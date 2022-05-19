將乾貨加入防災用品清單：無需廚刀，蔬菜份量十足

長久以來人們都認為，為了應對突發狀況，防災緊急食品必須可以儲存數年之久。不過，很多人是不是都有過這樣的體驗：食品一旦可以儲存3年或5年之久，就容易讓人疏忽，最後存放的食品過期了，只好丟棄。

通過對食物進行乾燥處理來減少水分，從而使乾貨能夠在常溫下長期儲存，食用時又不會造成浪費。我們每天的生活都離不開乾貨。日餐中必不可缺的清湯，其美味就來自海帶、鰹魚乾、小魚乾等乾貨。

近年，「Phase Free」這個詞開始進入人們的視線。所謂Phase Free，是指增加一些無論是在普通時期還是特殊時期都可使用的商品及服務，以此來應對突發狀況。筆者認為，乾貨就是一種「Phase Free」的商品。

將乾貨列入儲備食品的好處及相關課題

筆者並不是想說「只要有乾貨，就萬事大吉了」，而是建議「除了罐頭食品、鋁箔包食品和市面上銷售的防災緊急食品之外，把乾貨『也加進』常備儲備食品之中」。儲備乾貨有以下幾個好處。

◆乾貨是日常食品，便於「滾動庫存」◆

乾貨是一種日常食品，適合進行「滾動庫存（Rolling stock）」，即多購買一些平常食用的食品進行儲存，然後對吃完的那部分進行補貨。儲備乾貨可以避免「到了緊急時刻，儲備食品已經過期」「吃不慣，感覺不好吃」等問題。乾貨很輕，在家附近的超市購買後，拿回家也很方便。這也是儲存乾貨的一大好處。

不過問題在於，不少年輕人表示「沒有用乾貨做過菜」。很多人對乾貨抱有成見，認為「只吃醬油味的煮菜，太簡樸了，而且好像很麻煩」。需要普及可以消除這種成見的乾貨菜譜，以及適合當代生活方式的乾貨的食用方法。

◆乾貨食材種類豐富，便於攝取均衡的營養◆

乾貨的種類十分豐富，有蘿蔔乾、乾香菇等蔬菜乾貨，小魚乾、櫻花蝦乾、鰹魚乾等魚蝦類乾貨，海帶、乾燥羊棲菜等海藻類乾貨，以及豆類乾貨、果乾、堅果等。另外，乾貨的口感和味道多樣，營養也很豐富。

經常聽到有人說，在特殊時期，儲備食品和救援物資中的食物多是碳水化合物，「希望能吃到蔬菜」。乾貨也可以滿足這一需求。

此外還經常聽人說，遭遇災害時，因如廁不便及內心的緊張感，人容易便秘。乾貨基本上都富含食物纖維，尤其是海藻類乾貨中含有大量有助於緩解便秘的水溶性食物纖維。瞭解乾貨簡單的食用方法，可起到緩解便秘的作用。

◆不會產生廚房垃圾◆

大多數乾貨都是削過皮或切好後再經過乾燥處理的，食用時不會產生垃圾。這也是儲備乾貨的一大好處。

災害發生時或許會出現垃圾回收不便的情況。在緊急避難場所這種許多人一起生活的空間裡，應該儘量少用產生臭味的東西。即便是在日常生活中，減少廚房垃圾也有好處。在使用乾貨的廚藝教室裡，產生的垃圾很少，學員們對此感到震驚。

接下來，筆者將為大家介紹無論是普通時期還是特殊時期都可以製作的美味乾貨菜譜。