滑板運動與日本社會——街頭文化並非主流的國度為何能培養出多位獎牌得主？運動 社會 文化
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突如其來的滑板奪牌熱潮
在2021年夏天舉行的東京奧運上，各種各樣的競技項目和運動員成為人們熱議的話題。本屆奧運新增的幾種項目，對於很多人來說或許是第一次接觸。其中，奧運前後認知度和關注度變化最大的，莫過於滑板項目了。
奧運開幕前，作為日本奧運代表團有望獲得獎牌的項目，滑板雖然受到過一定關注，但與其他主流競技項目相比，它只是「奧運會新設項目之一」而已。不過，滑板項目一開賽，就成為輿論的焦點，不僅體育新聞，其他各類電視節目也都連日進行專題報導。
這主要歸功於滑板運動員們的出色表現。
奧運滑板項目設街式賽和碗池賽，分男子組和女子組。街式賽採用直道；碗池賽則在凹槽場地進行，場地的形狀看起來像是由數個碗池拼合而成的。在東京奧運上，日本代表團掀起了奪牌熱潮——在街式賽中，堀米雄鬥奪得了男子組金牌，西矢椛和中山楓奈分別獲得女子組金牌和銅牌；在碗池賽中，四十住櫻和開心那分別獲得了女子組金牌和銀牌。
滑板熱在東京奧運結束後也未見消退，新聞媒體持續報導奧運滑板參賽運動員們的動向。報導中還提到很多人蜂擁前往可以玩滑板的場地。與之前相比，如今這種盛況令人有隔世之感。因為在日本，滑板運動向來很容易招致否定。
由街頭文化引發的矛盾
在公共道路上或公園裡，時常能看到有人玩滑板的身影。滑板是一種很方便的運動，只要有一塊滑板，無論在什麼地方都能滑，很多滑手都喜歡在這樣的公共場所玩。滑板因此被稱為「街頭運動」。
然而，在街頭玩滑板，滑手有時會和周圍的普通人產生摩擦。舉例來說，實際生活中，人們認為「玩滑板是危險行為」。且不說那些水準已經達到能參加奧運的滑手，如果技術不過好，沒能好好控制住滑板，一旦滑板脫腳飛出，就可能造成事故或損壞物品。由於存在這樣的風險，人們便認定「玩滑板是危險的」。
噪音也是個問題。在路面滑行時滑板發出的聲音相當大，加上很多滑手的穿著給人「不太聽話」的感覺，於是滑手與附近居民之間發生衝突的情況時有發生。
街頭特有的文化常常逸於規範之外，玩滑板容易被人們視作在製造麻煩。然而，專門的滑板場地卻並不充足。因此，滑手們明知不被允許也只得在公共道路上或公園裡練習，由此引發了民眾進一步的反感和抵制，形成惡性循環。
總體而言，在日本，玩滑板的條件並不理想。那麼，為什麼能產生這麼多位獎牌得主呢？最大的一個原因就是在滑板運動成為奧運項目之前，就已有很多為滑板運動員傾注了極大的熱情。
同伴意識和年輕優勢催生了獎牌得主們
比如堀米雄鬥獲得的那枚金牌，就和擔任日本滑板國家隊教練的早川大輔是分不開的。現年47歲的早川自己就是一名滑手。他13歲左右迷上滑板，19歲時去美國洛杉磯接觸到了當地真正的滑板文化，便決心成為一名職業滑板運動員。從滑板在日本還是一項冷門運動的時候起，他就已經作為先行者引領著滑板界的發展。如今他雖然從第一線退下，但依然為滑板事業傾注滿腔熱情。他以教練的身份，同時也作為堀米雄鬥的前輩滑手，參加了東京奧運。
