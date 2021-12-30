前百貨公司員工的挑戰：振興當地特產，照亮離島未來

前百貨公司員工的挑戰：振興當地特產，照亮離島未來財經 社會 工作勞動 飲食 觀光旅遊
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島國日本的危機
「離島人口稀疏導致的存續危機比本土更加嚴重。」成立於2020年4月的「離島振興地方創生協會」理事長千野和利如是說。
「聽說離島的父母和孩子只能相處到他們18歲。因為（島上）學校和工作機會都很少，等到需要升學或就業的時候，年輕人就會離開。之後，父母覺得只要孩子們能在本土結婚生子，過上幸福的生活就好，說不出『回來島上』這樣的話。」產業凋零的離島，如此一來，年輕人就越來越少。日本是一個島國。擁有100公尺以上海岸線的海島就有6852座（其中，有人居住的離島為254座），這些離島正在不斷地走向衰落。
千野對此甚感憂慮：「這樣下去，日本將會變成什麼樣子？」他本是一個大阪商人，在阪急百貨店工作了30年，之後又在阪急集團旗下的超市、阪急OASIS歷任社長和董事長長達18年。
「我在阪急OASIS工作的時候，公司和長崎縣締結了合作夥伴關係，一起舉辦過長崎物產展銷會。因為有了這樣的機緣，長崎縣縣知事中村法道後來和我聯絡。」
中村知事希望千野能夠為離島眾多的長崎出謀劃策。於是，千野作為該縣的高級顧問巡訪了長崎的離島。在與當地島民的攀談中，千野理解到那些地方人口減少帶來的嚴峻問題，並且他還親眼目睹了傍晚5點過後，島上的馬路就已空無一人這樣的殘酷現實。「我主要去了對馬、壹岐和五島列島。30年前，這幾個地方一共居住了32.5萬人；而現在，就只有12.5萬人了。」
即便如此，這些島上依舊有許多利用大自然饋贈生產出的商品。比如，用甘甜的地瓜和年糕製成的「甘古呂餅」、鮮美的牡蠣、口感緊實的鰤魚和太平洋黑鮪，利用多種海鮮製作而成的魚板等膏狀食品…。
難道就不能將這些海島的美味發展成一項巨大的產業嗎？只要島上有工作機會，年輕人就會留下來，而且，生活在本土的島民們也有可能會返鄉。
「相當一部分島民都在從事農業、漁業和畜牧業領域的食品相關工作，我希望為他們的自立提供支持」——出於這樣的想法，卸任阪急OASIS董事長後，千野於2020年4月7日創立了「一般社團法人離島振興地方創生協會」。那一天也是日本政府為防疫之下，發佈第一次緊急事態宣言的日子。但是，由於對千野的熱情產生共鳴，很多企業陸續表明了合作意願，現在，該協會的正式會員和贊助會員，已達到150家。
疏通離島和消費市場之間的銷售管道
離島振興地方創生協會的活動主要由3部分組成。
①構築價值鏈
「把島民生產的各種東西，全部從產地運到消費地去。」協會的會員企業大量採購島內產品，進行商品開發；打造網上商城，銷售包括離島產品在內的全國各地特產；以近畿地區為中心，在全國各地的超市及專賣店舉辦「支援離島產品展銷會」。從商品化到流通的整個過程，均由島上的生產者和會員企業一起合作完成。
②完善島上的生產基礎設施
「因為沒有勞動力，僅在五島列島的福江島，荒地就達1000公頃。以前，這座島上可以收穫6000噸左右的地瓜，用來製作燒酒、甘古呂餅。但到了地瓜收穫季節，沒有可以搬運重物的勞動力，所以生產規模就越來越小了。」
重新開拓荒蕪的農地，使之成為振興離島經濟的基礎。為此，這裡還在逐步引進有效利用ICT（資訊與通信技術）的智慧農業技術，這樣，少量的人力也可以管理大片耕地了。
③完善島民的生活基礎設施
為了解決人口流失問題，吸引原住民以及外地居民來離島定居，需要通過推進資訊化及完善遠距辦公環境，來打造宜居的海島基礎設施。
開發適宜全國的離島土特產品牌
