黑的機率最高。若無法上網找尋科學驗證的說法，光是靠媒體與政論節目的洗腦，很容易就成為謠言受害者，而那些企圖用惡意造謠手段牟取政治光環與掌聲的人，甚至在私底下去打了AZ疫苗。 5月中旬，台灣出現大量社區感染病例之後，緊接著三級警戒發布，高喊「我要疫苗」的聲音突然躍上主流版面。在野政黨陣營與親中媒體表現出那種絕對不能配合執政黨政策，但疫情也絕對不能燒到自己的錯亂邏輯，一邊以尚無科學實證的疫苗致死率來恐嚇支持者和閱聽大眾，一邊又抨擊政府採購疫苗過於消極，提供了AZ疫苗就說我要莫德納，有了莫德納就說我等輝瑞（BNT），民眾似乎分流成「樂於被洗腦且堅信政府失能的族群」，以及「不甘被洗腦，努力尋找科學證據反擊」的兩股力量，在網路展開各種時間差的筆戰。 我與我的同溫層們，幾乎每天醒來就要面對網路社群不斷冒出來的荒唐假訊息，隨時都要想辦法求證與反擊，即使到了深夜睡前，還可以看到已經被澄清過無數次、荒唐到接近詼諧的各種謠言，依然在好友群組裡面流竄，那是比面對病毒更為疲累的精神消耗戰。



日本捐贈AZ疫苗之後的台灣網路論戰 在日本政府首波支援台灣AZ疫苗的新聞發布之後，上述提及的兩股意見對峙，突然找到新的突破口，一群人的感謝對上另一群人的冷嘲熱諷，隨即也啟動了假新聞認知作戰的砲火，散播「AZ是不被國際認可的疫苗」、「施打AZ有可能往後無法出國」、且「AZ是日本人不敢接種，才免費送給台灣」等說法，也有民意代表稱這疫苗是「政府乞討來的乞丐疫苗」，諸如此類的言論，聽起來不僅反智，還很失禮，失去了身為人起碼該有的溫度。 台灣最初自行採購的AZ疫苗多數提供給第一線醫療人員施打，當時並沒有出現重大不良反應，可是由日本政府專機送來的第一批AZ，首波以85歲以上長者為施打對象時，焦點卻不斷放在死亡案例，即使經過解剖證明多數死因與疫苗無關，「打AZ會死人」的說法還是成為施打意願的一大重擊。 如我這個年齡層，出生於民國50-59年之間（1961-1970），台灣泛稱為「五年級世代」，未曾經歷過戰爭，卻是受到黨國教育深化的一個世代，出生成長於戒嚴時期，對於戰前戰後的台灣歷史未必理解，卻經歷過美麗島軍法大審與解嚴，在台灣民主化過程中，分歧成不同的政治傾向，也因為政治上的不同選擇，在真實人際關係與虛擬的網路世界裡，有了沉默不表態跟大鳴大放的不同表達模式。 畢竟也步入中年，這個世代又是最早學習電腦、最早接觸網路的時代，重度網路使用者比比皆是，稱之為網路老骨頭也不為過，像我最早在網路活動時，甚至被現實人際關係裡的同學同事朋友視為異類。

