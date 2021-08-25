身為日本人的我在奧運時為臺灣加油的理由

身為日本人的我在奧運時為臺灣加油的理由生活 國際交流 臺灣香港 東京2020
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東京奧運已經落幕。
臺灣獲得的獎牌為金牌2面、銀牌4面、銅牌6面，總計12面獎牌，大幅超過原先預期，獎牌大豐收。如此盛況在臺灣的網路電視頻道上連日播送，社交媒體上也瞬間廣泛擴散。
包含我在內的居住在臺灣的日本人，是用何種目光看待如此盛況呢？在我的印象裡，幾乎都是滿懷好意，每當臺灣選手奪得獎牌，眾人一同歡欣喜悅。「恭喜臺灣！」那是一種直率的心情。
雖說如此，看到柔道男子60公斤級決賽時的臺日對決，狀況便有些變化。因為是日本人，所以想為日本選手加油，可以說是理所當然。但也不希望臺灣選手落敗。我認為，許多人都是抱著不希望任何一方落敗的複雜心情在觀賞比賽。
在如此狀況之下，我選擇為臺灣加油打氣。或許會被說好奇怪、不正常。但我有自己的理由。今天我想向大家介紹，截至目前為止我所經歷過的、臺灣與奧運相關的所思所想。
首次臺日對決
臺日對決。當時，在臺灣還是以「中日大戰」稱之，我在1992年巴賽隆納奧運的棒球準決賽上（譯註：這一年棒球成為奧運正式競賽項目），首次聽到這個用語。當時奧運棒球項目尚未允許職業選手參賽，各隊強弱狀況亦與今日相當不同。古巴可以說是一支獨秀，擁有壓倒性實力的強隊，其次為日本、臺灣和美國形成次強集團。全部的參賽國共8國，預賽採單循環賽制，預賽前4強則晉級準決賽。
日本在預賽取得第2名，臺灣則取得第3名的成績（勝率相同，但在總失分上日本高於臺灣），各自晉級準決賽。此時實現了臺日對決。此賽事的勝利者將進入決賽，獲勝者在那個時間點便意味著不是奪金，便是獲得銀牌。
若從有一段時間在奧運未獲獎牌的臺灣來看，這場比賽無論如何都想搶下勝利。再加上棒球賽事在臺灣廣受歡迎，臺日對決在臺灣自然獲得了舉國的熱烈矚目。
當時，我在臺北的出版社工作。
比賽當天，我一到辦公室便感受到異樣的氣氛。並非我哪裡很奇怪，但誰都不跟我說話。即使我向女性助理詢問：「發生什麼事了嗎？」對方也僅是笑而不語。聽到我開口詢問，隔壁的美術部主任對我說：
「因為今晚有中日大戰」
「中日大戰？」
或許是我表現出毫無頭緒的訝異表情，美術主任又說了兩個字──「棒球」。這讓我了解到臺灣和日本將在奧運的準決賽上對決。
即使如此，說是「大戰」仍有些太誇張。雖然我心裡這麼想，但辦公室早已進入戰鬥模式，可以感受到他們對於「中華隊（當時臺灣隊的俗稱）」的巨大期待。當我有所覺察而開口說：「我懂了，我覺得臺灣獲勝很好，我也一起為臺灣加油」，美術主任卻一口回絕：「不行」。
準決賽由臺灣獲勝，進入決賽。隔天一到公司，氣氛還是有些微妙。大家好像都在等我到，接著美術主任便開口問我：
「有沒有什麼話想說？」
「什麼？」
「日本不是輸了嗎？」
「我知道啊」
「你心情怎樣？」
同事大家都在笑，看起來好像非常開心。
望著表現出如此笑意的大家，與其說是可惡，總覺得有些可愛。
從同情到共感
巴賽隆納奧運的臺日決戰當天，我心想臺灣獲勝很好，便向美術主任這麼說，絕非違心之論。
