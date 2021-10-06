臺灣漫畫的逆襲――「反攻日本」實現之路

2021年日本與臺灣透過漫畫積極推廣交流事業。曾經在戒嚴時期被視為不良刊物的漫畫，如今不僅引來了新的商機，同時也賦予文化載體的使命。臺灣漫畫究竟與以往有著什麼樣的不同？以下為資深記者林翠儀的報導。

擺脫了和風色彩走出自己的特色 創刊於2009年的《CCC創作集》，可說是近10年來臺灣漫畫創作最具關鍵性的領航刊物，不過令人意外的是，這本漫畫期刊竟然是由中央研究院的研究員，也就是臺灣最高學術機構的文史學者所規劃創辦的。 理由其實也沒有很複雜，就是這些文史學者剛好是喜愛看漫畫的「動漫宅」。當年的中研院承辦了政府的一件「數位典藏國家型計畫」，主要是將臺灣史料和檔案數位化，並推廣給民間運用，參與的學者認為漫畫是一種最容易被吸收的載體，可以讓民眾透過漫畫親近那些被視為硬梆梆的文史資料。 於是這些學者就將整理過後的臺灣史料進行「轉譯」的工作，將生硬的研究論文變成白話，並摘出故事大綱，提供給漫畫家進行創作。

《CCC創作集》原本是由中研院製作，委託很重視本土漫畫的出版社「蓋亞文化」，以季刊方式發行，前4期免費發行，因市場反應極佳，第5期之後改委外商業發行，蓋亞從第10期後接下製作與出版的工作。中間在2015年因銷量下滑而停刊，後來由文化部挹注經費，於2017年底復刊，2019年移轉至文策院旗下，2020年6月發行最後一期實體刊物後，8月全面數位化，開放線上免費閱讀。 《CCC創作集》的創刊目的，原本只是為了活化史料，但也因此提供了臺漫創作者相對缺乏的故事內容，以及珍貴的發表平臺，進而孕育出臺灣新生代的潛力漫畫家。 事實上，去年包辦日本外務省國際漫畫獎的金銀銅的3位臺灣漫畫家韋蘺若明、阮光民及D.S. 他們都在《CCC創作集》上連載過作品，曾在京都國際漫畫獎得獎的常勝和ANTENNA牛魚也是CCC創作集的作者群之一。

雖然《CCC創作集》的文史和臺灣本土素材的取向，也被質疑過於冷門，甚至被稱為是「文青漫畫」，但對於整個臺灣漫畫與日本漫畫進行區隔，或是擺脫和風色彩，還是有很大的貢獻。 既然為創作者，就不可能永遠站在原點，近幾年臺灣漫畫，不管在畫風、內容或是表現手法，都有了很大的變化，也可以感受到臺灣漫畫逐步脫離日本漫畫的影響，開始走出自己的特色，以駐日臺灣文化中心這兩年邀請臺漫創作者左萱和許彤設計的摺頁文宣品為例，從她們的作品中可以看到臺灣滿滿的風光以及自信。



插畫家許彤以阿里山為主題，為駐日臺灣文化中心的繪製2021年摺頁海報（駐日臺灣文化中心提供） 標題圖片：駐日臺灣文化中心展出10位臺灣畫家繪的彩稿謝謝日本贈送疫苗，開幕當天駐日代表謝長廷（左）與日本臺灣交流協會理事長谷崎泰明（右）到場參觀（筆者攝影）