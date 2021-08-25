身為日本人的我在奧運時為臺灣加油的理由

東京奧運已經落幕。

臺灣獲得的獎牌為金牌2面、銀牌4面、銅牌6面，總計12面獎牌，大幅超過原先預期，獎牌大豐收。如此盛況在臺灣的網路電視頻道上連日播送，社交媒體上也瞬間廣泛擴散。

包含我在內的居住在臺灣的日本人，是用何種目光看待如此盛況呢？在我的印象裡，幾乎都是滿懷好意，每當臺灣選手奪得獎牌，眾人一同歡欣喜悅。「恭喜臺灣！」那是一種直率的心情。

雖說如此，看到柔道男子60公斤級決賽時的臺日對決，狀況便有些變化。因為是日本人，所以想為日本選手加油，可以說是理所當然。但也不希望臺灣選手落敗。我認為，許多人都是抱著不希望任何一方落敗的複雜心情在觀賞比賽。

在如此狀況之下，我選擇為臺灣加油打氣。或許會被說好奇怪、不正常。但我有自己的理由。今天我想向大家介紹，截至目前為止我所經歷過的、臺灣與奧運相關的所思所想。

首次臺日對決

臺日對決。當時，在臺灣還是以「中日大戰」稱之，我在1992年巴賽隆納奧運的棒球準決賽上（譯註：這一年棒球成為奧運正式競賽項目），首次聽到這個用語。當時奧運棒球項目尚未允許職業選手參賽，各隊強弱狀況亦與今日相當不同。古巴可以說是一支獨秀，擁有壓倒性實力的強隊，其次為日本、臺灣和美國形成次強集團。全部的參賽國共8國，預賽採單循環賽制，預賽前4強則晉級準決賽。

日本在預賽取得第2名，臺灣則取得第3名的成績（勝率相同，但在總失分上日本高於臺灣），各自晉級準決賽。此時實現了臺日對決。此賽事的勝利者將進入決賽，獲勝者在那個時間點便意味著不是奪金，便是獲得銀牌。

若從有一段時間在奧運未獲獎牌的臺灣來看，這場比賽無論如何都想搶下勝利。再加上棒球賽事在臺灣廣受歡迎，臺日對決在臺灣自然獲得了舉國的熱烈矚目。

當時，我在臺北的出版社工作。

比賽當天，我一到辦公室便感受到異樣的氣氛。並非我哪裡很奇怪，但誰都不跟我說話。即使我向女性助理詢問：「發生什麼事了嗎？」對方也僅是笑而不語。聽到我開口詢問，隔壁的美術部主任對我說：

「因為今晚有中日大戰」

「中日大戰？」

或許是我表現出毫無頭緒的訝異表情，美術主任又說了兩個字──「棒球」。這讓我了解到臺灣和日本將在奧運的準決賽上對決。

即使如此，說是「大戰」仍有些太誇張。雖然我心裡這麼想，但辦公室早已進入戰鬥模式，可以感受到他們對於「中華隊（當時臺灣隊的俗稱）」的巨大期待。當我有所覺察而開口說：「我懂了，我覺得臺灣獲勝很好，我也一起為臺灣加油」，美術主任卻一口回絕：「不行」。

準決賽由臺灣獲勝，進入決賽。隔天一到公司，氣氛還是有些微妙。大家好像都在等我到，接著美術主任便開口問我：

「有沒有什麼話想說？」

「什麼？」

「日本不是輸了嗎？」

「我知道啊」

「你心情怎樣？」

同事大家都在笑，看起來好像非常開心。

望著表現出如此笑意的大家，與其說是可惡，總覺得有些可愛。