改變臺灣的日本人系列：奠基教育基礎的伊澤修二和六氏先生

從美國流傳而來的歌曲「仰望師恩」

在學校的畢業典禮上,低年級學生歌唱「螢之光」,而畢業生則是唱「仰望師恩」,曾經是固定曲目。我本身在擔任教職的時候,常常見到當歌曲唱到第三部分,許多畢業生淚珠潸潸的模樣。即使曾經頑皮搗蛋的學生,也毫無例外地在淚水中畢業離校。第二部分歌詞裡「立身揚名」的由來,一般認為出自中國《孝經》,其中提到「立身行道,揚名於後世」,是為「孝順」之實踐。我擔任教師的時候,教導學生其意義為「成為一個獨立自主、獲社會認同的人」。最近越來越多人認為,該段歌強調「出人頭地」之意,於是刪去此段歌詞,不再演唱。

在日本統治時期的臺灣,也曾歌唱「仰望師恩」,即使戰後的政治體制改變,這首畢業典禮的經典歌曲,被翻譯為華語,以「青青校樹」的歌名,持續傳唱於世,但卻很少日本人知曉此事。

一橋大學名譽教授櫻井雅人查明這首歌曲的原曲,出自於美國出版的樂譜中一首名為「Song for the Close of School」的樂曲。日本方面由文部省音樂取調掛(譯註:「文部省」相當於臺灣的教育部,「音樂取調掛」即為音樂調查組)的伊澤修二等人的介紹,引入日本,歌詞則由編纂《言海》(譯註:日本近代首部日語辭典)的國語學者大槻文彥、作詞家里見義與歌人加部嚴夫共同撰寫。其後收錄於1884年發行的「小學歌唱集」,開始在校園傳唱。

向約翰萬次郎學習英語

伊澤修二出生於現在的長野縣伊那市高遠町,身為高遠藩的下級武士之子。自小缺乏父親的扶持愛護,過著極為貧困的生活。1861年入藩校進德館學習,16歲時至江戶,向約翰萬次郎學習英語。1872年進入文部省任職,開始活躍於教育界。

1874年,伊澤擔任愛知師範學校校長,隔年7月,為了進行師範學校教育調查,與教育家神津專三郎和高嶺秀夫一同前往美國留學。在那裡學習了一種專為聽覺障礙者開發的發音記號──可視語言(譯註:Visible Speech)。師從音樂教育家路德·梅森(Luther W. Mason),學習音樂教育。1878年5月,伊澤在28歲的時候回到日本。隔年,獲任命入文部省音樂調查組任職,招聘恩師路德·梅森來到日本,並協助介紹西洋音樂到日本。那個時期編纂了「小學唱歌集」,「仰望師恩」便收錄其中。1885年,森有禮就任文部大臣,隔年3月,便拔擢伊澤擔任教科書的編輯局長。



伊澤修二(伊那市教育委員會提供)

1889年,文部大臣森有禮遭國粹主義者西野文太郎暗殺身亡,伊澤便離開文部省。隔年籌組「國家教育社」,宣導訴求國家主義教育的重要性,並創刊《國家教育》雜誌,戮力推動教育敕語的普及。