李琴峰讀《紅樓夢》（下）──規模洪大的酷兒小說

《紅樓夢》以主角的悲情戀愛為主軸，描繪貴族社會裡的眾生相，與《源氏物語》擁有諸多共同點，但《紅樓夢》的主角賈寶玉可不像光源氏那樣，是個到處尋花問柳的花花公子，反而常把「女兒是水作的骨肉，男人是泥作的骨肉」掛在嘴邊，一貫厭惡男人而褒揚女子。芥川獎作家李琴峰認為，《紅樓夢》可以說是一部「以生理性別與心理性別不一致的人為主角，所寫就的規模洪大的酷兒小說」。

《紅樓夢》作為戀愛小說 究竟《紅樓夢》是一本什麼樣的小說，歷來有許多看法，比如有人認為這是作者自傳性質的小說，有人認為是歷史小說，也有人認為是寫實主義小說，眾說紛紜，各有擅場。知名的文學作品時常被用在政治宣傳目的，《紅樓夢》當然也不例外，特別是中國共產黨創立中華人民共和國之後，《紅樓夢》竟成了「反對封建制度、體現階級鬥爭精神的政治歷史小說」了（毛澤東的讀法接近這派）。小說當然可以自由地讀，但話說到這步田地也未免太過。對我而言，《紅樓夢》最主要仍是一部傑出的戀愛小說。 主角賈寶玉與林黛玉的悲戀具有一種壯美，究其源頭還得追溯到前世：賈寶玉前世是住在天界太虛幻境裡的神瑛侍者，林黛玉則是靈河畔的絳珠仙草。神瑛侍者每日以甘露灌溉，遂使絳珠仙草脫卻草胎木質，得換人形，修成女體。一日，神瑛仙草下凡轉世為人，絳珠仙草得知，便也決意下凡投胎，將一生的眼淚還給神瑛侍者，以報其甘露灌溉之恩。也就是說，賈寶玉與林黛玉的戀情早在前世便已注定，林黛玉每次和賈寶玉拌嘴都動輒流淚，這也是前世因緣所致。 若只有男女主角，戀愛小說當然沒看頭，因此小說裡還有一個薛寶釵，可說是林黛玉的情敵。簡單來說就是三角關係。但寶玉、黛玉、寶釵三人可沒演出什麼爾虞我詐、陳腔濫調的修羅場情節，寶玉自始至終都對林黛玉一往情深，「只念木石前盟」，寶釵也深知這點，因此也並未期望與賈寶玉締結姻緣。小說開頭，林黛玉雖在年幼時偶然會吃寶釵的醋，但兩人後來便結為金蘭之契，成為知己。不過，只因黛玉個性畢竟有些任性，又體弱多病，周遭人總料她無法長命；另一方面，寶釵才貌兼備又知書達禮，以當時的標準而言，可說是完美的女性。因此在周圍的大人眼裡，薛寶釵看起來不免比林黛玉更適合許配給賈寶玉，這便是「金玉良姻」。一個是前生注定的閬院仙葩，一個是現世理想的美玉無暇，再加上生於貴族之家的種種責任、周遭人們複雜的心思企圖乃至人際關係的糾葛羈纏，遂構成了寶玉與黛玉的悲戀──如此規模洪大的戀愛小說，實在是僅《紅樓》一家，別無分號。

《紅樓夢》作為酷兒小說 看到標題，讀者可能會反射性地覺得我在牽強附會──但我是認真的。《紅樓夢》作為酷兒小說來讀，也相當有趣。 在這部描寫人間眾生相的小說中，既有男同性戀的描寫，也有女同性戀的描寫，更有女扮男裝的場景。書中的薛蟠與秦鍾雖喜好女色，卻也會受到男人吸引，以現在的術語來說就是雙性戀者。薛蟠這個四處撒狂的呆霸王，有次意圖接近一個美男子柳湘蓮，想跟他相好，卻失敗而遭到一頓狠打。就連主角賈寶玉也受到年齡相近的美男子吸引，例如秦鍾與蔣玉函。 中國明清兩代本就有喜好男色的風氣，因此古典小說裡出現男同性戀描寫其實並不少見，但女同性戀可就找不太到了──偏偏《紅樓夢》裡就有。以下這個小插曲見於第58回〈杏子陰假鳳泣虛凰 茜紗窗真情揆痴理〉，很短，因此很容易被忽略。 賈府裡是有戲班的，戲班僅由女孩組成，大家都住在大觀園裡。戲班裡扮演小生的藕官與扮演小旦的菂官，兩人演戲時「常作夫妻」、「每日那些曲文排場，皆是真正溫存體貼之事」，所以久而久之，兩人就「尋常飲食起坐，兩個人竟是你恩我愛」，如同真正夫妻一般。後來菂官先過世了，藕官傷心，「哭的死去活來，至今不忘，所以每節燒紙」（因為有火災的危險，大觀園裡是禁止燒紙錢的）。賈寶玉得知藕官這段情事，便嘆道：「天既生這樣人，又何用我這鬚眉濁物玷辱世界。」 我還沒讀過有紅學研究關注賈寶玉這段台詞的，但在我看來，這段台詞大大地值得關注。賈寶玉這段話到底是什麼意思？他雖以「這樣人」、「我這鬚眉濁物」等言詞模糊地一語帶過，但我總覺得，賈寶玉真正想表達的，其實是這樣的：「上天既生出藕官與菂官這種能愛女子的女子，又何須生出我這般鬚眉濁物（＝男人）來玷辱世界」──愈讀，就愈覺得只能這樣解讀。在小說裡，賈寶玉一貫褒揚女子而貶低男人，這樣的他若知道世界上竟然存在「能愛女子的女子」，會覺得包含自己在內的男人都是不必要的雜質，也相當符合邏輯。他平時常把「女兒是水作的骨肉」掛在嘴邊，也曾感嘆過，女兒「一嫁了漢子，染了男人的氣味，就這樣混帳起來」。對這樣的他而言，女子與女子的戀情不用沾染男人的氣味，想必便是最為純潔澄澈的情感了。話說回來，18世紀的古典小說裡就有這樣的台詞了，這豈不令人驚訝？