將乾貨加入防災用品清單：無需廚刀，蔬菜份量十足

將乾貨加入防災用品清單：無需廚刀，蔬菜份量十足飲食 生活 防災
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「Phase Free」的乾貨
近年，「Phase Free」這個詞開始進入人們的視線。所謂Phase Free，是指增加一些無論是在普通時期還是特殊時期都可使用的商品及服務，以此來應對突發狀況。筆者認為，乾貨就是一種「Phase Free」的商品。
通過對食物進行乾燥處理來減少水分，從而使乾貨能夠在常溫下長期儲存，食用時又不會造成浪費。我們每天的生活都離不開乾貨。日餐中必不可缺的清湯，其美味就來自海帶、鰹魚乾、小魚乾等乾貨。
長久以來人們都認為，為了應對突發狀況，防災緊急食品必須可以儲存數年之久。不過，很多人是不是都有過這樣的體驗：食品一旦可以儲存3年或5年之久，就容易讓人疏忽，最後存放的食品過期了，只好丟棄。
乾貨一般可以儲存半年以上，某些乾貨還可以儲存數年。越來越多的防災工作者開始意識到：既然乾貨可以儲存這麼久，那也可以將其用作緊急儲備食品。2020年，農林水產省制定了《災害發生時的儲備食品指南》，其中也列入了乾貨，這部分內容是由筆者負責撰寫的。
將乾貨列入儲備食品的好處及相關課題
筆者並不是想說「只要有乾貨，就萬事大吉了」，而是建議「除了罐頭食品、鋁箔包食品和市面上銷售的防災緊急食品之外，把乾貨『也加進』常備儲備食品之中」。儲備乾貨有以下幾個好處。
◆乾貨是日常食品，便於「滾動庫存」◆
乾貨是一種日常食品，適合進行「滾動庫存（Rolling stock）」，即多購買一些平常食用的食品進行儲存，然後對吃完的那部分進行補貨。儲備乾貨可以避免「到了緊急時刻，儲備食品已經過期」「吃不慣，感覺不好吃」等問題。乾貨很輕，在家附近的超市購買後，拿回家也很方便。這也是儲存乾貨的一大好處。
不過問題在於，不少年輕人表示「沒有用乾貨做過菜」。很多人對乾貨抱有成見，認為「只吃醬油味的煮菜，太簡樸了，而且好像很麻煩」。需要普及可以消除這種成見的乾貨菜譜，以及適合當代生活方式的乾貨的食用方法。
◆乾貨食材種類豐富，便於攝取均衡的營養◆
乾貨的種類十分豐富，有蘿蔔乾、乾香菇等蔬菜乾貨，小魚乾、櫻花蝦乾、鰹魚乾等魚蝦類乾貨，海帶、乾燥羊棲菜等海藻類乾貨，以及豆類乾貨、果乾、堅果等。另外，乾貨的口感和味道多樣，營養也很豐富。
經常聽到有人說，在特殊時期，儲備食品和救援物資中的食物多是碳水化合物，「希望能吃到蔬菜」。乾貨也可以滿足這一需求。
此外還經常聽人說，遭遇災害時，因如廁不便及內心的緊張感，人容易便秘。乾貨基本上都富含食物纖維，尤其是海藻類乾貨中含有大量有助於緩解便秘的水溶性食物纖維。瞭解乾貨簡單的食用方法，可起到緩解便秘的作用。
◆不會產生廚房垃圾◆
大多數乾貨都是削過皮或切好後再經過乾燥處理的，食用時不會產生垃圾。這也是儲備乾貨的一大好處。
災害發生時或許會出現垃圾回收不便的情況。在緊急避難場所這種許多人一起生活的空間裡，應該儘量少用產生臭味的東西。即便是在日常生活中，減少廚房垃圾也有好處。在使用乾貨的廚藝教室裡，產生的垃圾很少，學員們對此感到震驚。
接下來，筆者將為大家介紹無論是普通時期還是特殊時期都可以製作的美味乾貨菜譜。
普通時期和特殊時期都可以製作的美味乾貨菜譜＆創意
用罐頭汁泡發！梅子風味的蘿蔔乾拌鮪魚罐頭
