荒野白芒，舊夢繁華──平城京與長安城

伴隨陣陣叩咚聲響，電車搖晃前行，車窗外是一片土黃平野，景色蒼莽，樹木稀疏。不久，土黃平野被一片白芒之海所取代，一座聳立的中國風朱紅門樓驀然閃現在視野一角，眨眼間便又被電車拋在了腦後。

人間的北極星

這是近鐵奈良線，從大和西大寺站前往新大宮站途中所看到的車窗景色，這一段鐵路就從奈良時代的宮殿「平城宮」遺址上橫切而過。那座朱紅門樓，便是復原的平城宮南門，朱雀門。

2020年11月中旬某日，天氣大晴，我獨自造訪了平城宮遺址。這是我第3次來到奈良，但前2次都只是在奈良公園和鹿群嬉戲、被鹿群追趕，並未來到平城宮遺址。

那日天氣毒熱，實在不像秋天，一輪巨日懸在蒼穹之中發著灼熱白光，蒸烤著眼前這片赭色荒野。荒野延伸至視線無窮遠處，卻有一座華麗宮殿赫然立於原野之上，白色礎石階梯、朱紅門柱、黑色屋頂與金色裝飾，若有人不知此處便是平城宮遺址，只是偶然路過，想必根本看不出任何脈絡。





這是大極殿的復原建築，大極殿乃宮廷正殿，天皇即位與元旦朝賀等國家祭儀便在此舉行，是平城宮中最重要的建築物。「大極」一詞來自中國思想裡的「太極」，那是開天闢地之前，陰陽清濁融為一體的混沌鴻蒙狀態，中國神話裡，清明陽氣上升而為蒼穹，混濁陰氣下沉而為大地，於此始得天地初分。也就是說，太極便是天地乃至於萬物的根源，投射到政治哲學上，太極便成了宇宙的中心，也就是北辰、北極星；北辰又被認為是天帝居所，故人間帝王居所，也就成了「太極」。古代中國，皇宮裡的中樞建築以太極殿、太極宮為名者，不在少數。大極殿、太極殿與太極宮，可說便是人界的北極星了。

和銅元年（708年），日本元明天皇頒布《平城遷都詔》，並在2年後的和銅3年（710）遷都奈良。究其背景，是希望將日本建設為律令制國家，並告知諸外國。大寶元年（701），《大寶律令》制定施行，日本遂完成其律令制度的籌備。日本天皇為將此事報告大唐天子，派遣遣唐使前往長安城，使者這才發現長安城的結構與當時的日本都城全然不同。長安城將皇宮至於都城北側，而當時的日本都城「藤原京」，皇宮則幾乎是在都城正中央。

尊北思想

長安城的結構有其思想背景，在中國的方位觀裡，最以北面為尊，北辰乃天帝居所，正如「君子南面」一詞所示，帝王之尊便要坐北朝南、南面天下；與此相對，群臣便要面向北方、俯首稱臣。這種思想大概與日照狀態關係匪淺，中國位於北半球，面南的建築日照良好，又可以遮掩寒冷北風，「南面」等於「面陽、光明」，面向光明既是吉祥，又有統治得正大光明之意。此外，帝王乃龍之化身，龍好水，而在中國五行思想裡，水對應的方位即為北方。帝王居所必須坐北朝南，原因便在於此。直到今日，華人圈依舊喜好坐北朝南的建築。附帶一提，若是東方與西方相比，則以東為尊，因為那是日出方位，是故「東宮」即為皇太子之意。

從現代人的觀點而言，或許會覺得這種思想不過迷信，沒有遵從的必要。但是在啟蒙時代以前，正如西洋崇尚基督教的世界觀，東亞也仍處於神權稱霸的時代。在神權時代裡，人類要合理化其統治權威，往往便需要向超自然的力量尋求解釋，所以中國皇帝才會自稱天子，宣稱己身乃是天命所歸，日本天皇也才會自稱是天照大神的後裔。若是輕忽了這種超自然的力量，便可能動搖到其統治根基，因此當權者往往無法忽視風水、宇宙觀這類迷信。而當時大唐帝國的宇宙觀與方位觀，乃至建都之法，都處於東亞文化的尖端，日本作為後進之國，會想積極效法也是理所當然。