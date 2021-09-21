改變臺灣的日本人系列：奠基教育基礎的伊澤修二和六氏先生

對日本人來說，「仰望師恩」這首相當熟悉的歌曲，也在臺灣學校的畢業典禮上歌頌傳唱。將這首歌曲介紹到臺灣的明治時期的教育家・伊澤修二，對於台灣教育的普及，有極大的貢獻。日本統治臺灣的初期，伊澤在各處宣導教育的重要性，並親自遠渡臺灣，為設置學校盡心盡力。其對於教育的熱忱，以臺灣首間學校的設置地為名，被稱為「芝山巖精神」。

從美國流傳而來的歌曲「仰望師恩」 在學校的畢業典禮上，低年級學生歌唱「螢之光」，而畢業生則是唱「仰望師恩」，曾經是固定曲目。我本身在擔任教職的時候，常常見到當歌曲唱到第三部分，許多畢業生淚珠潸潸的模樣。即使曾經頑皮搗蛋的學生，也毫無例外地在淚水中畢業離校。第二部分歌詞裡「立身揚名」的由來，一般認為出自中國《孝經》，其中提到「立身行道，揚名於後世」，是為「孝順」之實踐。我擔任教師的時候，教導學生其意義為「成為一個獨立自主、獲社會認同的人」。最近越來越多人認為，該段歌強調「出人頭地」之意，於是刪去此段歌詞，不再演唱。 在日本統治時期的臺灣，也曾歌唱「仰望師恩」，即使戰後的政治體制改變，這首畢業典禮的經典歌曲，被翻譯為華語，以「青青校樹」的歌名，持續傳唱於世，但卻很少日本人知曉此事。 一橋大學名譽教授櫻井雅人查明這首歌曲的原曲，出自於美國出版的樂譜中一首名為「Song for the Close of School」的樂曲。日本方面由文部省音樂取調掛（譯註：「文部省」相當於臺灣的教育部，「音樂取調掛」即為音樂調查組）的伊澤修二等人的介紹，引入日本，歌詞則由編纂《言海》（譯註：日本近代首部日語辭典）的國語學者大槻文彥、作詞家里見義與歌人加部嚴夫共同撰寫。其後收錄於1884年發行的「小學歌唱集」，開始在校園傳唱。 向約翰萬次郎學習英語 伊澤修二出生於現在的長野縣伊那市高遠町，身為高遠藩的下級武士之子。自小缺乏父親的扶持愛護，過著極為貧困的生活。1861年入藩校進德館學習，16歲時至江戶，向約翰萬次郎學習英語。1872年進入文部省任職，開始活躍於教育界。 1874年，伊澤擔任愛知師範學校校長，隔年7月，為了進行師範學校教育調查，與教育家神津專三郎和高嶺秀夫一同前往美國留學。在那裡學習了一種專為聽覺障礙者開發的發音記號──可視語言（譯註：Visible Speech）。師從音樂教育家路德·梅森（Luther W. Mason），學習音樂教育。1878年5月，伊澤在28歲的時候回到日本。隔年，獲任命入文部省音樂調查組任職，招聘恩師路德·梅森來到日本，並協助介紹西洋音樂到日本。那個時期編纂了「小學唱歌集」，「仰望師恩」便收錄其中。1885年，森有禮就任文部大臣，隔年3月，便拔擢伊澤擔任教科書的編輯局長。

伊澤修二（伊那市教育委員會提供） 1889年，文部大臣森有禮遭國粹主義者西野文太郎暗殺身亡，伊澤便離開文部省。隔年籌組「國家教育社」，宣導訴求國家主義教育的重要性，並創刊《國家教育》雜誌，戮力推動教育敕語的普及。

訴求臺灣教育的重要性 1895年，由於馬關條約的簽訂，明治政府將臺灣納入統治範圍，對於首次獲得的新領土，開始摸索統治經營的方法。日本統治下的臺灣，是個受到四重侵擾的島嶼──地方性流行病的蔓延、吸食鴉片的惡習、武裝勢力的襲擊、原住民族的抵抗。當時已經44歲的伊澤，前往會見首任臺灣總督樺山資紀，針對在當地施行教育的重要性，陳述自己獨到的見解，當時樺山資紀便說：「那希望你可以幫我推動實行」，拔擢伊澤擔任臺灣總督府民政局學務部長心得（譯註：「心得」為代理該職之意）。 該年5月17日，伊澤帶領燃起教育熱情、擁有遠大志向的7位教師，前往臺灣臺北任職。在伊澤的帶領下，渡臺的7名教師分別為楫取道明、關口長太郎、中島長吉、桂金太郎、井原順之助、平井數馬、山田耕造。一行人在位於臺北市北部的士林一帶的小山丘芝山巖設置學務部，6月28日，便已在該處的一個角落開設學堂，由此可知其行動之迅速。 當時有6位臺灣青年，為了成為教師而進入該校就讀。伊澤向當地耆老說明：「自己前來此地，並非為了戰爭，而是為了推動培育日本國的良民教育而來」，因此才能獲得如此成果。這便是臺灣最初的日語教育，臺灣總督府開設後未滿1個月，就以如此迅速的步調，開始推展日本教育。 返國期間發生的悲劇 創校後開始授課之際，反對日本統治的武裝勢力持續展開游擊戰抵抗，雖然知道治安尚未穩定，但伊澤等人下定決心，認為「若無法身無寸鐵地進入居民群眾之中，便無法進行教育工作」。此外，更覺悟到可能遭遇生命危險，「若吾等為國殉難，便能向臺灣子弟具體展現身為日本國民的精神」，因此繼續在芝山巖授課，同時亦學習臺語。6位學生在學習4個月後，便可以理解日語，相當優秀。開學後，伊澤見到教學已上軌道，為了增加授課教師，便與山田耕造暫時回到日本，正當招募人才的行動如火如荼地展開之際，發生了慘絕人寰的悲劇。 當時，武裝勢力將在1896年元旦襲擊臺北的傳聞甚囂塵上，當地居民勸告留在學校的6位教師前往他處避難，但他們展現出不畏生死的決心，認為這是「雖死猶榮，死得其所」。為了向總督府道賀新年，教師們從學校出發時，受到接近百人的武裝勢力襲擊，全員慘遭殺害。教師全員被斬首，身上衣物亦遭剝除殆盡，教室內的物品被洗劫一空，狀況極為慘烈。 這個稱為「芝山巖事件」的慘烈事件，不只臺灣島內，當時連日本內地都受到了巨大的衝擊。為了招募更多教師，持續在報紙上刊登招募資訊的伊澤，感受到的悲傷與憤怒更是非同小可。原本有高達800名的應徵者，但新聞報導該事件後，許多人因而辭退，最終只剩下45名。伊澤並無意中止臺灣教育的推動，那些與伊澤一同渡臺的教師們也都有所覺悟，「無論在前方等待的是何種危難，我們都要為臺灣教育拼命」。 1896年6月，這45名教師渡海來臺，花費2個月的時間學習臺語，其後前往臺灣各地，在設置於臺灣全島14個地方的「國語傳習所」擔任教師。「國語傳習所」的學制將15歲以上、30歲以下分為甲科，8歲以上、15歲以下則是乙科；前者培養通曉日語的官員，後者則是培育臺灣未來的人才。