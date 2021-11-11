全球性娛樂卡拉OK：半個世紀的發展歷史與後疫情時代

卡拉OK相關行業的市場規模

即使在當今疫情之下，關於卡拉OK的報導也並不少見。比如「卡拉OK包房、卡拉OK咖啡館、小酒館停業或關閉」「窩在家裡，客廳卡拉OK次數增加」「從一人卡拉OK到不唱歌的卡拉OK」「卡拉OK包房變身多功能房」，等等。而看護行業一線擔心不能唱卡拉OK的話，老年人的認知症會加速惡化，對卡拉OK的「功用」也給予重新評價。

據《卡拉OK白皮書》記載，在發生疫情之前的2019年，卡拉OK行業的市場規模為酒館（小酒館等）市場約1513億日圓，卡拉OK包房約3798億日圓，其他包括觀光車、宴會場和福利設施在內約456億日圓，整個營業市場約為5765億日圓。另外，軟體製造商的銷售額為700億日圓，內容發送為2727億日圓。此外，若將手機、汽車導航和網路電視上卡拉OK的使用費等費用計算在內，估計卡拉OK相關行業整體規模可達1兆日圓。

卡拉OK的詞源和發明者

卡拉OK是一個造詞，詞源與寶塚歌劇團有關。1956年，由於寶塚歌劇團的樂團成員罷工，公演險些中止，這時受劇團委託，松下電器為之提供了伴奏帶和機器，使公演得以進行，只不過樂團是空的。也就是使用了無人伴奏的樂隊。





卡拉OK並不是某一個人發明的。因為卡拉OK在硬體、軟體、系統、服務各個領域都有發明者和提案者，而不是其中某個人創造了卡拉OK整個系統。不過，從1965年到1975年的「卡拉OK黎明期」，我們可以從中選出12名對開發做出貢獻的「卡拉OK開創者」。

第1位是根岸重一，他將麥克風混音功能安裝到了八音軌車載身歷聲上。第2位是濱崎嚴，他製作了可以用含歌曲磁帶享受與專業歌手二重唱的投幣自動點唱機。第3位是別宮浩，他發售了可以在公車中演唱的卡拉OK專用機。第4位是山下年春，他製作了用於培養歌手的八音軌錄音重放裝置。第5位是井上大佑，他將擴音器、麥克風、投幣計時器和伴奏用磁帶組合起來成套租賃。第6位是高城喜三郎，為了解決酒館女店員苦惱的客流不多的問題，他出售了卡拉OK點唱機。第7位是夏秋勇三，他開發了每首曲子都可以倒帶重放的軟磁帶。第8位是作曲家遠藤實，他創立了MINORUFUON公司（唱片公司。在唱片中除了收錄普通樂曲，還收錄卡拉OK的曲子）。第9位是大量生產和銷售卡拉OK磁帶的飛矢久良。第10位是尾崎三德，他通過對卡拉OK唱片和磁帶的開拓性銷售，使TEICHIKU（日本的唱片公司——譯注）成為卡拉OK業的日本第一。第11位是成立了全國卡拉OK企業協會的毛塚升之介。第12位是創立了第一興商的保志忠彥。他們的積極創業精神和革新意識相結合，形成了卡拉OK文化產業。