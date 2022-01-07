江戶時代的奧運競技原型：《守貞漫稿》（13）文化 歷史 東京2020
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用球杖打毬酷似曲棍球
標題圖片是《守貞漫稿》記載的一種運動，叫做「毬杖」（守貞表記讀音為「Giteu」或「Gitteu」。字典讀音為「Gicchou」）。
左邊的少年（看起來像女孩的眾童=男孩）手執球棒。球杖（球棒）前端附有一個像榔頭的物品。此外，雖然不太容易看清楚，但從右數的第二個少年是將一個木製的「毬」（球）舉到了頭上。
這是一項用球杖將滾動的毬打入對手陣營中的運動——換而言之，就是曲棍球。
守貞留下了這樣記錄。
「毬杖，打毬變種，馬上習武之技。《萬葉集》《續日本後紀》及餘數書，可以為證。變自打毬，名毬杖，玩物之一種。」
說的是，最早它是「馬上習武之技」，換而言之，是騎馬執杖擊毬、名為「打毬」的一種運動，《萬葉集》《續日本後紀》均有記載。大概就是現在我們說的馬球吧。
騎馬打毬是8世紀到9世紀左右傳到日本的，在奈良、平安時代，成了每年端午節會之際宮中都要舉辦的例行活動。進入鐮倉時代後一度衰落，但到了江戶時代，第8代將軍德川吉宗將其作為練習騎戰的武藝鼓勵推廣。（摘自宮內廳主頁《打毬的沿革》）。
這種運動，到了沒騎過馬的民眾中，就衍生出了變種「毬杖」。
標題圖片右邊的男孩手裡拿著一根繩子，前端綁著一個環狀物件，叫作「振振」。也有人把繩子套成圈，替代球杖將毬打進對方陣營。
綾瀨遙主演的電影《本能寺飯店》（講述一個現代女性穿越回戰國時代的作品）中， 對戰國時代的孩子們輪動繩子玩「振振毬杖」的場景有所展示。
據守貞記載：
「昔，振振及毬杖為二物，各為真弄具。」
看來，最早其實是兩種不同的玩具，但不知從何時起被小孩們混用，球杖和振振兩者都用了起來。
曲棍球，據說起源於西元前2000年左右的古埃及，可以從發掘出的壁畫中找到證據。到了19世紀，英國成立了曲棍球協會，曲棍球作為一項體育運動開始普及。
不過，日本也在19世紀就有原型了。
順便一提，毬杖是用右手滾毬，所以球杖是拿在左手的。所以也有觀點認為「左Gicchou」（左撇子）的說法來源於此，但真偽不明。
正月遊戲中的奧運項目的原型
江戶時代的小孩可玩的遊戲很少。即便手裡有遊戲道具，能玩的時期也基本限定在正月。
毬杖也是如此，乃「祝儀之物」——在守貞筆下，它是正月玩的遊戲。
這類正月玩的遊戲，還有一個是「羽根付」。相當於現代的羽毛球吧。
「延寶四年書《日次紀事》（介紹江戶前期節事活動的書籍）正月之條曰，『男兒擊毬杖 玩弓矢 女子動羽子木板』。又，十二月買物條有『毬及毬杖 羽古義板』。」
到了12月，在孩子們死纏爛打下，父母會去買毬、毬杖和羽子板，正月裡，男孩子玩毬杖和弓箭，女孩子則專注玩羽子板。據《日次紀事》顯示，延寶4年（1676年），這些遊戲節目作為節事活動固定了下來。
「手鞠」也是一項正月裡的節事活動。與如今的排球相近。
手鞠是比傳球的遊戲。要保證鞠不落地。
「曰一二三四云云，乃古世以來之物。」
守貞這段話的意思是，這是一種遊戲人士嘴裡念著「1、2、3、4......」計算擊球次數，以連續擊球次數取勝的遊戲，自古就有。
守貞還指出，在《吾妻鏡》貞應2年（1223年）正月的那一條裡，有鐮倉幕府舉辦手鞠會的記載，分析說手鞠可能是從當時流行起來的。不過，至於是怎麼在民間流行開去的，依然「不詳」，也就是說，守貞也不清楚。
不過，正月裡孩子們玩鞠的光景在正保年間（1645-1648年）可能已經很司空見慣了吧......
羽根付和手鞠，昭和年間出生的人，想必都有記憶吧——自己玩過，或是見別人玩過。
羽根付作為一種正月間玩的遊戲保留了下來，而在小學，課間也有學生圍成一圈愉快地傳排球玩。
毬杖雖然消失了蹤跡，但羽根付和手鞠還是保留了下來。
成年男子的遊戲「弓矢」
還想再介紹的一個項目是「弓矢」，也就是射箭。
在日本按理說，應該稱為「弓道」，但弓道是武士階層的愛好，平民則是在一種叫做「揚弓場」的遊戲場所玩弓矢的。
揚弓場在江戶的淺草奧山、日本橋四日市町、兩國橋西、神田明神等處均有。擺在鬧區和參道旁，類似街邊攤。
下圖是《職人盡繪詞》（圖解江戶時代職業與風俗的卷軸）中淺草奧山的揚弓場。一個和尚在玩射箭。
旁邊的女性是揚弓場的服務人員，叫做「矢場女」。這類女性似乎私下也為客人提供賣春服務。揚弓場本身也是賭博場所。
淺草奧山在淺草寺背後，曾是江戶代表性的繁華街區，日本橋四日市因「市（場）」而繁榮。兩國橋西茶屋與見世物小屋櫛比鱗次，神田明神的參道上還有岡場所（私娼春樓）。
由此可見揚弓場曾是成年男性的遊樂場所。
弓長2尺8寸（約85cm），箭長9寸2分（約27.6cm）。
到箭靶的距離是7間半（約13.5m），箭靶直徑3寸（約9cm）。
要射中13.5cm外直徑9cm的靶心，難度還挺高的。
也有男性被僥倖心理煽動，一直流連於揚弓場，據守貞記載，元祿年間有「五郎、未碩」二人並稱「無雙名手」，名震江戶。放到現在，或許都能在奧運射箭項目上拿獎牌吧。
放到現代，很可能早就成為日本射箭隊的國手了。
筑波大學體育學研究者、已故的岸野雄三指出，江戶時代的町人們在後來發展成體育運動的遊戲中扮演過重要角色。
我有一種感覺，這個紮根於大眾的遊戲與明治維新引入的近代體育相融合後，作為奧運比賽項目又散發出了青春。
參考資料：《關於近世江戶庶民體育活動一試論》（東洋法學）
標題圖片：守貞所繪的3個少年玩毬杖的插圖。守貞臨摹的是萬治期（1658-1661年）書籍《世諺問答》中的插圖。圖片出自《守貞漫稿》（國立國會圖書館藏）