「美術街區」銀座：半個世紀以來不斷發掘評鑒美術家的永井畫廊

不斷宣揚美術與文化的銀座

即便是在東京這樣的地方，銀座也是最精緻的著名時尚中心。高級品牌店和知名餐廳鱗次櫛比。這裡的街道令人聯想起歐洲的城市風景。夜幕降臨時，華燈初上，將這個屬於成人的街區裝點得炫彩奪目。在夜店和酒吧裡，坐滿了正在招待客戶的商務人士。除了時尚和美食之外，諸如獲取巨大商機這樣的成人欲望也能在銀座得到滿足。

那些專注於奢華的商店櫥窗和購物中心的顧客不知道，銀座同時還是畫廊街。如今，銀座共有200多家畫廊，人們可以在此欣賞到優秀的美術作品。為了進一步普及畫廊活動並振興文化藝術，約40家銀座當地的畫廊於2004年相聚一堂，成立了一個名為「GINZA GALLERIES」的組織。

永井畫廊創立於1971年，其負責人永井龍之介是銀座這個美術街區的中心人物。自2019年4月以來的兩年裡，擔任GINZA GALLERIES理事長一職的永井精力充沛地開展了各種活動。比如，在各加盟畫廊裡舉辦類似巴黎晚會（Soirée）那樣的「畫廊晚會」，參與人員可以在此欣賞到不同領域的美術作品。此外，他還在策劃將聚焦日本近代美術的2022年新項目。此次，在位於銀座並木大街一座大樓5樓的永井畫廊，永井向我們講述了他半個世紀來所經歷的美術市場體驗以及日本美術的未來。





「畫廊街」銀座的發展史

銀座歷史最悠久的畫廊「資生堂畫廊」至今已有逾百年的歷史。不過，多數畫商進入該地區還是在20世紀後半葉以後。

永井龍之介稱：「在1960至1970年代的日本經濟高速成長時期，畫廊數量增加得最多。當時，興起了第一次畫作熱潮，就連普通的公司職員也能買得起繪畫作品。」當時，永井還是一名高中生，他對美術有興趣，曾在家附近學習繪畫。不過，大學畢業後，永井並沒有加入他父親創辦的畫廊，而是去了普通公司上班。

當時，日本國內還沒有很多大型美術館。永井介紹稱：「大概從1980年代開始，全國各地開始出現公立美術館。這些美術館成了美術界的大客戶。現在，日本47個都道府縣都有公立美術館。」

在泡沫經濟時期（1986～1991），有許多以繪畫為投資對象的新資本注入，銀座的畫廊總數超過了300家。不過，泡沫經濟破滅後，畫廊數量減少到約200家。許多瞭解那個時代的人都將投資繪畫視為泡沫經濟的象徵，對此記憶深刻。即使是在經濟如此不景氣的時代，那些有特色、有傳統的畫廊為主的美術市場依舊存活了下來。永井表示：「包括畫廊在內，美術館經濟從2000年開始出現衰退現象。美術館的預算減少，日本的美術品市場開始出現向中國轉移的趨勢。」

在地價全國居首且租金暴漲的銀座，小型畫廊自然也受到了經濟危機的影響。永井表示：「原本在並木大街沿街大樓的一樓，有許多畫廊，但2000年以後，這些畫廊接二連三地變成了海外品牌店。現在，位於一樓的畫廊幾乎已經絕跡。高額的租金與美術商業活動無法達成平衡。」





即使經濟陷入停滯，許多畫廊仍在收藏家的支持下得以存續。永井稱：「畫廊分為兩種類型：策劃型畫廊和出租型畫廊。沒有借助泡沫經濟順勢發財，而是腳踏實地開展經營的策劃型畫廊，以及會對畫家進行篩選的出租型畫廊都生存了下來。出租型畫廊是日本獨有的一種美術商業形式，在此舉辦畫展的畫家需要支付場租費。最近，巴黎和紐約也出現了這種畫廊，他們的理念都是從日本引進的。」