我的臺灣研究人生：「我是走鋼索的人」──首度進入總統府，初次會見李登輝

我的臺灣研究人生：「我是走鋼索的人」──首度進入總統府，初次會見李登輝政治外交
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「潘朵拉盒子」已然開啟
上回連載曾經介紹1989年12月的選舉後，我意外地與李登輝「間接對話」。其後，在1991年7月以日本與會成員的身份參加第3屆亞洲展望研討會（Asia Open Forum），初次與李登輝本人直接面對面交談。這兩次的對話大約相距1年半，臺灣政治已發生巨大的變化。直到會面之前，李登輝在黨內權力鬥爭中獲得初步勝利，成為「掌握實權的總統」，在他的中道改革路線之下，經過3次的憲法修正，啟動「憲政改革」，終於進入建構民主體制的階段。
在此簡單回顧這段期間的政局變化。在1990年2月的中國國民黨臨時中央委員全體會議（譯註：簡稱「臨中全會」）上，李登輝排除對於黨組織擁有強大影響力的行政院長李煥等人之阻礙，讓自己指定的人選順利成為黨推舉的副總統候選人；接著在3月的國民大會上，亦成功壓制黨內反對勢力的行動──欲推舉監察院長林洋港（被視為本省政治家之中李登輝的競爭對手）與國安會秘書長蔣緯國（蔣經國的異母弟）為正副總統候選人，因此得以繼續投入總統大選；李登輝就此親手取得自己未來6年的總統任期，擺脫作為蔣經國逝世後剩餘任期的代理人陰影。
學生與市民團體要求民主化，在位於臺北市中心的蔣介石紀念廣場（中正紀念堂）進行絕食／靜坐抗議（「野百合學運」），對此情勢，李登輝召開「國是會議」，以凝聚民主改革的共識，並在1990年5月就任總統之際，應允提出政治改革的時程表，促使抗爭得以和平落幕。
此外，1991年4月召開國民大會（舊制），決議廢止「動員戡亂時期臨時條款」，並制定憲法的「增修條文」（首次「憲政改革」），確立了全面改選「萬年國會」選舉方式的主要框架。
此「臨時條款」是一種懸置憲法的法令，以國家陷入與中國共產黨的內戰狀態為由，國民大會在1948年制定該臨時條款作為因應措施；該條款成為懲治叛亂條例等特殊刑法的法源依據，在舉發政治犯之際發揮威力，此外亦為阻礙所謂「萬年國會」全面改選的法源，因此若要實現政治自由化與民主化，必得處理這個臨時條款。
不過當時我有預感，如何處理此臨時條款也許會在其他面向成為激烈議論之所在。此條款名稱裡提到的「叛亂」，指的是中國共產黨對於中華民國的叛亂。中國共產黨是叛亂團體，中華人民共和國是非法政體，中華民國才是正統中國，藉由這樣的理論，「動員戡亂時期臨時條款」給予在臺灣的中華民國明確的法律身份定位。
如今該條款早已廢除，若存在於中國大陸的政體已非叛亂團體，那又該如何定義？反過來說，存在於臺灣的中華民國又是什麼？這些根本性的問題皆牽涉到臺灣的政治身份認同，且與中國之間的現實性關係之管控，以及法律框架之形成有關，人們的心中無疑地會湧出許多疑問。處理臨時條款不僅是「黨外」追求「民主自決」的口號，也正式開啟了一個「潘朵拉盒子」──臺灣在1980年代便出現預兆的政治身份認同。我也在當時的時事評論文章裡曾寫下如此預感，實際上臺灣政治亦如此發展，李登輝在其中扮演了最重要的角色。
亞洲展望研討會
回到原題。亞洲展望研討會由李登輝與他的舊友中嶋嶺雄──時任東京外國語大學教授──一同創辦，可以說是一種民間外交形式的大型臺日交流平台。臺灣的主辦單位是政治大學國際關係研究中心，日本則是以「日本亞洲展望研討會」的名義營運。由於臺灣與世界各主要國家無法建立正式邦交，這樣的交流平台對於臺灣而言特別重要。
1989年，首屆研討會在臺北揭開序幕，第2屆在東京舉辦，其後臺灣與日本輪流主辦，2000年10月的第10屆後劃下句點。在日本舉辦時，中嶋老師與臺灣方面都深切希望李登輝總統能蒞臨與會，最終卻未能實現。不僅在總統任期內無法參加，2000年5月卸任後，在中嶋教授的故鄉──長野縣松本市──舉辦大會時，李前總統亦未能出席。中嶋老師想必感到非常遺憾。
