在臺灣扎根的日本人系列：「注定和臺灣纏結的命理占卜師」的斜槓人生　渡邊裕美／龍羽WATANABE

不光是在臺北霓虹閃爍的歡樂街經營餐飲店，命理師的事業也非常成功，經常上綜藝節目，在臺灣幾乎家喻戶曉。本文將帶讀者一起追溯以60歲退休為生涯目標的渡邊裕美，截至目前為止的人生軌跡。

生長於橫濱市。青山學院大學畢業後任職於證券公司，在中國廣州市的暨南大學留學後的1997年移居臺灣。前後大約20年，在臺北深夜商圈的林森北路經營首家以日本人為媽媽桑的日式卡拉OK酒吧「Lupin」等的3家店。現今不但以占卜師「龍羽WATANABE」的身分經營「命理占卜館・龍之羽」，也在桃園市的開南大學擔任助理教授。更在臺灣國興衛視的綜藝節目《臺灣好吃驚》以準固定來當任班底。2021年7月起，就任臺北旭日扶輪社第四屆社長。

喜好占卜的少女因父親過世的契機而立志當「社長」 渡邊裕美是在從小學到高中一貫直升系統的天主教女子學校度過少女時期的。從國中開始，參加桌球社之外，也非常愛閱覽刊載古文明及超能力，還有不可思議現象的月刊《MU》雜誌，裡面的占卜專欄文章都認真熱心地閱讀。甚至還在高中園遊會上擺起算命攤位「塔羅牌部屋」。 在大學主修經濟學。雖然依舊熱愛占星術和塔羅牌，但這個時期的她，對《易經》等的東洋占卜也開始抱持興趣。因為外祖父曾在南滿州鐵道當俄語口譯的關係，母親是在大連出生，哈爾濱長大的，故很常從母親那邊聽到關於當時中國的往事回憶。此外，對於當時是桌球強國的中國也有著嚮往。就因著這些因緣背景而信步走進中國占卜術的世界。 但是，大二的時候，發生了強烈衝擊她的人生大事。經營機械生產公司的父親突然過世了。父親一走，和父親事業有所往來的相關人士，翻臉如翻書般地變冷漠。也見識到了親戚間的骨肉相爭。讓她在此時期，初次猛然見到人性陷入泥沼的醜惡一面。 「雖然帶給我很大的衝擊，卻也成了洞察人心的最佳場合。反倒是讓我的鬥志如泉湧，那時我就下定決心，將來一定要成為社長」 大學畢業後在證券公司上班。選擇證券公司是因為比起其他的職業，薪水要來得高，如此一來要積貯創立自己公司的資金也會比較快。另外，還抱著一絲若是自己的實力被肯定，也許有可能成為社長的期待。但進入公司不久後，就覺悟到那不過是自己的幻想罷了。 「管理階層和幹部，連一個女性都沒有。業務的工作，比較重要的案例，也只交代男性職員處理，令我覺得受到很大的打擊」 結果，五年多之後，她就辭去那家證券公司。1989年的12月，日經平均指數升到38957.44點的歷史最高紀錄，達到日本泡沫經濟的最高峰。此外，這一年裡，也接連發生了中國的天安門事件、德國的柏林圍牆倒塌等，震撼世界的重大事件。也許渡邊她與生俱來的靈敏直覺，已經早一步感受到時代變化的關鍵時刻即將來臨。

