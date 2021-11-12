改變臺灣的日本人系列：完成臺灣縱貫鐵路的最大功臣──長谷川謹介

許多日本人在臺灣搭乘火車之際，都會陷入某種不可思議的懷舊氛圍。這是理所當然，因為日本人與臺灣的鐵路建設有著深厚淵源。本文將介紹一位日本的鐵路技術人員──長谷川謹介，在日本統治下的臺灣，他投注許多心血，完成了從北部基隆通至南部高雄的縱貫鐵路。

以清朝時期的鐵道為基礎大幅度擴建 關於「臺灣鐵道之父」是誰這個問題，去年在臺灣引發了一陣小小的爭論。當時話題的焦點在於，「臺灣鐵道之父」究竟是清朝的臺灣首任巡撫劉銘傳，抑或本文將介紹的日本鐵道技術人員長谷川謹介。先不談爭論的結果，劉銘傳在擔任巡撫的時期，的確建造了臺灣首條鐵路；但是對這條鐵路做出根本性的改造，並完成南北縱貫鐵路，進而實現大量運輸的人，則是長谷川謹介。 1895年，日本將臺灣納入版圖之際，從基隆到新竹之間已鋪設99公里的輕便鐵路。這是由清帝國轄下臺灣省的首任巡撫劉銘傳所建設完成，但除了20公尺內急速上升1公尺的陡坡路線之外，最小曲線半徑為80公尺，最為窘迫之處僅有56公尺，導致火車必須減速急轉彎，無論速度還是運送能力皆不足，無法對於臺灣的近代化做出實際貢獻。 樺山資紀成為首任臺灣總督後，從防衛與統治兩個層面認知到建設縱貫鐵路的重要性，1895年8月，請求日本政府建設臺灣鐵路。翌年3年，日本政府撥付7萬7千日圓的預算，下令調查研究縱貫鐵路，結論是「建設事業須持續3年，所需總經費約為1539萬日幣」，同年5月，265名企業界人士擔任發起人，籌劃成立「臺灣鐵道會社」，臺灣總督府亦從旁協助，但計畫卻在中途夭折。

緩和陡坡，增加運送能力 身為技師長的長谷川面臨兩個問題。其一為應在何處鋪設何種鐵道線路。他赴任後即刻進行實地視察，以決定鋪設之路線。進行基隆至臺北間的改良工程之際，為了將最小曲線半徑從80公尺變更為240公尺，1/20的坡度亦放緩為1/60，放棄至今投注鉅額資金的既有路線，決定採用全新路線。（註：曲線的半徑越大，車輛轉彎時越和緩；坡度的分母越大，則傾斜程度越小。） 而在臺北以南，地形嚴峻的苗栗至臺中之間，坡度升至1/40，但平均坡度設定為1/60。臺中至高雄之間，則是降至1/100的緩坡。藉由如此的設計改良，無論速度抑或運輸能力皆獲得大舉提升。 此外，慮及國防安全的必要性，也決定極力避免沿著海岸鋪設鐵道路線。如此一來，憑藉著以往至今累積的知識與經驗，克服了這個路線決定的問題。但在臺灣調度建設鐵路所需資源一事，則是未知領域。資源建材無法在臺灣島內調度之故，不得不從日本進口。遠從東京購入的資源建材從火車頭、客車與貨車、軌道，以及木材、石材、混凝土、石炭等材料，總重高達約8000噸，因此需要3艘2000至4000噸級的船隻，才能運送至臺灣。 集結具有實力的人才 雖然這是由總督府主導的官營事業，但海運業者則是躊躇不前。許多海運業者未曾經驗過臺灣航線，而作為卸貨港口的基隆與高雄亦未整備完成，因此船公司擔憂不已。總督府不得不簽約租借南洋丸、東英丸和臺灣丸3艘船隻，以直營的方式展開運送程序。港灣未整備完成，讓卸貨難以順利進行，船舶每月租金要價9000日幣，延長1日將耗費數百日幣的追加費用，因此無法慢理斯條地空談計畫。在長谷川技師長的麾下，除了在日本內地時便培養已久，其後又隨其來到臺灣的部屬之外，還有該單位原本的員工與新到任的員工，呈現優劣不一的狀態，但他仍以實力優先主義培育部屬。由於重視技術能力與氣量，45歲的長谷川技師長的部屬裡，留下許多20多歲和30多歲的新進員工，充滿年輕活力，幹勁十足。 縱貫鐵路工程大致上分為4個區間進行。基隆至新竹間為「北部改良線」、新竹至豐原間為「北部新線」、豐原至濁水溪為「中部線」、濁水溪至高雄間為「南部新線」。 首先於1899年5月，「北部改良線」開工。沿用既有路線的地方不過僅僅8公里多，長谷川技師長赴任3年後，於1902年3月，全長101.3公里的鐵路全線啟用。其工期之短暫迅速，不僅民政長官後藤新平嘖嘖稱奇，任誰都會發出驚嘆之聲。 另一方面，濁水溪到高雄間總長150公里的「南部新線」，以及豐原至濁水溪約72公里的「中部線」，兩線路最終在1908年4月竣工，開工以來經過5年的歲月，終於結束艱難的建造工程。臺灣縱貫鐵路最後的全線工程，就此完工。這些路線與「北部新線」合計之後，從基隆至高雄約405公里的鐵路全線開通。