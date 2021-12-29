培育臺灣漁業的四國漁業移民──宜蘭南方澳獵捕旗魚的鏢刺漁業

臺灣本土美食裡有許多旗魚料理。例如油炸後淋勾芡調味，或是加入麵裡享用，或烤或炒，旗魚屬白肉，適合各種烹調方式，成為臺灣料理中不可或缺的主角之一。不過，為了捕獲隨著黑潮游經外海的旗魚，獵捕作業必須具備一定的裝備與技術。將鏢刺旗魚的捕獵漁法傳給臺灣人的，即是扎根於臺灣的四國漁民。

從大分漁民習得鏢刺漁法 日本愛媛縣三瓶町面朝宇和海（譯註：位於四國愛媛縣與九州大分縣之間的豐後水道靠近愛媛縣側的海域），山丘臨近海洋，平地稀少。當地漁業盛行，甚至有漁民操乘打瀨船（譯註：漁船上設置一面或多面風帆，利用潮流、風力或船槳人力使船體橫向滑動，以拉起魚網捕撈漁獲）前往玄界灘或朝鮮半島捕魚。1902年該町的漁民濱田愛太郎等共5人操乘打瀨船「住吉丸」前往長崎對馬海峽附近海域捕魚。當時，濱田接觸到大分縣漁民使用於獵捕旗鮪魚（譯註：旗魚許多特性與鮪魚相似，延繩漁法皆可捕獲，因此亦稱「旗鮪魚」）的鏢刺漁法，於是和船上成員一起學會了鏢刺漁法。

鏢刺漁船進行獵捕作業（胡明正提供） 某日有人告知濱田「臺灣沿海有良好漁場」，他便在1924年2月與10名成員操乘「住吉丸」出海，以臺灣主要出入港口基隆為目標前進。「住吉丸」途經吐噶喇群島（譯註：琉球群島北部的群島）與沖繩，在25天的航程後抵達基隆。其後，進入當時屬於臺北州宜蘭縣蘇澳郡的南方澳漁港。當時由臺灣總督府耗費2年的時間建造的漁港已於前一年完工，卻幾乎無人使用。 南方澳漁港的便利之處不僅在於可以提供船隻橫向靠岸，而且漁場亦在不遠處，漁獲履履豐收。半年後入秋，濱田已賺取大筆獲利，順利返回愛媛三瓶町的港口。在臺灣漁獲豐收的傳聞在當地流傳開來，陸續出現漁民熱切期望前往臺灣捕魚。同年9月，包含住吉丸在內，共有6艘漁船啟航。

臺灣東部海岸的優良漁場 臺灣本島的面積略小於九州，海岸線長度卻僅有九州的三分之一，同時缺乏作為天然良港的海灣。再加上因為菲律賓板塊在花蓮港附近潛入地層，海勢與西部海岸相異，水深超過100公尺，沒有適合建造港口之處。但蘇澳擁有足以抵擋風浪的港灣，在東部海岸相當少見，其優良漁場可以捕獲各種豐富魚類，例如隨著流經外海的黑潮北上的鰹魚、鮪魚和旗魚等魚類，但如同手握無盡寶藏卻無法善加利用。過了一段時間，總督府為了促進漁業移民前來定居，設置魚市場、儲冰處、給水設備和燈塔等設施，進行各項工程。 二木生村（譯註：昭和時期併為三瓶町，平成時期併為西予市）經過半年的捕魚作業，依照預定時間在1925年3月底準備返回家鄉港口，卻聽見令人震驚的消息──「未與家人定居此地的漁民，無法使用南方澳港口進行捕魚作業。」此外，更有消息提到「今年內會獎勵移民，正在建造移民專用的住宅。」 響應鼓勵漁民移居臺灣的政策 1926年7月，為了鼓勵漁民移居臺灣並進行面試，臺北州的水產技師宮上龜七帶著招募條件前往四國訪問。最終總共有29戶──愛媛縣18戶、高知縣6戶、長崎縣4戶、大分縣1戶──的漁民決定移居臺灣。這些漁業移民裡有7戶直接搭乘漁船航向蘇澳，另外11戶則是搭乘「內臺航線」前往臺灣。當時的「內臺航線」為神戸→門司→基隆，搭乘9000噸等級的客輪，航行時間為4天3夜。 1927年晚秋，前往蘇澳的漁業移民從四國出發。抵達南方澳之後，總督府為移民建造的宿舍──每棟兩戶面積10坪──已準備齊全，而關於從愛媛縣移居臺灣的消息，亦刊載於當年12月11日的『臺灣日日新報』。 「前年度預定會有30戶移居蘇澳郡南方澳漁港，其中來自愛媛縣的11戶共40多人，11月28日已正式獲得移民定居許可。」 南方澳漁港有2艘鰹魚船和9艘旗魚鏢刺船，加上7艘延繩船和14艘曳繩船，以及從臺北州租借的4艘船隻，其中27艘為漁民從日本「內地」操乘而來的漁船。

