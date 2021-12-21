李琴峰讀《紅樓夢》（上）──與《源氏物語》的比較

《西遊記》、《三國演義》、《水滸傳》，這些知名中國古典小說在日本也相當流行，現代依舊吸引著許多讀者，然而被譽為中國文學史上最高傑作的《紅樓夢》，在日本卻反而不甚有名。《紅樓夢》以主角的悲情戀愛為主軸，描繪貴族社會裡的眾生相，與《源氏物語》擁有諸多共同點，可見日本的風土文化應該不難接納《紅樓夢》才對。芥川獎作家李琴峰在本文中熱情主張：若讀者神往《源氏物語》裡那綺麗豪華的貴族社會，便該讀讀《紅樓夢》；反之，若讀者對光源氏等《源氏物語》裡的渣男心存厭惡，那就更該來讀讀看《紅樓夢》。

《紅樓夢》與《源氏物語》 第一次拿起《紅樓夢》是小學時期，那本書似乎是父親以前的藏書，就靜靜沉睡在奶奶家的書櫃裡。受到那美麗的書名所吸引，我便拿起來翻了翻，但畢竟那本書厚如字典，沒有插畫又沒有註釋，一翻開便是一篇看都看不懂的胡適前言，不用說，我立刻便感到挫折，丟下不讀了。終於讀完《紅樓夢》是在高中時期，書裡那絢麗豪華的世界、典雅優美的文字，乃至才氣洋溢的詩詞，以及年輕男女的戀愛悲劇，都深深吸引了我。大學選修「紅樓夢」課程，遂在老師的引導下，參照種種學說，又仔細讀了幾遍。 本文讀者不見得讀過《紅樓夢》，在此先做個簡單說明：《紅樓夢》成書於18世紀後半，全書120回，是一部長篇小說，被評為中國文學史的最高傑作，200多年來受到無數讀者喜愛。我曾聽有位作家說過：「如果地球滅亡，只能帶一本書到宇宙去，想必許多人會選擇《紅樓夢》。」 《紅樓夢》作者是曹雪芹，但第81回之後的稿件因不明因素遺失（或是未完成），現行版本的第81回至第120回為後世的高鶚所補，因此在續作部分，有些人物形象產生變化，也有一些故事情節產生矛盾。對此，張愛玲曾感嘆：「有人說過『三大恨事』是『一恨鰣魚多刺，二恨海棠無香』，第三件不記得了，也許因為我下意識的覺得應當是『三恨紅樓夢未完』」。 《紅樓夢》主角賈寶玉是一位出生於貴族世家的公子哥。在那個年代，望族男性被期許要考上科舉、獲取功名，光宗耀祖、衣錦榮歸，這才是正途，但賈寶玉偏偏厭惡這些正道，成天只與女孩子們遊玩。他住在大觀園這座基本上只有女性能夠出入的美麗庭園中，被無數才女包圍，鎮日吟詩作對、飲宴談笑，生活悠游自在。《紅樓夢》全書圍繞著這座樂園般的大觀園，從其全盛期寫到樂園的傾頹，以賈寶玉與女主角林黛玉的悲情戀愛為主軸，同時寫出了從家人親戚乃至下人奴僕，種種貴族世家的眾生相與人情世故。不單是人間，故事更寫到了天界乃至神話時代，登場人物裡，光是有名字的就有700人以上，把那些沒有名字的算進去，便超過900人。 登場人物之多與故事情節之壯大，是《紅樓夢》與《源氏物語》的共同點，兩者經常被並列比較，《紅樓夢》有時會被稱作「中國版《源氏物語》」，而《源氏物語》在中文圈則被認為是「日本版《紅樓夢》」。的確，《紅樓夢》與《源氏物語》擁有許多共同點，比如濃厚反映佛教思想（無常思想、因果報應），以及登場人物雖多，人物造型卻極為生動等等。前文提到《紅樓夢》後40回是續作，而《源氏物語》最後10帖（通稱「宇治十帖」）也非紫式部所作，在這點上也偶然一致。附帶一提，《源氏物語》約100萬字，而《紅樓夢》約80萬字，但同樣字數，中文能比日文表達更多資訊，因此兩書的長度實際上也在伯仲之間。