穿越100年的時空—1張照片道出我與臺北的故事

筆者於2007年渡臺，派駐於臺灣的日本代表機構．財團法人交流協會（現為公益財團法人日本臺灣交流協會）的臺北事務所文化室。派駐臺灣3年半的期間，感動於被臺灣的自然美景與人情味，毅然決然移居臺灣。辭去政府團體「國際交流基金會」後，於2012年移居臺灣，開始以創作型歌手、演員、文字工作者等身份活動。數年後，從臺史研究家手中拿到一張舊照片，發現裡面藏著百年多前的臺北與現在的筆者相繫的故事。本文為「在臺灣扎根的日本人系列」的番外篇。

祖母是灣生 3年前我拿到了一張照片。照片裡有一對看似夫妻的男女，男的穿著立領制服帶著佩刀，女的穿著和服。這張一百年多年前的照片的主人，到底是誰呢？

筆者的外曾祖母椰野TOME（左）和外曾祖父椰野尚豬（右）（《臺灣史檔案資源系統》提供） 這故事要追溯到8年前。 「你的祖母，也就是我的媽媽，是在臺灣出生的。」 2013年底，我的爸爸造訪臺北時突然對我說這句話，實在讓我震驚不已。到目前為止，我從來沒有從任何人口中聽到我們家族跟臺灣有所關連。後來我聽說，祖母的爸爸，也就是我的外曾祖父是位貿易商，名為梛野尚猪（Nagino Naowi），出身山形市，祖母花子是尚猪在臺北時懷上的。 我心想，如果能找到什麼記錄的話，可能會發現什麼有趣的事實。我帶著淡淡的期待，在網路搜尋外曾祖父的名字。但是卻什麼都沒出現，一點線索也沒有，果然是一百多年以前的事了。如果不是在歷史上留名的人物，應該沒有什麼史料可循。結果祖母是「灣生」這件事在我記憶裡留下鮮明的印象，但外曾祖父的話題卻從此消失了。 在那之後又過了4年，約在2018年的2月初。我的日本老家難得打電話給我，父親說前一陣子她夢到了祖母，而且那天是祖母花子的忌日。我腦海瞬間浮現了4年前父親對我講的那一句話。像是一股力量從背後推動，我打開電腦，將之前聽到的外曾祖父名字輸入，再搜尋一次，就在那瞬間，我的眼睛盯著畫面動也不動。

總督府文書裡記載著外曾祖父的名字 沒想到外曾祖父梛野尚猪是臺灣總督府文書課的文官。日本開始統治臺灣的第二年，明治29年（1896年）5月，外曾祖父渡海來臺，至明治39年（1906年）共10年間於臺灣總督府任職。與首任總督樺山資紀稍微共事了一下，之後從桂太郎、乃木希典、児玉源太郎到佐久間佐馬太，總共侍奉過五位歷任總督。當然兒玉總督時代的後藤新平民政長官也曾是他的上司。

以前不曾公開過的臺灣總督府文書，過了好幾年後終於開放閱覽了。為什麼爸爸會將外曾祖父誤會成貿易商呢？我意外地馬上就得到了答案，透過朋友認識了專門研究日治時代的學者．陳力航，他幫我追根究底了整件事。

曾在臺灣活躍過的親戚們 「你的外曾祖母梛野TOME的哥哥堤林數衛是有名的人。在臺北的貿易中心大稻埕的茶商郭春秧底下工作過。」 很慶幸我事前就先將日本老家祖母的戶籍謄本入手，由此得知祖母花子的母親，也就是外曾祖母TOME的舊姓是堤林，結婚前的戶主是哥哥堤林數衛。 堤林數衛出身山形縣新庄，與外曾祖父梛野尚猪一樣在明治29年（1896年）渡海來臺，一開始好像是在臺北的監獄做看守的工作。之後進入當地的補習班學臺語，其後成為郭春秧的得力助手，還身兼郭春秧為會長的臺北茶商組合的書記長和翻譯員。他的名字也留在京都大學人文科學研究所和臺灣中研院臺史研究所的名人研究史料裡，這些資訊一點一滴地串連了起來。

《堤林數衛關係文書選輯》（筆者攝影） 堤林數衛於1907年從臺灣回到山形的故鄉新庄，重新整頓後，於1909年前往爪哇並創建南洋商會，是遠近馳名的日本雜貨貿易商。原來從事貿易的並不是外曾祖父梛野尚猪，而是他的大舅子堤林數衛。應該是上一代的親戚所傳達的情報交錯，讓父親有了誤解。 文章開頭提到的照片，其實是研究堤林數衛的史料之一，不過並沒有特別標明裡面的人物是誰。接下來是我自己的猜測，外曾祖父梛野尚猪和堤林數衛的故鄉應該都在山形縣。日治時期初期在臺灣的日本人社群應該不是很大，加上東北山形縣出身的人應該很少。堤林數衛以家長的身分介紹自己的妹妹TOME給梛野尚猪做妻子也是很自然的事情。或是兩人可能本來在故鄉就已經認識了。 陳力航指著照片對我說，

「這個男人的服裝，是臺灣總督府文官的正式制服。」 梛野尚猪是堤林數衛的妹夫，TOME是堤林數衛的親妹妹。這張照片是從研究堤林的資料中發現的，而照片裡的穿著臺灣總督府文官制服的男子是梛野尚猪，推測旁邊穿著和服的女人是TOME應該是非常妥當的，或者可說，很難想到有其他的可能性了。