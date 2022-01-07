江戶時代的奧運競技原型：《守貞漫稿》（13）

用球杖打毬酷似曲棍球

標題圖片是《守貞漫稿》記載的一種運動，叫做「毬杖」（守貞表記讀音為「Giteu」或「Gitteu」。字典讀音為「Gicchou」）。

左邊的少年（看起來像女孩的眾童=男孩）手執球棒。球杖（球棒）前端附有一個像榔頭的物品。此外，雖然不太容易看清楚，但從右數的第二個少年是將一個木製的「毬」（球）舉到了頭上。

這是一項用球杖將滾動的毬打入對手陣營中的運動——換而言之，就是曲棍球。





守貞留下了這樣記錄。

「毬杖，打毬變種，馬上習武之技。《萬葉集》《續日本後紀》及餘數書，可以為證。變自打毬，名毬杖，玩物之一種。」

說的是，最早它是「馬上習武之技」，換而言之，是騎馬執杖擊毬、名為「打毬」的一種運動，《萬葉集》《續日本後紀》均有記載。大概就是現在我們說的馬球吧。

騎馬打毬是8世紀到9世紀左右傳到日本的，在奈良、平安時代，成了每年端午節會之際宮中都要舉辦的例行活動。進入鐮倉時代後一度衰落，但到了江戶時代，第8代將軍德川吉宗將其作為練習騎戰的武藝鼓勵推廣。（摘自宮內廳主頁《打毬的沿革》）。

這種運動，到了沒騎過馬的民眾中，就衍生出了變種「毬杖」。

標題圖片右邊的男孩手裡拿著一根繩子，前端綁著一個環狀物件，叫作「振振」。也有人把繩子套成圈，替代球杖將毬打進對方陣營。

綾瀨遙主演的電影《本能寺飯店》（講述一個現代女性穿越回戰國時代的作品）中， 對戰國時代的孩子們輪動繩子玩「振振毬杖」的場景有所展示。

據守貞記載：

「昔，振振及毬杖為二物，各為真弄具。」

看來，最早其實是兩種不同的玩具，但不知從何時起被小孩們混用，球杖和振振兩者都用了起來。

曲棍球，據說起源於西元前2000年左右的古埃及，可以從發掘出的壁畫中找到證據。到了19世紀，英國成立了曲棍球協會，曲棍球作為一項體育運動開始普及。

不過，日本也在19世紀就有原型了。

順便一提，毬杖是用右手滾毬，所以球杖是拿在左手的。所以也有觀點認為「左Gicchou」（左撇子）的說法來源於此，但真偽不明。