非同事亦非朋友，而是「心靈夥伴」：支撐大谷翔平「二刀流覺醒」翻譯水原一平的真實樣貌

走出日本球壇，遠赴美國大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊來到第4年。在克服右肘韌帶損傷等傷勢後，大谷翔平的「二刀流」終於在本賽季開眼，驚豔球場。這一路上支撐他的最大功臣，莫過於經常在一旁協助的専屬翻譯水原一平。本文要介紹不單單只是翻譯，而是在公私兩面都勞心勞力持續支持的水原其真實面貌。

首位參加全壘打大賽的日本翻譯 二刀流，光憑一己之力是無法達成的。效力洛杉磯天使隊的大谷翔平（27歲）之所以飛躍成長，背後是因為翻譯水原一平的存在。 在大聯盟反覆經歷了手術和受傷的大谷身旁，總是看得到水原的身影。他一直看著大谷努力復健，並且適時給予協助，而現在連自己也成為焦點，受到前所未有的關注。今年的全明星賽，大谷是首位參加全壘打大賽的日本選手，而水原被指名擔任接球捕手。沒有打過棒球的水原，其穿上捕手護具的照片也被球隊上傳到官方IG上，不只是大谷，就連水原也成為球迷的關注對象。 大谷也對他寄予深厚的信賴。 「5年間一起在火腿隊，我就很信任他，由他來當我的翻譯，我真的很放心。」 水原在大聯盟球季開始前，於2018年2月1日和大谷一同赴美。在那之後，舉凡接受美國媒體的採訪，和總教練、教練的溝通，與隊友的對話，甚至是作為練球時的夥伴，拍攝投球、打擊姿勢的動作或是確認例行公事等一手包辦，在背後默默付出全力支持。 「第一優先考量的就是提供可以讓他專心打球的環境。平常也會一起玩手機遊戲之類的，但感覺也不像是朋友，很難用言語來形容（兩人關係）。」 這是水原留意到自身作為翻譯的定位和保持該有的距離感。在私生活上，會一起到安納罕郊區的燒肉店等地方用餐，18年7月的全明星賽休賽週期間，到環球影城好好放鬆，養精蓄銳。在球場上，水原協助大谷與周遭的溝通能夠清楚明白且順利進行，盡守職責。在工作之餘，同時也能夠營造出融洽的氣氛。如此絕妙的平衡，讓兩個人成為「最佳拍檔」。

