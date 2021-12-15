保護「神鳥」日本岩雷鳥——在中央阿爾卑斯山開展的「復興行動」

在江戶時代，岩雷鳥作為避雷的象徵，還被製成了繪馬。當時的加賀藩（現在的富山縣和石川縣）調查了生活在白山的岩雷鳥，並頒發對其保護的法令。第八代將軍德川吉宗聽說飛騨國（現在岐阜縣北部）的乘鞍嶽（Norikuradake）上有很多岩雷鳥，便試圖捕捉和飼養它們。根據歷史記錄，還曾有過幾次繁殖岩雷鳥的嘗試，但均以失敗告終。

日本自古就有山嶽信仰，認為深山裡住著神靈，而日本岩雷鳥一直被視為山神的化身，受到人們的保護。有些人認為，正是因為有這樣的歷史背景，所以岩雷鳥才會不懼怕人類。

日本岩雷鳥（英文：Japanese Rock Ptarmigan）分佈在本州中部的北阿爾卑斯山（飛驒山脈）和南阿爾卑斯山（赤石山脈）以及周圍的山嶽地區。在廣泛分佈於北半球寒冷地區的岩雷鳥物種中，它們孤立地分佈於最南端的高山上。冬天，因為它們渾身被純白色羽毛覆蓋，所以在雪地裡也很難被發現，它們一般不害怕人，與其他野生鳥類不同，即使靠近它們時也不會跑開。

環境變化是導致生息數量急劇下降的原因

明治維新後，修驗道（日本的山中禁欲主義）被廢除，對山的恐懼也隨之淡薄，人們一度為了食用等目的而捕捉岩雷鳥。1910年岩雷鳥被指定為「狩獵禁止鳥獸」，1955年又被指定為「特別天然紀念物」。近年來，通常生活在低山的動物侵入岩雷鳥棲息的高地，形成新的威脅。鹿和山豬正在吞噬岩雷鳥賴以生存的高山植物，狐狸、貂、烏鴉和紅隼等，新的捕食者也正在增加。

在1980年代的調查中，該種群的數量估算約為3000隻，但在2000年代調查時發現已減少到不足2000隻。自2012年環境省的瀕危物種紅色名錄中將其列為的「瀕危IB類」以來，已經制定並實施了一項保護和繁殖的計畫。

在野外調查和保護活動中起核心作用的是信州大學的中村浩志教授（現為名譽教授），他持續20多年一直在研究岩雷鳥。在過去的10年裡，信州大學研究所研究員小林篤也一直參與支持了該項研究，自2020年4月起又作為環境省的棲息地保護合作專家延續著該項工作。

他說：「我與中村教授一起在超過3000公尺的高山上，調查了岩雷鳥從蛋到成鳥的各個階段的存活率，研究了哪些階段加以保護就能增加岩雷鳥數量。我們還對世界上最南端的岩雷鳥——日本岩雷鳥如何適應環境和進化，並能在日本的高寒環境中生息繁衍備感興趣。自2015年以來，根據我們的研究，我們一直在實施中村教授設計的『籠子保護』方法，以保護雛鳥免受惡劣天氣和捕食者的傷害。」





在中央阿爾卑斯山興起的「復興行動」

岩雷鳥每次產6到7個蛋，但大致只有一個能成為成鳥。因其在梅雨季節末期孵化，如果天氣惡劣，親鳥將無法保護雛鳥免受寒冷和天敵的傷害。因此在孵化後的第1個月死亡率特別高，所以繁殖的關鍵是在這個時期保護雛鳥。

「正因為日本岩雷鳥不怕人，所以我們才能引導它們進入籠子。有時候需要花上2、3天的時間，把它們從原來的鳥巢慢慢引到籠子裡。並且每天在籠子裡為它們準備餌食。我們住在當地的小屋裡，晚上把它們引入到籠子裡，到早上再把它們放出來自由覓食。這項工作從6月底雛鳥出生時就開始，一直要持續到8月初。」

岩雷鳥被認為在1960年代末已在中央阿爾卑斯山（木曾山脈）滅絕，但在2018年7月，一名登山者在中央阿爾卑斯山的駒嶽（Komagatake）發現了一隻雌鳥。遺傳分析表明，它可能是從種群相對穩定的乘鞍嶽（橫跨長野縣和岐阜縣）飛來的。這一發現催生了在中央阿爾卑斯山一帶的 「復興行動」，計畫到2025年將岩雷鳥的個體數量增加到100隻左右。2019年，來自乘鞍嶽的野生個體的受精卵，以及在2020年又用動物園飼養的個體的受精卵，取代了這隻雌鳥所產的無精卵。雖然它們都成功孵化成雛鳥，卻因為惡劣天氣和捕食者等原因，雛鳥最終還是全軍覆沒。

同時，在2020年8月，來自三個家庭的共19隻岩雷鳥從乘鞍嶽被運到中央阿爾卑斯山放生。在2021年7月，發現有10隻雌鳥帶著雛鳥，其中就有那隻在2018年被確認的雌鳥。研究者對其中5個家庭實施了「籠子保護」，其中的2個家庭最終被轉移到那須動物王國（櫪木縣）和茶臼山動物園（長野縣），其餘3個家庭繼續放歸自然。

小林先生說：「我們打算先在動物園裡進行繁殖，如果它們能返回到山上，就讓其嘗試回歸野外。」





日本對朱鷺和白鸛的保護措施在它們瀕臨滅絕的時候開始的。目前在日本人工飼養繁殖的朱鷺來自中國，白鸛則是俄羅斯贈送的。

「一旦滅絕後再採取行動就太晚了。環境省、研究者和動物園這次共同協作，趁著野生岩雷鳥仍有棲息地的情況下便開始保護和繁殖它們。我們過去也開展過類似的合作，但就實際成果而言，這是一個罕見的成功案例。」



