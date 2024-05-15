《烙印勇士》：三浦建太郎為漫畫開闢的新世界

《烙印勇士》：三浦建太郎為漫畫開闢的新世界文化 漫畫
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「如此恢弘壯闊的世界都是他一個人憑著自己的大腦、雙眼、雙手創造出來的啊！」2021年9月10日到23日，東京池袋太陽城A展廳舉辦了「大烙印勇士展 三浦建太郎畫業32年的軌跡」。展廳裡陳列了漫畫《烙印勇士》（連載於白泉社發行的漫畫雜誌《Young Animal》）的大量原稿。凝視著一張又一張的原稿，我感受到了無與倫比的震撼。
漫畫作者名叫三浦建太郎，是20世紀80年代末以來，引領日本奇幻漫畫領域發展至今的一大功臣。54歲英年早逝，讓他持續畫了30多年的《烙印勇士》成為「未完成的巨作」。
「這東西，說它是劍，未免也太大了。」 《烙印勇士》以這句讓人印象深刻的旁白開篇，講述了操使巨劍「斬龍劍」的黑色劍士的故事。主角名叫凱茲。他被自己一直信任的朋友出賣，不僅成了獨眼、獨臂，脖子上還被烙上了會引來魔鬼的詛咒之印。為保護心愛的女子，他踏上了復仇之路。
如此恢弘的故事卻半道戛然而止，實在讓人痛心，但三浦建太郎留給日本漫畫界的功績卻是難以估量的。故此，本文試圖再一次追憶這一位希世之才。
在漫畫裡創造硬核黑暗英雄
首先，20世紀80年代末，三浦憑藉《烙印勇士》這一作品震撼日本漫畫愛好者的一大原因大概就是「創造了硬核黑暗英雄」這一點吧。誠然，在那之前，其他漫畫家的作品裡或許也有乍看之下帶著「惡棍氣質」的主角，但未曾有過像凱茲這樣為打倒敵人而毫不猶豫拉無辜少女做人盾的「黑心」英雄。（參考《烙印勇士》第3卷）
硬要說的話，永井豪《惡魔人》的主角不動明也算這一類，但不動明應該是非常特殊的個例。（由於字數限制，這裡不便展開。有機會的話，希望各位讀一讀惡魔人不動明在故事中段給敵對惡魔人面最後一擊時惡狠狠說的那番話）
無論如何，創造出凱茲這樣很難稱得上是「懲惡揚善的正道人士」，不僅臉「黑」，心也「黑」的異色英雄，無疑為其後的漫畫表達，尤其是角色形象塑造打開了廣度。
近些年熱門漫畫的主角，除了《鬼滅之刃》（吾峠呼世晴）的灶門炭治郎或許可以歸入正統派英雄，《進擊的巨人》（諫山創）的艾連·葉卡和《咒術回戰》（芥見下下）的虎杖悠仁等，其人物設定中都或多或少帶有一些惡的要素。這都得益於三浦開闢了這個新道路，我想這麼說並不為過吧。
讓「劍與魔法的傳奇」成為主流題材
此外，《烙印勇士》除了是這類黑暗英雄活躍的所謂「黑暗奇幻」的傑作，同時也可以說是日本漫畫界硬核英雄奇幻的開山之作（之一）。
「劍與魔法的傳奇」——英雄奇幻如今已是日本娛樂領域的熱門題材，但《烙印勇士》剛開始連載時，不僅漫畫，就連在動漫、小說等鄰近體裁中，它也屬於小眾。
具體來說，在《烙印勇士》之前，小說有栗本薰的《豹頭王傳說》和水野良的《羅德斯島戰記》，漫畫有和田慎二的《七海遊龍》和荻原一至的《BASTARD!! －暗黑破壞神－》等作品收穫了一批狂熱粉絲。不過，不怕被誤解，要我說，值得特別提及的作品也就這幾部了（可能有人有不同觀點，這裡我只是想強調「在它之前並沒有太多同類作品」，因此還望讀者包含）。