從1980年代末期開始，我在自己任職的東大駒場校區商借一個空間，每月舉行一次名為現代臺灣研究會的讀書會。記得應該是在第2次研討會後，我從臺灣報章媒體上得知這個研討會的存在，便戰戰兢兢地打電話給中嶋老師，拜託他來讀書會擔任講師，中嶋老師當下便爽快答應，之後在讀書會上聆聽老師關於研討會的演講。或許可能曾有如此緣分，第3屆在臺灣舉辦會議之際，中嶋老師便讓我加入，列為與會成員。
手邊尚有當時的會議手冊（照片）。翻看手冊最後的臺日與會者名單，感慨這段一整個世代的時光流逝飛快。中嶋老師比李登輝更早一步離開人世。而年輕世代則有蘇起，當時他在主辦單位的國際關係研究中心擔任研究員，以會議工作人員的身份列於名單之中；蘇起之後發明了「九二共識」這個神奇用語，從民進黨的陳水扁第2任（2004-08年）政權到國民黨的馬英九政權（2008-16年）的這段期間，深刻影響了臺灣與中國的關係。此外，名單最後尚可見到松田康博，他目前已是東大教授，亦為知名的國際政治學者，如有三頭六臂般極為活躍；當時他仍是慶應義塾大學的研究生，以通譯的身份也是會議工作人員之一。
「總統蒞臨！」
當時的筆記上有許多現在我自己也難以解讀的字跡，某頁記載著時間「17:40」。日本方面的與會成員在7月19日的下午抵達臺北，隔天才是正式會議，總統府邀請我們在抵達當日入府會面。對我而言，這是我首度進入總統府（日本殖民時期的臺灣總督府）的建築。
我們一行人進入會客室後，聽從禮賓官員所指示的次序排列，等待總統的到來。不久，挺立於入口附近的禮賓官員高聲宣布「總統蒞臨！」若以日語來說，便是「総統のお成ーり！」(*1)。在那一瞬間，我感覺似乎隱約嗅到了蔣家父子二代的宮廷政治氣味。
在隨從陪同之下，總統滿臉笑意地進入房間，中嶋老師在一旁開始介紹日方與會成員。輪到介紹我的時候，李登輝總統大聲地說道：「我讀過你的論文」，這讓我大吃一驚。雖然我並不意外總統閱讀自己的論文一事，但在那個場合大聲說出，還是讓我驚訝不已。後來回想，或許這是他展現對於賓客的款待之道。
其後是總統的歡迎致詞，內容強調這個亞洲展望研討會的意義，由總統以中文行禮如儀地朗讀講稿，再由當時任職於行政院新聞局的邱榮金先生──畢業於筑波大學──任口譯朗讀正式的日文致詞。接著是日方與會成員提問的時間，其後所有對話皆無口譯，直接以日語交談。感覺以日語交談時，總統顯得更加輕鬆自在。雖然在一旁陪同的總統府參軍長蔣仲苓將軍應該不諳日語，但他似乎並不介意。
(*1) ^ 譯註：日語的「お成り」亦可寫作「御成り」，一般意指將軍或各地大名外出蒞臨某處
「我是走鋼索的人」
資深的與會成員和總統的交談持續了一陣子之後，中嶋老師給我機會提問，心中想著本文開頭提及的種種政治變動，提出的問題大意如下：
「展開民主化之後，無論在媒體或是街頭上，出現各種對於未來臺灣政治的主張，相互爭論不休。總統您也是國民黨主席，若以棒球術語來說，看起來必須球員兼裁判，您本身的想法是？」
對於我的問題，李登輝一開口就說：「我是走鋼索的人。」(*2)這個部分我清楚記得，他的日語原話便是如此。若以前面提到的筆記──雖然筆跡凌亂令人慚愧──為基礎進行回想，現狀處於一方面是既得利益和傳統思考，另一方面則是新的主張，二者相爭不下，而民主政治的原則雖然是以民意為基礎，但無法百分之百都按照民意進行。改革與其說是一開始就決定如何進行，實際上則是邊摸索邊進行，在推行改革的過程中，自然會出現適切的解方──我想他的發言大略如此。由於筆記裡還寫下了「真正的走鋼索者」，可以窺見他在呈現流動不穩的政治權力平衡之中，為了鞏固領導權力而耗費諸多心力。
這便是我初次與李登輝直接交談的經驗。從本人口中親耳聽到「我是走鋼索的人」，對於已經開始觀察「憲政改革」的我來說是個大收穫。
不過這段往事尚有後話。翌年有機會單獨會見李登輝，他本人親口對我說：「你的書裡有不盡正確之處」，並向我說明自己進行國民黨內權力鬥爭之中某部分的來龍去脈。關於這點，將在下回的連載中詳細記述。
標題圖片：來到臺中市勘災並向市民詢問災情的李登輝總統，1999年9月30日（共同）
(*2) ^ 譯註：此處原文為「私はバランサーですよ」，直譯為「我是走鋼索的人」，亦有「我是權力平衡者」之意。