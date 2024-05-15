《烙印勇士》：三浦建太郎為漫畫開闢的新世界

「如此恢弘壯闊的世界都是他一個人憑著自己的大腦、雙眼、雙手創造出來的啊！」2021年9月10日到23日，東京池袋太陽城A展廳舉辦了「大烙印勇士展 三浦建太郎畫業32年的軌跡」。展廳裡陳列了漫畫《烙印勇士》（連載於白泉社發行的漫畫雜誌《Young Animal》）的大量原稿。凝視著一張又一張的原稿，我感受到了無與倫比的震撼。

漫畫作者名叫三浦建太郎，是20世紀80年代末以來，引領日本奇幻漫畫領域發展至今的一大功臣。54歲英年早逝，讓他持續畫了30多年的《烙印勇士》成為「未完成的巨作」。

「這東西，說它是劍，未免也太大了。」 《烙印勇士》以這句讓人印象深刻的旁白開篇，講述了操使巨劍「斬龍劍」的黑色劍士的故事。主角名叫凱茲。他被自己一直信任的朋友出賣，不僅成了獨眼、獨臂，脖子上還被烙上了會引來魔鬼的詛咒之印。為保護心愛的女子，他踏上了復仇之路。

如此恢弘的故事卻半道戛然而止，實在讓人痛心，但三浦建太郎留給日本漫畫界的功績卻是難以估量的。故此，本文試圖再一次追憶這一位希世之才。

在漫畫裡創造硬核黑暗英雄

首先，20世紀80年代末，三浦憑藉《烙印勇士》這一作品震撼日本漫畫愛好者的一大原因大概就是「創造了硬核黑暗英雄」這一點吧。誠然，在那之前，其他漫畫家的作品裡或許也有乍看之下帶著「惡棍氣質」的主角，但未曾有過像凱茲這樣為打倒敵人而毫不猶豫拉無辜少女做人盾的「黑心」英雄。（參考《烙印勇士》第3卷）

硬要說的話，永井豪《惡魔人》的主角不動明也算這一類，但不動明應該是非常特殊的個例。（由於字數限制，這裡不便展開。有機會的話，希望各位讀一讀惡魔人不動明在故事中段給敵對惡魔人面最後一擊時惡狠狠說的那番話）

無論如何，創造出凱茲這樣很難稱得上是「懲惡揚善的正道人士」，不僅臉「黑」，心也「黑」的異色英雄，無疑為其後的漫畫表達，尤其是角色形象塑造打開了廣度。

近些年熱門漫畫的主角，除了《鬼滅之刃》（吾峠呼世晴）的灶門炭治郎或許可以歸入正統派英雄，《進擊的巨人》（諫山創）的艾連·葉卡和《咒術回戰》（芥見下下）的虎杖悠仁等，其人物設定中都或多或少帶有一些惡的要素。這都得益於三浦開闢了這個新道路，我想這麼說並不為過吧。