我是新冠疫苗施打者！一青妙目睹的東京接種現場

本文筆者身兼作家與女演員身分，同時擁有牙醫師國家執照。從7月起，筆者便在位於東京都港區的東京美國俱樂部，作為施打者協助新冠疫苗的接種而努力奮戰當中。日本政府將疫苗定位為脫離新冠疫情的「最後王牌」，在本文中，筆者介紹了其在疫苗接種最前線所看到的現實層面以及問題點，並與其家鄉臺灣的接種情況進行比較。

美國俱樂部成為疫苗接種會場 7月以來，我每天都從位於東京世田谷區的自家前往港區，目的地是「東京美國俱樂部（TAC）」。這裡是港區的新冠疫苗接種會場，身為牙醫的我在這裡作為新冠疫苗的「施打者」，每日替數百位民眾進行疫苗接種。 TAC是位於高崗上的會員制國際俱樂部，可以眺望東京鐵塔，成立於1928年，具有近百年的歷史。平時這裡只有會員才能進入，因此當港區將此處指定為疫苗接種會場時還上了新聞，民眾紛紛進行預約，想在此處進行接種。

接種會場設於地下2樓的活動空間，平時用於婚禮、會議、派對，但受到新冠疫情影響，目前無人使用。TAC自願提供這塊場地作為接種會場，其實是因TAC第一副會長，山姆‧羅根（Sam Rogan）在背後推動。 「我希望能盡量讓多一點的民眾來施打疫苗，早日讓日本社會回歸正常。」 羅根日語流利，長期在半導體業界工作，他在醫療方面雖然是門外漢，卻也對日本疫苗接種率遠低於美國的情況感到憂心。他注意到了日本疫苗接種體制的問題點，發揮其本身擁有的行動力，直接向港區區公所進行談判。一般來講疫苗會場都是地方政府出錢租借，他卻免費提供了這個空間。 「TAC免費提供了這麼大的會場給我們用，真的幫了大忙，實在感謝。」 接種會場裡，港區保健所的職員如此表示。 羅根接著便對TAC會員發送訊息，招募醫師、護理師、藥劑師與牙醫師前往協助，我也是受到身為TAC會員的親戚邀請，才加入疫苗施打者的一員。羅根本人也每天都會親自前往會場，向參與疫苗拖打的工作人員打招呼，觀察現場狀況，並致力改善現場環境。



牙醫熟悉打針 來到會場的民眾首先要填寫問診單，記錄當天體溫、過敏史等等，並完成報到程序；接著由醫師確認問診單內容，若沒有問題，便會被帶到疫苗施打地點，如我這般的施打者就在這裡等待並進行疫苗施打。施打過後會觀察一段時間，看看有沒有出現劇烈的過敏反應，這段時間裡同時會發放疫苗接種證明，並進行第2劑的預約。整個流程大約1小時便能結束。 施打者所在的地點擺著2張椅子讓民眾與施打者坐，並備有1張長桌，長桌上擺著酒精棉片、OK繃、手套、垃圾桶等必需用品。施打者每天都要確認這些用品是否齊備，若沒問題便坐在座位上，等待民眾前來施打。

身為牙醫的我之所以決定擔任施打者，原因和羅根一樣，都是對日本的現況抱有巨大危機意識。有段時間，電視成天不斷報導「施打者不足」的新聞，但在現行制度下，能進行接種行為的僅限醫師與護理師。不久政府便開始討論要開放救護員、藥劑師、臨床檢查技師等醫護相關從業人員也加入施打者行列，其中最快被認可為施打者的，便是牙醫師。 由於在牙科的治療裡時常會用到麻醉，因此鮮少會有牙醫師抗拒打針，我又特別偏好如拔牙這類外科式的治療，對注射已是駕輕就熟。不過疫苗接種是肌肉注射，與平時的麻醉注射畢竟有所不同，因此我也參與了事前講習與實地操作研習，為成為施打者做準備。

