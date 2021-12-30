前百貨公司員工的挑戰：振興當地特產，照亮離島未來

島國日本的危機

「離島人口稀疏導致的存續危機比本土更加嚴重。」成立於2020年4月的「離島振興地方創生協會」理事長千野和利如是說。

「聽說離島的父母和孩子只能相處到他們18歲。因為（島上）學校和工作機會都很少，等到需要升學或就業的時候，年輕人就會離開。之後，父母覺得只要孩子們能在本土結婚生子，過上幸福的生活就好，說不出『回來島上』這樣的話。」產業凋零的離島，如此一來，年輕人就越來越少。日本是一個島國。擁有100公尺以上海岸線的海島就有6852座（其中，有人居住的離島為254座），這些離島正在不斷地走向衰落。

千野對此甚感憂慮：「這樣下去，日本將會變成什麼樣子？」他本是一個大阪商人，在阪急百貨店工作了30年，之後又在阪急集團旗下的超市、阪急OASIS歷任社長和董事長長達18年。

「我在阪急OASIS工作的時候，公司和長崎縣締結了合作夥伴關係，一起舉辦過長崎物產展銷會。因為有了這樣的機緣，長崎縣縣知事中村法道後來和我聯絡。」





中村知事希望千野能夠為離島眾多的長崎出謀劃策。於是，千野作為該縣的高級顧問巡訪了長崎的離島。在與當地島民的攀談中，千野理解到那些地方人口減少帶來的嚴峻問題，並且他還親眼目睹了傍晚5點過後，島上的馬路就已空無一人這樣的殘酷現實。「我主要去了對馬、壹岐和五島列島。30年前，這幾個地方一共居住了32.5萬人；而現在，就只有12.5萬人了。」

即便如此，這些島上依舊有許多利用大自然饋贈生產出的商品。比如，用甘甜的地瓜和年糕製成的「甘古呂餅」、鮮美的牡蠣、口感緊實的鰤魚和太平洋黑鮪，利用多種海鮮製作而成的魚板等膏狀食品…。

難道就不能將這些海島的美味發展成一項巨大的產業嗎？只要島上有工作機會，年輕人就會留下來，而且，生活在本土的島民們也有可能會返鄉。

「相當一部分島民都在從事農業、漁業和畜牧業領域的食品相關工作，我希望為他們的自立提供支持」——出於這樣的想法，卸任阪急OASIS董事長後，千野於2020年4月7日創立了「一般社團法人離島振興地方創生協會」。那一天也是日本政府為防疫之下，發佈第一次緊急事態宣言的日子。但是，由於對千野的熱情產生共鳴，很多企業陸續表明了合作意願，現在，該協會的正式會員和贊助會員，已達到150家。



