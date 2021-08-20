我的臺灣研究人生：論及臺灣學術界的「中華民國臺灣化」動向──首次出版臺灣政治研究專書

若林正丈的「我的臺灣研究人生」

1990年代前半，國民黨的獨裁統治開始產生變化，筆者首次出版臺灣研究專書《臺灣：分裂國家與民主化》。此書從學術立場出發，嘗試以「中華民國臺灣化」的概念，向日本知識界介紹臺灣新的政治動向。

耽讀理論書籍而導致搭電車坐過站 1992年10月，東大出版會出版我的著作《臺灣：分裂國家與民主化》。這是我首次書寫臺灣政治研究的新著專書。

《臺灣：分裂國家與民主化》（筆者攝影） 因這本著作，我榮獲了大平正芳記念財團環太平洋學術研究助成（1994年）與三得利學藝賞（政治經濟部門：1997年），對於我本身，在確立日本的臺灣研究這個學術領域的層面上，最終亦獲得一定程度的自信。若未得到這些榮譽的肯定，隔年「日本臺灣學會」（1998年）成立之際，或許便不會擔任主要推手。在這層意義上，此書在我的臺灣研究人生之中，可說是一個重要的里程碑。 從我本身研究活動的過程來看，此書結合了始於1980年代前半包含「走看聽選舉」的臺灣政治動向觀察，以及大約同時期開始「努力吸收」──說得好聽一點──政治學與社會學相關理論，說得直白一些便是「四處淺嚐汲取」的成果，勉勉強強將二者融合為一。 關於前者，在此書後記的最後，記述了我自己的感懷：「前往觀察選舉的臺北、高雄、宜蘭、桃園、屏東、板橋等城市的街頭，對於筆者而言是政治學的教室，也是民主主義的補習學校。本書獻給那些在各地街頭與我見面、或是擦身而過的所有人。」 關於後者，至今腦海裡仍留有某個強烈記憶。1986年秋，我升任助教授，某日授課結束後，回家前繞至大學生協（譯註：全名為「大學生活協同組合」，由學生、老師和行政人員等大學相關成員加入成為會員，大多負責校園內的學生餐廳、販賣部與書店的營運，以及房屋租賃介紹、交通票券優惠等相關事務）的書籍部，看了時常駐足確認的新書出版書架，發現一本名為《威權統治的轉型：關於不確定民主的試探性結論》的書籍（原書名Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusion about Uncertain Democracies，日譯書名『民主化の比較政治学』）。書名引起我的興趣，當場便直接購入。那本書是歐唐奈（Guillermo O’Donnell）與施密特（Philippe C. Schmitter）著書的日譯版本，這兩位學者在當時威權主義體制過渡到民主體制的轉型研究裡，可說是赫赫有名。 我在回家的電車上，一手拉著電車拉環，立刻開始讀起書來，不知不覺之間沉溺其中。該書陸續出現許多段落，像是以理論生動地描繪出我在1980年代初開始觀察到的臺灣政治動向。那些記述以專業用語的方式出現，言簡意賅地敘述那些動向過程。例如書中有云「（威權主義體制掌權派內的）鷹派的暴衝與挫敗」、「（體制掌權派分批漸進的民主化與自由化形成）分期付款式的民主化」、「（威權主義體制藉此試圖維持權力而）向前遁逃」、「（安撫體制內保守派並接受改革的）逆向正統化」等等論述。等我回過神來，已經錯過轉乘站好幾站。其後的通勤生活裡，亦曾好幾次搭車錯過下車站，但我想只有那一次是因為耽讀理論書籍而坐過站。在那個瞬間，實際感受到概念可以簡約地敘述政治的推進過程中發生的諸多變化之脈絡，以及其強而有力的詮釋力。

猪口孝教授的學術組織能力 現在回想起來，我的著作也是獲得外力協助才得以出版。若以日本學界的實際狀況來說，我便是借助了猪口孝教授（當時任職於東大東洋文化研究所）的學術組織能力。那個時期，猪口教授擔任東大出版會刊行現代政治叢書共20卷的編輯工作，正開始在政治學界展現其顯耀奪目的影響力。 1985年，我尚在香港領事館工作，某日突然接到猪口先生的來信。當時電腦和電子郵件都尚未普及，信件皆為手寫，因此我與家人一起解讀信件裡相當不易閱讀的字跡，內容大意是請我進行臺灣政治研究，並撰寫專著，因為以我當時接近40歲左右的年紀，體力、精神專注力與研究能力都一應俱全，此時最適合研究著述。 當時尚未談到任何關於出版的具體話題，只是當成就讀研究所參加衛藤教授研究會時認識的前輩來信鼓勵，接到信件之後過了二、三年，某日，東京外國語大學的中嶋嶺雄教授組織了一個關於東亞比較研究的大型科學研究補助案（科研），其中一個研究小組由猪口教授主導，因此聯絡我，希望我能參與研究，所以要我與成員一同見面聚會。 會面的地點記得應該是在東大本鄉校區旁的學士會館分館，除了猪口教授之外，參加成員還有天兒慧（中國）、鐸木昌之（北韓）、服部民夫（南韓）、白石昌也（越南）。根據猪口教授的說法，此次集會除了是研究小組成員的會面，同時也是出版叢書的執筆者聚會，整套叢書的名稱是「東亞的國家與社會」，由東大出版會出版。成員們各自撰寫一冊關於自己專業領域的書籍，除了前述4名成員與專精的4個地區之外，日本政治由猪口教授負責，臺灣政治則由我負責撰寫。我記得東大出版會的竹中英俊先生亦在席上，其後時常受他關照。 無論是抽象的說明，抑或具體的建議，猪口教授當天沒有給我們任何指示，並未要求該寫什麼，或應該如何寫。他只對我們說，你們現在剛好年富力強，研究上也已經步上軌道，請撰寫一本自己專精地區的政治相關書籍，出版社也已經敲定。我也很感謝猪口教授讓我加入他的科研小組，雖然一年分配到的經費僅有數十萬日幣，但已足夠充作前往臺灣的旅費。以往在雜誌上寫稿，將獲得的稿費當作前往臺灣的旅費，接著繼續寫稿以支應下次的旅費，但有了研究補助的經費，便毋須如此這般地為了籌措研究旅費而傷腦筋。 猪口教授當時大概想要在政治學界推動一股嶄新風氣，我的識見無法說明他的理想為何，但當他的政治學叢書企畫完成之後，接著希望能創造出區域研究式的亞洲政治研究這樣的學術空間，因而注意到當時我剛好開始進行臺灣政治研究。從我的角度來看，以猪口教授所拓展出的空間為研究領域的根據地，可以向外界展示學術性的臺灣政治研究之存在。