其實背後有其理由。在巴賽隆納奧運的2年前，也就是1990年的北京亞運。
在該屆亞運上，日本連日獲得獎牌，簡直像挖到金礦似地贏得大量金牌。另一方面，臺灣雖然偶爾拿到銅牌或銀牌，卻無金牌到手。
當時我和幾位臺灣朋友一起租屋同住，每天晚上聚在一起觀賞在NHK的BS1頻道上播放的奧運賽事。
「日本厲害吧」
我有點自豪地跟大家說。在亞洲，日本顯得非常強大。
「沒關係，臺灣只要有一面金牌就好，還是有希望奪金。」
朋友期待的是男子十項全能的比賽，臺灣選手以亞洲最佳紀錄參賽。這是最有可能奪得金牌的項目。
亞運賽事已經過了大半，終於開始進行男子十項全能的競賽。
此項目分為兩日舉行。首日，臺灣選手發揮實力暫居首位，朋友至今持續耐著性子，心聲終於爆發似地，非常開心地大喊「加油，臺灣奪得金牌！」
隔天，我下班回家，朋友已經在看電視的奧運比賽。總覺得他有些消沉。
「贏得金牌了嗎？」
「沒辦法」。他有氣無力地回答。
「爲什麼？昨天不是還排名第一嗎？」
該名臺灣選手在次日的賽事上，撐竿跳三次都失敗，未能留下紀錄。結果，遑論金牌，其他獎牌也都失之交臂。
朋友看起來很失望。因為期待越大，失落也越大。我曾抱有「日本好厲害」的那種驕傲之心，早已消失無蹤。心中滿滿都是對朋友的同情。
朋友還未放棄。無名的選手可能突然奪得金牌，因此持續努力加油。接著，我決定也與他一起為臺灣加油。不過臺灣選手即使進入決賽，大家仍是落敗，僅拿到銀牌或銅牌。
「已經不需要銀牌和銅牌了啊，就算只有一面也好，好想拿金牌。」
這樣一想起來，日本每天都是金牌大豐收，已經足夠了，奧運時再確實地拿吧。我每天都抱著如此奢侈的想法，但我身旁的朋友卻非常渴望奪金。
結果，當時在我心裡發生了未曾想過的奇妙變化，我打從心底希望臺灣能獲得金牌。我對於朋友的心情產生共鳴，同情終於轉化成共感。
亞運僅剩下少許賽事尚未舉行。我持續為臺灣加油。不管與日本選手的比賽有無關係，只是心情上期盼著，無論如何希望臺灣贏得金牌。
其後過了數日，亞運賽事完全結束。臺灣終究未能獲得金牌。
夢想實現之日
北京亞運落幕了，但這成為一個新的開始。
每當舉辦國際賽事之際，特別是奧運，我都會為臺灣加油，同時心中期盼著臺灣可以奪得金牌。當時我已經搬家，一起觀看北京亞運的朋友已經住在不同地方，即使如此，腦海裡突然間浮現出那時二人渴望著金牌時的模樣。
「神啊，請務必讓臺灣拿到金牌！」
如此過了十幾年，雅典奧運的某日，突然看到臺灣獲得金牌的新聞。贏得金牌的是女子跆拳道項目的陳詩欣選手。雖然我完全不了解跆拳道，但這真是太好了。全身滿溢著欣喜之情，因為臺灣奪得金牌了！
我那時為某航空公司的機內雜誌撰稿，於是立刻聯絡編輯部，請託希望可以刊載這個消息。當我寫好文章後，編輯部盛大地介紹了這個消息。
其後又過了快20年。
此次是東京奧運。如同本文開頭所提到的，臺灣這次取得了優異的成績。若從以往北京亞運時期的臺灣來看，可說是完全料想不到的成就。
我本身目前對於臺灣奪得金牌一事，已經沒有以往那樣的特別情緒。臺灣在某些運動項目上，已經進步到日本亦望塵莫及的程度。即使如此，我仍舊為臺灣加油。
每當臺灣選手在奧運奪牌，臉書上就會充滿相關報導。大家的喜悅之情躍動不已。光看到這樣的情形，也讓我每天都過得很開心。
我在奧運時為臺灣加油的理由，經過30年的歲月，終於抵達當下。
標題圖片：巴賽隆納奧運棒球準決賽上中臺灣獲得勝利，1992年8月4日（AP / Aflo）