我的臺灣研究人生：論及臺灣學術界的「中華民國臺灣化」動向──首次出版臺灣政治研究專書

催生出這本專書的另一個學術環境在於臺灣學界的嶄新動向。幾乎與我同世代的吳乃德先生與陳明通先生的博士論文,可以說是這個動向的兩大代表性論述。我記得應該是發生在1988年中,或是1989年3月訪臺之際的事情。我聽聞吳乃德先生在芝加哥大學獲得博士學位的論文(*1),非常傑出地分析了國民黨一黨獨大的威權主義體制,在「黨外」的年輕研究者和研究生之間廣為傳閱。告訴我這個消息告訴的人是老友謝明達先生,由於我非常想閱讀該書,於是謝先生告訴我,在我回國前會替我想辦法。我在回國的前一天接到他的聯絡,請我到中山北路上的國賓飯店大廳,謝先生在處理事務途中,特地繞到飯店來送論文給我,甚至幫我印好論文並集結成書。

毋須贅言地,我即刻在回國的飛機上耽讀起那本論文。吳乃德先生的論文將問題設定為,在長期戒嚴令之下,人權遭受侵害,理所當然會出現巨大的反彈,但為何國民黨的統治卻未遭到強烈的反抗?針對此問題,吳乃德先生認為理由不僅僅是政治警察的監視與壓迫體系,還有國民黨建構出「依附黨國體制的恩庇侍從分配體系」,讓人民難以反抗。針對容易組織團體的勞動者,設置金字塔型權力構造的工會,再讓國民黨幹部空降擔任工會高層,以掌控之。對於青少年則是由蔣經國所主導的中國青年反共救國團之組織,完全對接高中班級的分組架構,方便提供高中生休閒娛樂等野外活動之外,活動全由救國團一手包辦控制。吳乃德認為這些組織與活動是一種「解消動員能量的統合主義」(原文「コーポラティズム」,corporatism)。

另一方面,對於難以直接滲透的農村,以各種方式控制那些透過戰後地方公職選舉所形成的「地方派系」,國民黨在地方選舉中以壓倒性的票數持續贏得選戰,打造出選舉的恩庇侍從主義體系。恰好由於黨外勢力抬頭,而讓「選舉」這個制度獲得空前的矚目,在那個威權主義體制開始動搖的時期,這個論述對於闡明國民黨一黨專政下的地方政治結構,提供了一個理論基礎,因此從1980年代末期開始產生出許多碩士論文,深入各地「地方派系」的選舉活動,推展出地方派系的相關論述。

陳明通先生的研究(*2)亦屬於此思考脈絡之中,但他的作法並非深入鑽研某個特定「派系」,而是從日本殖民時期的各種地方名人錄開始,甚至是刊載於戰後報紙上的地方名人治喪委員名單,進行徹底的資料收集與分析,並以臺灣省議會議員選舉為中心,藉此實證性地描繪出全臺灣地方派系的結構,完成了傑出的研究成果。關於陳明通先生,我曾透過中間人介紹,約定會面。

關於此次會面,能指出確切的地點與日期,宛若奇蹟。地點在當時臺灣大學政治系所在的法學院胡佛教授研究計畫室,日期是1989年12月7日。我手邊並無紀錄,但當日不知為何,政治系的學生洪郁如女士在場,我贈送自己的著書給她,在書上簽名並寫下日期。洪女士之後參加我在東大開設的小型研究會,以臺灣近代女性史研究取得東大的博士學位,目前以一橋大學教授的身份培育後進。在她研究室的一個角落,洪女士幫我找到了當時的那本贈書。

除此之外,我亦從同時期的臺灣學者學到許多,但當我讀畢前述兩人的論文時,覺得「啊啊,應該可以寫了」──腦中靈感湧現的感受,至今猶在心頭。

雖然常言道,民主化不會止於民主化,但其後政治體制的民主化過程裡,作為「全中國」的代表──如此建立在虛構幻影之上的政治結構,一個個分崩離析,而政治制度則對應現實──統治範圍僅限於臺灣,並以小幅度的改革方式,正是所謂「分期付款式的民主化」形式實現。此外,公民的政治意識亦隨之產生變化。



《臺灣:分裂國家與民主化》(筆者攝影)

不久我便將此變化命名為「中華民國臺灣化」。我的著眼點在於包含統治正當性、政治菁英、政治制度、再加上臺灣住民的國族認同(譯註:原文「ナショナル·アイデンティティ」,national identity)等內涵的政治結構之變動,現在回想起來,1980年代政治自由化的胎動初始,學術知識上的「中華民國臺灣化」動向,亦同時充滿生命力地降生於世。

從這個在學術知識上「中華民國臺灣化」的初期成果之中,我的第一本臺灣政治研究專書可說是獲益良多。反過來說,我將「中華民國臺灣化」的誕生介紹給日本的知識界,2年之後,該書的中文版(*3)更在我敬重的友人吳密察先生的審訂之下,於臺北付梓出版,我認為藉此可以將學術知識上「中華民國臺灣化」的初期狀況,如映照於鏡一般地,展現於臺灣人的面前。

標題圖片:筆者(野島剛攝影)

(*1) ^ Wu, Nai-teh 1987 The Politics of a Regime Patronage System: Mobilization and Control within an Authoritarian Regime, Ph. D. thesis, Dpt. of Political Science, University of Chicago.

(*2) ^ 陳明通 1989 《台灣地區政治菁英的參選行為──歷屆省議員候選人的分析》國家科學委員會專題研究計畫報告,臺北,國立臺灣大學政治學研究所。此論文經過整理改寫後,隔年成為陳明通先生的博士論文。

(*3) ^ 若林正丈(吳密察審訂,許佩賢・洪金珠翻譯)1994 《臺灣:分裂國家與民主化》臺北:新自然主義公司