圍繞上述3大支柱，會員企業著手解決離島所面臨的種種難題。「各家企業都提供了自己的經驗和技術，協會就是企業和離島生產者之間的催化劑。」
以五島列島的主要農作物青花菜為例，生產者與會員企業之一的著名食品生產商日冷食品（Nichirei Foods）合作，通過冷凍食品的方式，以期實現當地青花菜的穩定生產。將五島列島出產的新鮮優質青花菜及時進行冷凍處理，以確保鮮度，然後再銷往外地，這樣就可以與目前市場上主要流通的外國產青花菜一爭優劣。
從事農產品生產、市場行銷和銷售業務的MVM商事株式會社與當地生產者，正在共同推進五島列島出產的高甜度夏季南瓜的品牌化專案。從生鮮食品到加工食品，為促進商品的多樣化，他們與當地合作，共同打造穩固的生產體系。經營大型連鎖飲食店「大阪王將」的EAT & HOLDINGS公司，則在專門為股東提供的「高級餃子」的餡料裡，使用了風味醇香的上五島產食鹽。
此外，協會也很重視會員企業和島民之間的交流。比如，邀請會員企業的負責人登島舉辦演講會；除了食品行業和零售業之外，會員企業擴大到地方銀行、媒體、旅遊等各種行業，共同搭建價值鏈，以幫助離島振興經濟。
當然，這些都是商業活動，並非慈善事業。會員企業是因為看到了離島的產品富有魅力和潛在的未來價值，才會進行投資並將其商品化。這也表明，之前沒有受到關注的離島產品，它們的價值得到發掘和肯定。
「從全國消費者的角度去思考市場需求，據此微調業務方向，推進商品開發，讓產品匹配需求而暢銷。這就是我們協會的職責。」
這是一項激發離島潛力的工作。
業務規模在1年半中迅速擴大
離島振興地方創生協會成立約1年半後，各種變化在長崎的大小離島漸漸顯現出來。
「之前，島上即便辛辛苦苦生產了各種商品，卻很難暢銷島外，因此無法擴大生產規模，自然無法創造就業機會。」然而，這種情況正因離島振興地方創生協會這個「催化劑」的作用而發生著改變。通過打造價值鏈，市場擴大到了日本全國，在離島和協會的合作下，2020年的銷售額達到約9億日圓，2021年預計進一步提高到11億日圓。
「我感到大家心裡都萌發好東西一定會有銷路這樣一種自信，而且還提出了希望進一步擴大業務規模的意見。比如，想大量種植地瓜、把島上廢棄的體育館用來作食品倉庫和加工廠、增設製鹽設備等等，以年輕人為中心，這樣的聲音越來越多了。」
看到離島的變化之後，有些原島民還重新回到了家鄉；也有一些人因為看好島上的商機，從本土移居到離島。包括作為長崎縣資深顧問的那段時間在內，千野和利在兩年半裡走訪離島各處，與島民交談，他說：「我感覺在很大程度上大家已經互相形成了可以坦誠面對的人際關係。」
「一起將產業做大」這個意識，正在越來越多的人心中萌芽。
將「長崎經驗」推廣至日本其他離島和鄉鎮
「今後還將進一步大量生產優質產品，努力讓食品產業在島上落地生根。雖然在生產者的加工技術、物流、運輸成本等方面還存在許多問題，但我還是希望盡最大努力，激發離島的活力。」
我們將這個機制以一整套的形式推廣至其他島嶼，這便是協會的目的所在，不僅僅局限於長崎，在奄美諸島也開始了同樣的做法。所有離島都面臨著愈發嚴峻的少子老齡化和勞動力不足的問題，我們希望打造以離島特有的產品及資金為基礎的產業，以此阻止人口流失。
而且，除了離島之外，協會還計畫在東北地區也開展同樣的活動。「我認為，現在離島的狀況，預示的是其他許多地方的未來。」
我們將突破當地特產、特色產品這個框架，培育出穩固堅實的產業。協會的這種挑戰正在得到越來越多的關注。即便是在疫情下的這一年時間裡，正會員企業也從71家增至76家，贊助會員從63家上升到74家。
「我感到有越來越多的企業不再把SDGs（永續發展目標）僅僅當作一個口號，而是將其作為了開展業務的重要指標。」為了讓這個國家未來得到永續發展，需要我們站在離島和地方城市的角度來創建產業，提升生產力。繁榮富足的日本的未來或許就在這裡。
標題圖片：壹岐柚子生產合作社注重低農藥高品質的國產原料，使用壹岐出產的柚子製作柚子胡椒等加工品。右3是合作社長長嶋邦昭（提供：離島振興地方創生協會）