以外派駐臺日本人職員為對象的事業之抉擇 利用公司的年休假， 1990年夏天，第一次去到了中國，雖然還是開發中的國家，但對於生活在那裡的人們所擁有的能量及活力，感覺是令人瞠目的深不可測，相信在不久的將來，屬於中國的時代一定會到來。1992年那年的夏天到廣州的暨南大學留學。正好是鄧小平發表「南巡談話」提出「社會主義市場經濟體制」的概念，朝著更進一步的「改革開放」而加速前進的時期。 渡邊說因為她「受到鄧小平『有條件的地區和人，先發展起來』的先富論之影響，所以將心思放在改革開放的領頭羊廣東省上，並且也想到暨南大學有很多來自世界各國的華僑子弟，在拓展將來事業所需的人脈方面定會有所助益」 當在廣州為期10個月的語言留學結束時，在臺灣同學的建議之下，接著就到臺北停留了2個月。當時一邊教臺灣人日語，一邊在臺北街頭徘徊探訪。也走訪台東、綠島、南投的霧社等地。而此次和臺灣的邂逅也成就了渡邊與臺灣命中注定的緣分。 雖說預測了中國的時代即將到來而決定到中國留學，但那個時代好像比預期的還遙遠。回到日本之後，也未能找到如自己所期待的工作。結果，只好到補習班當老師維持生活度日。 有天突然靈機一動，領悟了不需拘泥在日本就業，只要將自己的根據地置於華語圈不就解決了嗎？但是當時的中國薪水相當低。香港的話，跟收入一比，房租過高，她覺得非常地不划算。而新加坡不太雇用外國人。用刪去法的方式，最後就只剩下臺灣這個可能性。但，到底在臺灣能做什麼呢？ 「我想到若是以派駐在臺灣的日籍員工為對象的話，生意就有可能成立。有認識的人說，像紐約或香港等外派日籍員工較多的城市，把駐外日本人當成主要客群的酒吧生意都很昌隆，我聽了以後，馬上想到就是它了」

不只是有成就的經營者，也是有成就的占卜師 確信自己的想法是對的之後，立即飛奔前往臺北歡樂街的林森北路。1997年1月先以短期居留的方式，申請了臺灣師範大學的短期留學，在當地努力收集各種資訊。有一天，透過朋友的介紹，陪同了從日本出差來臺灣的生意人，去了好幾家位於林森北路的酒家和日式酒吧，順便也做了實地調查。和第三家的店主非常氣味相投，就決定先到那邊工作。 聽了渡邊開店計畫的臺灣客人，建議她給占卜師占卜一下。渡邊聽了點頭如搗蒜。介紹的那位占卜師算了她「開店沒有問題」「會在臺灣長久居留」。 歷經開設公司的各項手續、和店面訂契約等，1997年11月，林森北路俗稱六條通的地方，卡拉OK日式酒吧「Lupin」開幕了。成為社長的夢想，終於在臺灣開花結果。以「臺灣首家日本人媽媽桑的店」做為賣點，剛開張時，每晚連續都是客滿狀態。不久又開了燒酒酒吧、運動酒吧，發展到同時經營3家店舖的盛況。最後把其他的店舖頂讓給別人，只有「Lupin」一直營業到在臺灣居留剛好滿20年的2017年為止。 事業順心如意，心情也比較有餘裕的渡邊，再次把時間花費在占卜的學習上。從1999年開始，跟著臺灣有名的占卜師學習，接受一對一的指導。恰巧，臺灣那時成為日本女性所喜愛的旅遊國家，腳底按摩和算命都成為觀光旅遊的亮點，開始受到矚目。但是，以日本觀光客為客群的占卜師，有很多日語說得好的，卻嫌實力和經驗不足。渡邊對那種狀況感到困窘。

占卜師龍羽WATANABE（渡邊裕美女士提供） 她認為「臺灣的占卜師功力更深厚。我想要讓日本觀光客也認識到真正的占卜。於是想到請臺灣在地深受好評的占卜師老師們出馬，再透過口譯傳達的算命方式」 因應這個想法而誕生的就是「命理占卜館・龍之羽」。如一開始所預期的，需求和供給，兩相符合，所以生意非常興隆。開張半年後，占卜老師問我「為何你不自己幫客人算」，我反問占卜老師「我可以幫客人算嗎？」 結果占卜老師說 「妳的中文程度要幫臺灣人占卜的話，會比較困難，但若是幫日本人的話，就沒有問題。幫人占卜對妳來說也是學習」 占卜老師的答覆推了她一把，占卜師「龍羽WATANABE」於是誕生。 本身也是經營者的渡邊，她的占卜不只從日本來的觀光客，在駐台日本人之間也很快獲得好評。日本和臺灣的媒體也多次介紹，從2014年開始，每年都在日本出版占卜和自我啟發類型的單行本。

