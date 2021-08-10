備受矚目的臺灣鳳梨銷日：沖繩鳳梨能否優勢勝出？

「對抗中國政府的禁運措施！來拯救台灣產的鳳梨吧！」，2021年春天，日本掀起了台灣鳳梨熱。日本唯一的鳳梨產地沖繩縣，似乎面臨更加嚴峻對手的挑戰。但若是揭開沖繩鳳梨的歷史，會發現與臺灣有難以割捨的深厚關係，由過去臺灣出身的人們帶領下的鳳梨栽培，要如何將國產的沖繩鳳梨再度發揚光大？

絕妙平衡的酸甜滋味 位在沖繩縣石垣島的於茂登岳（標高526公尺），是縣內最高峰，在它的山腳下綿延開展的嵩田地區，是該縣內屈指可數的鳳梨盛產地。進入5月下旬的某天早晨，筆者拜訪老農東金三先生（69）的鳳梨田。 東金三先生種植的是因帶有水蜜桃香氣而被暱稱為水蜜桃鳳梨，和主力品種之一的開英種鳳梨（夏威夷種。在台灣俗稱為土鳳梨）。2021年夏天，他預定可採收約1公頃的鳳梨田。一想到6、7月開英種鳳梨的盛產期時，他就說：「鳳梨那時全部一起成熟，要一直摘、一直摘，但這樣還是追不上它的熟成速度啊」。 他走在田埂間，一面巡視為了遮陽罩上黑網的鳳梨田，一面採收黃綠相間的鳳梨果實。果皮還帶有綠色的果實，下面已有2～3成轉為黃色，其實裡面已經是整顆熟成的狀態。

採訪過程中，他推薦說：「你吃一塊看看」，在田裡當場削了一顆剛採收的鳳梨。用採收鳳梨的鐮刀削去外皮之後，金黃色的熟成果實立刻出現在眼前。用手指握了其中一塊，果汁就好像現榨般快從手指流到手腕，讓我急忙把將鳳梨切塊塞入口中品嚐。石垣島產的鳳梨，其特色是絕妙平衡的酸甜滋味，但是這年的日照和高溫勝過往年，鳳梨酸味弱了點，吃起來格外香甜。 東金三先生除了在石垣市內的JA沖繩農產物販賣所「Yurateiku市場」（ゆらてぃくYurateiku為八重山方言的歡迎光臨之意）販售鳳梨之外，距離自宅約3公里處的縣道旁設有直售所，從2020年到2021年，因應「緊急事態宣言」等新冠肺炎防疫措施，使得觀光客也大幅減少，他無奈地說：「只要觀光客一減，銷量一定會下跌」。 不過，因為他擁有多重販售管道，受到的疫情衝擊有限。直接寄送到本土消費者手上的產地直銷宅配服務，包含運費在內，日本全國統一售價一箱4800日圓。一般成人手掌大小的M尺寸6粒裝是標準規格，透過簽約合作的宅配業者空運到本土的主要機場後，再分別寄送到顧客手上。在田裡採收的鳳梨用報紙一個一個地包裝，因為果汁容易累積在鳳梨頭（底部帶有切面的位置，鳳梨葉處則是鳳梨尾），為了讓甜味均勻散布到整顆鳳梨，會將鳳梨倒過來放（鳳梨尾朝下）再裝箱，非常細心周到。

臺灣移民建立鳳梨產業 鳳梨在沖繩作為水果產業開始栽培是始於石垣島。根據石垣市在1958年發行的《市制十周年紀念誌》裡，特別列出了兩位對鳳梨產業有功績的臺灣移民的名字：林發和廖見福。林發（1904-1978年）是位台中出生的實業家，1938年在石垣島成立沖繩首座製作鳳梨罐頭工廠――大同拓殖株式會社，他是經營團隊的主要成員之一。 廖見福（1913-1967年）則是出生於現在的彰化縣北斗鎮，在戰後的石垣島重新振興鳳梨栽種事業上，他扮演關鍵角色的人物。其子島田長政（76）是代表石垣島的果農之一，據他表示，父親提供種苗給戰後從沖繩本島或宮古地區來到石垣島開墾的人，希望擴大栽種面積，同時也維持移民的生活穩定。。

石垣島的鳳梨產業就在兩位的帶領下站穩腳步。鳳梨生產者當中也包含了東先生的父母親在內，父親東宏發為台中人，二戰前從臺灣移居到石垣島，也在1960年左右開始種植鳳梨。現在由金三接手，雇用多位鐘點工，與台北出生的妻子．昌代小姐（65）共同經營。 另一方面，在與八重山地區並列為縣內鳳梨產地的沖繩本島北部，則是以異於石垣島的形式展開鳳梨產業。 現在已被倂在名護市內的舊羽地村的嵐山，同村出身的玉井龜次郎在1952年與從夏威夷歸國的堂兄攜手種植鳳梨，大獲成功。玉井從沖繩縣立農林學校畢業後，在同校校長的介紹下，1913年進入鹽水港製糖（總公司位於台南新營）工作，在花蓮港擔任甘蔗農場的場長等職。之後，中途離職後，投入農地開墾事業，1935年成立了臺灣澱粉株式會社。

玉井龜次郎＝1938年11月，攝於臺灣花蓮。（出處：《玉井龜次郎回憶錄》） 當筆者向住在名護市的四女安富久子（90）詢問其父龜次郎的生平事蹟時，她回顧道：「我父親在臺灣創業，從木薯提取澱粉後，把糊磨成粉，運送到大阪和神戶的甜點店和藥局，事業具有相當的規模。」 因為二戰結束，引揚回到沖繩的玉井在當地找到活路，開始種植鳳梨。 現在，在沖繩本島北部的東村，以「鳳梨的故鄉」打出名號，推銷當地生產的鳳梨，名護市內也有鳳梨主題公園。它的由來，與曾在日治時期的臺灣累積開墾經驗的玉井有很深的淵源，在此有必要特別說明。