牙醫師的實技研習結業証（筆者攝影） 刺青的左腕也來刺一針 前來港區進行疫苗接種的民眾相當多元，頗為有趣。 首先，外國人占比極高，從美國到法國、中國、菲律賓、韓國、臺灣、印度等都有，這或許是因為大使館與外商都聚集在港區，而形成的區域特色。大多數外國人都會說日語，但其中也有人幾乎不諳日語，這時我以英語或中文進行應對，對方便會放鬆不少，笑著回應我「Thank you, Doc!」、「謝謝」。外國人表情反應豐富，與他們應對愉快，常常不知不覺間就多聊上了幾句。 即使是日本人，也有不少頗有個性的民眾，如演藝人員或身穿名牌衣服的人、看似時尚業界的人，以及年齡不詳的「美魔女」等等。還有似乎是被父母強制帶來，從頭到尾臭著一張臉的國中生。有個身材壯碩、兩手腕帶著袖套的男人前來施打，左腕袖套一拿下，手臂上刺青密密麻麻，讓我一瞬間不知道針該往哪裡打。這時男人溫和地對我說：「打哪裡都行，勇敢打下去吧。」

在每天的接種工作中，我發現男性害怕打針的比例比較高。女性大部分都會自我申告「我很討厭打針」，但男性不知是為了顧面子還是怎樣，一語不發的人偏多，偏偏這種人臨到要打針了，往往便會緊張得肌肉僵硬。這時為了讓他放鬆，我便會和他聊些天氣、食物、運動、服飾等話題，轉移他的注意力，再迅速完成施打。有些民眾施打完後會出現不舒服的症狀，也有昏倒的人，其絕大多數都是因緊張或壓力所導致的「迷走神經反射」。我希望民眾能盡量在放鬆的狀態下來進行接種。世上喜歡打針的人畢竟不多，也有不少民眾距離上次打針已經很久了。筆者能感受到，那些來接種的民眾也都是為了要守護自己與周遭親友免於新冠病毒的威脅，才下定決心前來施打的。



希望盡一份心力的全國醫療人才集結於此 在集體接種會場工作的工作人員也相當多元，會場幕後工作主要由藥劑師和護理師負責，他們會將疫苗液從冷凍櫃中取出，並分裝到針筒裡，這個流程叫作「分注」。牙醫師也會協助這個流程，這個詞我還是第一次聽到，不免有些生疏。 港區的接種會場使用的是美國藥廠莫德納生產的疫苗，我們要把每1瓶藥液分裝到10支針筒裡，每次5cc。每瓶疫苗藥液量只能剛好分裝10支針筒，若不精準分裝，就會發生藥液不足的情況。分注過程頗為辛苦，有時必須推出不小心進入針筒的空氣，有時又會遇到最後一支針筒總沒辦法順利吸出藥液的情形。

身穿迷彩服的自衛隊護理師、來自鹿兒島的救護員、時隔超過10年重新回到現場的護理師、來自京都與仙台的醫師、自由業藥劑師，以及如我這般的牙醫師，各式各樣的人才分別負責問診、分注、觀察、施打者等崗位，大家都想為疫苗施打這份大工程盡一份心力。雖然大家同是醫護人員，畢竟隔行如隔山，各自擅長的領域自有不同。我也是成為新冠疫苗的施打者後，才認識到各類醫護人員的奮鬥過程。 接種會場每天結束業務前，都要考慮剩下的疫苗該如何處理。疫苗液一旦從冷凍櫃取出並解凍，有效期限便只有6小時。TAC每天平均會有1600人預約，但若臨時有人取消，就會有疫苗多出來。若預期會有疫苗多出來，羅根便會從TAC會員以及認識的人之中尋找有沒有人想施打，讓他們來現場等待，以免造成疫苗的浪費。

這次使用的莫德納疫苗（筆者攝影）