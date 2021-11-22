探訪日本的外國菜：鶴見區仲通商店街的巴西美食店Yuri Shop

異國風味料理店已完全融入日本人的日常生活之中。不過，他們究竟為何要來遠東的島國做生意呢？在與川崎市相鄰的橫濱市鶴見區、距離港灣區域也很近的一角，有一條南美和沖繩風情交融的商店街。我探訪了一家生意興隆的巴西料理店「Yuri Shop」，瞭解到連接沖繩、巴西、鶴見的日裔移民的歷史。

比起地震，我更害怕被搶劫 來日本30多年了，雖然小店順利地發展壯大，但其間百合女士也遭遇過幾次劇烈的動盪。 上世紀90年代初期泡沫經濟崩潰，2008年發生雷曼事件，2011年東日本大地震，日本社會幾度陷入混亂。地震災害帶來的打擊尤為嚴重，南美的夥伴們無法忍受持續不斷的餘震，紛紛離開，回到自己的國家。即便如此，百合還是留在了鶴見。 「為什麼？因為回到巴西雖然不用擔心地震，但會有搶劫。比起地震，我更害怕遇到搶劫。所以我還是選擇留在日本。」百合一家已經在鶴見深深扎下了根。兒子也被百合從巴西叫過來，接受了日本的教育，畢業後參加工作，如今有了3個孩子。他們是百合最心愛的孫輩。 給飲食業帶來直接打擊的疫情雖然令人頭痛，但百合也不可能回國。畢竟巴西是繼美國、印度之後的另一大感染地，治安也在惡化。而最重要的是，如果沒有Yuri Shop，很多夥伴會感到一籌莫展。 「一盤飯菜盛得冒尖」是巴西特色 傍晚時分，剛剛下班的巴西人絡繹不絕地來到Yuri Shop，他們用自己的母語談笑風生。對他們來說，這個店是休息的地方，也是交流資訊的重要場所。更重要的是，這裡享受的味道是獨一無二的。 Yuri Shop的菜譜都是「一盤」的形式。即在一個盤子裡盛上肉、白飯、蔬菜，再將一種叫做「feijão」的豆子湯澆上去，邊攪拌邊吃，這就是巴西吃法。

我點的是人氣菜品「牛排配洋蔥」。feijão的適度鹹味和洋蔥的甜辣味絕妙地融合在一起，肉和白飯也吃不夠。 「啊，真是好吃！」看我將一盤飯吃得乾乾淨淨，百合女士高興地說：「這個洋蔥是用醬油和大蒜醃過的。我在聖保羅的時候就開始這麼吃了，這是日本的味道啊!」難怪，我因此也理解了這道菜不僅受日裔歡迎,而且在喜歡巴西的日本人中也有人氣的原因。

一家人的根在沖繩 問到百合女士一家過去的經歷，我發現了一個與鶴見的多樣性相關的頗有意思的事實。 百合是日裔，祖籍在沖繩縣西原町。1935年，她的祖父母從沖繩移民到巴西。父親出生後4個月即被帶到海外，長大後換過幾個工作，在農場做工、開卡車、開計程車，將4個孩子撫養大。一家人生活的地方是聖保羅西部的Villa Cajón。很多沖繩來的日裔都生活在此地，這裡會隆重地舉辦沖繩節，屆時還展示故鄉的歌舞。 每到沖繩節，百合一家都會出攤售賣巴西的國民美食小吃「炸餃」（pastel），每次都轉眼銷售一空。將肉餡、起司等各種各樣的餡料包在麵皮裡，再用油炸，這種令人懷念的味道在Yuri Shop可以享受到。

百合回憶過往，懷念之情溢於言表。「我在巴西長大，只會講葡萄牙語，沒怎麼說過日語。在家裡父母說的日語應該是沖繩方言。因為祖父母都是說沖繩方言的。」 據說在Villa Cajón，可以聽到在沖繩逐漸消失的沖繩島語言。而且，不只在Villa Cajón，其實在南美的很多地方都保留著沖繩文化的氣息。其中最耐人尋味的是距離玻利維亞第二大城市聖克魯斯不遠的「沖繩墾殖區(Colonia Okinawa)」。名副其實，這裡是沖繩移民通過開墾叢林而建設的村落。 開拓事業曾經是一場與饑餓、疾病、水災的戰爭，即使得到了土地，據說也有不少人離開了巴西和阿根廷。離開沖繩墾殖區的人中，也有的移居到有同鄉沖繩人居住的聖保羅、Villa Cajón。一方面有很多人從沖繩移居巴西和玻利維亞，另一方面，作為京濱工業地帶的核心發展起來的鶴見的工業區，從二戰前開始，也生活著很多從沖繩或朝鮮半島遷來的勞工。隨後從上世紀80年代開始，南美移民逐漸增加。泡沫經濟繁榮時期，為了緩解勞工的短缺，日本修訂了《出入國管理法》，對擁有日本血統的人們打開了國門。百合也是其中的一員。也就是說，鶴見生活著從沖繩來的人，以及經由南美從沖繩遷來的人。據說南美方面的移民在2007年前後人數達到峰值，後來逐漸減少，即便如此也有1600人左右。