在臺灣廣為流傳的鏢刺漁法「羽魚突漁」 高知縣和愛媛縣的漁民住在相同的移民住宅裡，亦使用相同漁港，卻未發生摩擦爭執。愛媛漁民專門以「羽魚突漁」的方式獵捕旗魚，高知縣漁民則是以旗魚之外的魚類──如鰹魚和鯖魚等──為捕撈對象。因此漁法不同，船隻大小也相異。

除了體型最大的美味劍魚之外，還有其他如紅肉旗魚（譯註：俗稱紅肉丁挽）與小旗魚等不同種類的旗魚。劍魚體型約1.5～3.5公尺長，重量超過50公斤，有時甚至高達250公斤。即使是小旗魚的體型也有1.5公尺長，重量最少15公斤，有時甚至高達40公斤。紅肉旗魚在風吹過時會浮出水面，但在平穩無風的狀況下不會現身。劍魚的習性反而是在無風的狀況下才會浮出水面。掌握並熟悉這些習性後才能進行的便是鏢刺漁法。此種漁法的獵捕方法為使用綁有繩索的鏢槍（長約3～5公尺），瞄準游經海面附近的旗魚後投擲。三瓶町的漁民將這種漁法命名為「羽魚突漁」，唸作「Haioryo」。 從南方澳漁港出發後往東航行約1小時，即可抵達黑潮流經的漁場。接著站上鏢刺漁船的鏢臺觀察監視，持續等待旗魚浮上水面的一瞬間。在劇烈晃動的船頭鏢臺上伸出鏢槍，只要旗魚浮出水面便瞬時投射。 由3名船員擔任鏢手，以及俗稱「二號」的船員負責向舵手傳達漁船航向，總共4人站上鏢臺。鏢手們擺出陣勢，3名鏢手裡稱為「面舵」的主鏢手站在中央，稱為「取舵」的副鏢手站在左側，而擔任見習的三鏢手稱為「銛」站在右側。鏢手們手持沉重鏢槍，站在上下晃動高達2到3公尺的漁船鏢臺上進行鏢刺作業，是一種重度的勞動。而成功與否的關鍵只在於眼力與體力。每次出海的漁獲多寡，取決於鏢手的技術好壞。鏢手的養成需要數年的經驗，才能操持鏢槍獨立作業，可說是一種以命相搏的捕魚方式。但每次出海捕魚都是滿載而歸，持續的豐收讓工作勞累也為之煙消雲散。 鏢刺漁法亦傳授臺灣人 移民至南方澳不到半年，鏢刺漁船便進入了漁獲豐收的黃金時期。此種漁法只有從10月到3月間的繁殖期才出海獵捕旗魚，在夏季的閒暇時期，有人前往基隆打工賺取家用，也有人回到愛媛參與農活。其他縣的漁民非常羨慕這種「半年之間就賺進整年收入的旗魚鏢刺漁法」。 魚市場決定將捕獲旗魚裡的55％銷往臺灣各地，45％送至日本內地。銷往日本的旗魚會先取出內臟後放入冰塊運送，能以高價賣出。因此鏢刺漁民收入頗豐，許多人購入土地興建家園，過著豐衣足食的生活。 大概到了1935年，有人陸續以豐沛資金打造40~50匹馬力的大型漁船，高達16艘的大型漁船聚集於南方澳漁港。在人手不足的狀況下，日本漁民開始雇用臺灣人為船員，傳授鏢刺漁法的技術，繼續進行鏢刺旗魚的作業。學會鏢刺漁法技術的臺灣人受到高度重視，甚至某些漁船上僅有船長是日本人，其餘船員皆是臺灣人，也有臺灣人習得這種近代的捕魚方法，操乘自家漁船出海捕魚而致富。 由總督府陸續進行港灣和道路等基礎建設，讓當地的漁業和生活更加方便，在1931年的調查裡，除了移居臺灣的日本漁民之外，也有臺灣人和沖繩人來此定居，南方澳居民的人數上升至308戶，總計1164人，成為僅次於基隆的漁業都市，繁盛一時。