不過，遊戲的世界又是另一番景象。自20世紀80年代後半期以來，以《薩爾達傳說》《勇者鬥惡龍》《Final Fantasy》為代表的英雄奇幻色彩濃重的作品備受追捧（尤其是《勇者鬥惡龍》掀起了社會現象級別的熱潮）。或許三浦作為一個漫畫家，敏銳地嗅到了這種時代氣息。（事實上，從某種意義而言，在20世紀90年代的日本，可以說是遊戲牽引著整個娛樂領域往前發展的）
唯日本人才能創造出的英雄奇幻
這部巨作目前已在美國、法國等15個國家和地區翻譯出版，在日本國外也享有很高人氣。「大烙印勇士展」的圖錄《THE ARTWORK OF BERSERK》裡刊登了對三浦的採訪。其中，當記者提及《烙印勇士》在海外也有很多粉絲時，三浦說了這麼一段話：
「我對外國讀者沒有什麼概念。從一開始我就心存疑慮，日本人創作的奇幻故事在海外能被接受嗎？會不會跟日本人看外國人拍的山寨日本古代劇一樣，外國讀者讀起來會覺得怪但又有意思呢？他們會認同這是硬核奇幻嗎？我還不清楚。」
或許正是因為害怕自己的作品會變成這種「山寨日本古代劇」式的「山寨英雄奇幻」，以往的日本漫畫家和小說家都不敢涉及這類題材。而到了《烙印勇士》，三浦並未因害怕而止步。眾所周知，三浦發揚了日本古代劇的優勢，運用日本漫畫界積澱至今的技巧，創造出了這樣一部「唯日本人才能創造出的英雄奇幻」神作。
多說一句，三浦特有的視覺表現風格兼備原哲夫的劇畫式寫實主義，大友克洋的法語漫畫（法國和比利時等地的漫畫）式的寫實主義，以及永井豪的浮誇和少女漫畫的細膩，可以稱得上是日本「漫畫作畫」的巔峰之一了。
並且，這部作品在口碑和商業上的雙重成功，為後來立志創作硬核英雄奇幻（或黑暗奇幻）的漫畫家和小說家們打開了一種突破口。
順便一提，據說三浦自己並沒有考慮那麼多。《烙印勇士》這部作品源於他想畫一個「像電腦黑魔（《人造人電腦奇俠》及其衍生作品的角色）那種虛無、暗黑的傢夥」的念頭。出現魔法和妖精等元素的奇幻世界觀是在那之後，也就是把凱茲這個黑暗英雄的「型」塑造起來之後，才添加進去的。
有趣到不可能有終點的故事
2021年9月10日發行的《Young Anminal》第18期是《烙印勇士》的紀念刊，登載了由三浦親自操刀的最終回第364話《朝露的眼淚》，被收於同年12月24日發售的單行本第41卷。（據說最終回是和三浦常年共同創作《烙印勇士》的我畫工作室成員舉全工作室之力完成的）
這一話的內容相當有衝擊力。當然了，作者在畫分鏡時，大概完全沒想過這就是最終回。在這一話裡，某個身裹謎團的人物終於露出了真面目。說得再直白一些，這一話甚至暗示著凱茲的宿命之戰已經進入了一個新的階段。
曾經，半村良在國枝史郎未完成的小說《神州纐纈城》的解說文中寫道：「傳奇小說的一大趣味就是故事一波未平一波又起，不斷延展。（略）所以（略）《神州纐纈城》以未完結的形態定格，我並不覺得有多麼遺憾。」他還評價「國枝創作了一部有趣到不可能有終點的傳奇小說」。
這番話似乎也可以用來評價三浦建太郎這部未完成的大作。換言之，今後只要我們讀者繼續翻看作者留下的單行本，無論遭遇怎樣的挫折都決不放棄的「黑暗劍士」形象就永遠鮮活，永遠不會消失。
並且，他也把故事的「下文」連同自由想像的空間一起留給了我們。是的！套用半村良的話來說，三浦建太郎創作了一部有趣到不可能有終點的黑暗奇幻傳奇。
參考文獻
- 《THE ARTWORK OF BERSERK》三浦建太郎（白泉社）
- 《烙印勇士 官方指南》三浦建太郎（白泉社）
- 《無窮迷路的滋味》半村良（被收錄於《神州纐纈城》國枝史郎／講談社大眾文學館 文庫精選）
標題圖片：《烙印勇士》第15卷封面插畫 ©三浦建太郎（我畫工作室）／白泉社