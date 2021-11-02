我的臺灣研究人生：「我是走鋼索的人」──首度進入總統府，初次會見李登輝

「潘朵拉盒子」已然開啟

上回連載曾經介紹1989年12月的選舉後，我意外地與李登輝「間接對話」。其後，在1991年7月以日本與會成員的身份參加第3屆亞洲展望研討會（Asia Open Forum），初次與李登輝本人直接面對面交談。這兩次的對話大約相距1年半，臺灣政治已發生巨大的變化。直到會面之前，李登輝在黨內權力鬥爭中獲得初步勝利，成為「掌握實權的總統」，在他的中道改革路線之下，經過3次的憲法修正，啟動「憲政改革」，終於進入建構民主體制的階段。

在此簡單回顧這段期間的政局變化。在1990年2月的中國國民黨臨時中央委員全體會議（譯註：簡稱「臨中全會」）上，李登輝排除對於黨組織擁有強大影響力的行政院長李煥等人之阻礙，讓自己指定的人選順利成為黨推舉的副總統候選人；接著在3月的國民大會上，亦成功壓制黨內反對勢力的行動──欲推舉監察院長林洋港（被視為本省政治家之中李登輝的競爭對手）與國安會秘書長蔣緯國（蔣經國的異母弟）為正副總統候選人，因此得以繼續投入總統大選；李登輝就此親手取得自己未來6年的總統任期，擺脫作為蔣經國逝世後剩餘任期的代理人陰影。

學生與市民團體要求民主化，在位於臺北市中心的蔣介石紀念廣場（中正紀念堂）進行絕食／靜坐抗議（「野百合學運」），對此情勢，李登輝召開「國是會議」，以凝聚民主改革的共識，並在1990年5月就任總統之際，應允提出政治改革的時程表，促使抗爭得以和平落幕。

此外，1991年4月召開國民大會（舊制），決議廢止「動員戡亂時期臨時條款」，並制定憲法的「增修條文」（首次「憲政改革」），確立了全面改選「萬年國會」選舉方式的主要框架。

此「臨時條款」是一種懸置憲法的法令，以國家陷入與中國共產黨的內戰狀態為由，國民大會在1948年制定該臨時條款作為因應措施；該條款成為懲治叛亂條例等特殊刑法的法源依據，在舉發政治犯之際發揮威力，此外亦為阻礙所謂「萬年國會」全面改選的法源，因此若要實現政治自由化與民主化，必得處理這個臨時條款。

不過當時我有預感，如何處理此臨時條款也許會在其他面向成為激烈議論之所在。此條款名稱裡提到的「叛亂」，指的是中國共產黨對於中華民國的叛亂。中國共產黨是叛亂團體，中華人民共和國是非法政體，中華民國才是正統中國，藉由這樣的理論，「動員戡亂時期臨時條款」給予在臺灣的中華民國明確的法律身份定位。

如今該條款早已廢除，若存在於中國大陸的政體已非叛亂團體，那又該如何定義？反過來說，存在於臺灣的中華民國又是什麼？這些根本性的問題皆牽涉到臺灣的政治身份認同，且與中國之間的現實性關係之管控，以及法律框架之形成有關，人們的心中無疑地會湧出許多疑問。處理臨時條款不僅是「黨外」追求「民主自決」的口號，也正式開啟了一個「潘朵拉盒子」──臺灣在1980年代便出現預兆的政治身份認同。我也在當時的時事評論文章裡曾寫下如此預感，實際上臺灣政治亦如此發展，李登輝在其中扮演了最重要的角色。