［食材］
蘿蔔乾15克／不添加油鹽的鮪魚罐頭1個（70克）／鹹海帶2克／梅乾1個（可以購買市面上那種整顆的梅乾）／熟白芝麻適量
［製作方法］
- 將除了芝麻之外的所有食材放入一個食品袋中，進行充分的攪拌。將袋中的梅乾掐成絲狀。充分攪拌後，放置15分鐘左右。
- 將袋中的食材裝盤，撒上芝麻。根據梅乾所含的鹽分，調整醬油的用量。
［重点］
- 蘿蔔乾無需加熱，只要經水泡發，便能直接食用。
- 鮪魚罐頭無油，可以讓乾貨快速泡發，無鹽則便於最後調味。
- 用蘿蔔乾吸收鮪魚罐頭裡的殘汁，這樣可以避免垃圾產生臭味。
無需加熱！用乾馬鈴薯片製作簡易版馬鈴薯沙拉
［食材］
乾燥海帶1克／水煮鮭魚罐頭1個（90克）／水150毫升、A（乾馬鈴薯片50克、洋蔥片約1/8個洋蔥的量／蛋黃醬3大勺（1大勺等於15毫升——譯注）／純優酪乳2大勺／芥末醬和鹽少許）
［製作方法］
- 將乾燥海帶和水煮鮭魚罐頭混合在一起，放置5分鐘左右，直至海帶變軟。
- 將水倒入鮭魚的空罐頭內，搖晃涮洗後，再倒入1中。最後，加入A並進行充分攪拌。
［重点］
- 發生災害時，可以不使用需要菜刀和砧板處理的洋蔥以及需要冷藏的優酪乳，增加蛋黃醬的份量進行調味。用食品袋替代不銹鋼盆對食材進行攪拌，可以減少需要清洗的碗筷。
- 可以用能夠長期儲存的盒裝牛奶或豆奶對乾馬鈴薯片進行泡發。
- 用海帶對鮭魚罐頭內側進行擦拭，可以避免垃圾產生臭味。
- 乾馬鈴薯片是將馬鈴薯薄片加熱後乾燥而成的，加水即可食用。因此，還可以使用乾馬鈴薯片製作可樂餅、馬鈴薯冷湯和義大利馬鈴薯團子等菜品。可以通過水量來調整乾馬鈴薯片泡發後的硬度，因此也適用於斷奶食品以及護理食品。
無多餘的水分倒出，無需廚刀！用番茄汁快速製作義大利通心粉
［食材］
A［義大利通心粉100克／香菇乾片2克／魷魚絲10克／乾蘿蔔片（可用蘿蔔乾替代）2克／海帶絲1克／紅辣椒1個／無鹽番茄汁200毫升］、鹽和胡椒少許
［製作方法］
- 將A倒入鍋中，再倒入水覆蓋所有食材，蓋上鍋蓋後點火加熱。
- 沸騰後轉小火。依照包裝袋上標明的煮麵時間，將通心粉煮軟。打開鍋蓋，攪拌通心粉，使水分蒸發。
- 用鹽和胡椒調味，然後裝盤，最後還可以撒上起司粉和歐芹末點綴。
［重点］
- 推薦選擇無鹽濃稠的番茄汁。如果使用含鹽番茄汁，應注意調整鹽分。
- 用扇貝罐頭或蛤仔肉罐頭，可為這道菜增添精緻感。
- 乾歐芹末和起司粉可在常溫下保存，作為家庭常備食品，平常食用也很方便。
熟練使用粉末狀食材
把米粉或小麥粉用水或湯汁攪拌後放入清湯中，就可以做成水團。在水團裡加入蔬菜粉可以增色，就算是不喜歡吃蔬菜的孩子也願意吃。蔬菜粉食用方便，不僅可以用來製作烤薄餅和糕點，還能用作斷奶食品及護理食品。
泡發即食的棒狀洋菜，輕鬆攝取食物纖維
棒狀洋菜富含水溶性食物纖維，有利於緩解便秘。可以將棒狀洋菜撕成小段，撒在味噌湯或清湯中做點綴。如下圖所示，將棒狀洋菜加入水果罐頭即可增加營養。
從平時開始學會巧用乾貨！
在特殊時期，有了乾貨就可以補充以前的儲備食品缺乏的營養成分、口感和美味。如果平時習慣了利用乾貨，就應該知道什麼乾貨好用，是否能滿足家人的需求。
在普通時期，乾貨不僅可以用來製作日餐，還可以用在其他許多菜品之中。希望大家能夠借此機會重新認識乾貨。
如果有興趣，歡迎流覽提供乾貨資訊的免費郵件雜誌《乾貨好簡單！輕鬆製作美味日常菜》。
標題圖片：可用作防災緊急食品儲備的各種乾貨。