時間回到10年前，早川一位玩滑板的朋友帶著當時在上小學的堀米雄鬥來到滑板場，堀米的表演讓早川當即看出了他的潛能，並決心幫助他。堀米上國中後，早川就帶他去滑板的故鄉美國磨練技術，當時，所需費用都只能由他們自己籌措。早川曾向滑板協會和相關企業申請贊助，卻沒有得到過滿意的答覆。結果早川甚至自掏腰包。對於這段經歷，他低調地承認：「嗯，是有過這麼一回事。」
在堀米雄鬥的成長過程中，有早川大輔這樣的伯樂無私地幫助他提升技能，像這樣的運動員還有很多。從他們身上我們能夠感受到，他們對於同樣投身滑板運動的人抱有強烈的同伴意識。這種同伴意識也對滑板運動員的成長起到了很大的作用。日本滑板國家隊街式賽隊員白井空良如是說：
「我經常會向別人請教動作技術，有人問我怎麼練時我也會回答他們。」
並非只有白井如此。滑板運動員們在觀看比賽的時候也會互相交流——「剛才那招是怎麼練的呢？」「練了多久？」
一般來說，面對競爭對手時，人總想著隱藏自己。滑板運動員們卻反其道而行，坦誠相告，這只有一個原因，那就是他們認為「玩家皆是同伴」。大家相互學習，切磋、琢磨，共同提高。正是這種氛圍催生了這麼多的獎牌得主。
還有另外一種觀點，認為女子滑板項目出現多位獎牌得主的原因在於運動員年齡小。在東京奧運上獲得獎牌時，四十住櫻19歲，中山楓奈16歲，西矢椛13歲，開心那12歲。這些年僅十幾歲的運動員入選了日本國家隊，並在奧運上大放異彩。在滑板運動中，身材嬌小、動作敏捷是一大優勢，她們取得好成績正是發揮出了身體發育成熟之前特有的敏捷性。
近年來，隨著世代輪替，曾經的滑手已為人父母，於是他們的下一代從幼年時起就被帶著玩滑板，這種現象引人注目。
或許就是在上述幾個因素的綜合作用下，本屆奧運才出現了日本隊奪牌熱潮。
滑板運動獨有的價值觀
東京奧運之後日本掀起滑板熱的契機當然是奧運上取得的優異成績了，但前面提到過的「同伴意識」所形成的滑板運動獨有的價值觀，也在日本社會引起了很大的反響。
「滑滑板並不是為了爭奪排名。只要有人滑出了厲害的技術動作，大家就會發自內心地交口稱讚。這在滑板運動中是再自然不過的事情了。」（早川大輔）
岡本碧優曾被認為是東京奧運女子碗池賽冠軍的有力爭奪者。她在第三輪出場時嘗試以大招向金牌發起衝擊，但以失敗告終，只獲得了第4名。她一結束比賽，外國選手們就立刻圍了過來，把她高高舉起。「運動員們相互鼓勁」的畫面令人印象深刻，經常見諸媒體，但那並非出於安慰，而是對岡本碧優捨棄穩保銅牌心態，勇於挑戰更高目標所表達的敬意。
不以擊敗對手、提高成績為終極目標，而是優先確保自己能呈現酷炫的動作，勇於挑戰，這樣的運動員是滑板項目所鼓勵的。這種超越勝負的價值觀傳遞給了觀眾，讓人覺得新奇。正因為如此，滑板運動才在奧運結束之後熱度更甚。
當然，問題依然存在。並不是所有人都能善意地看待滑板運動。時至今日，我們仍能聽到滑手與居民以及當地行政管理人部門之間發生糾紛的情況。
儘管如此，以東京奧運為契機，人們對滑板的認知和理解無疑是提升了。福島縣喜多方市和埼玉縣埼玉市的滑板場地分別於2021年9月和10月開始運營了；堀米雄鬥的出生地——東京都江東區也計畫於2022年11月開放滑板場地；東京代代木公園的滑板場地也在規劃當中，力爭於2024年3月開業。各地建設、擴充滑板場地的力度是前所未有的，這一動向正是奧運的成果。
這股東風還能進一步加深人們對滑板運動的理解，促進滑板場地等條件的改善。這樣一來，運動員的競技能力將進一步提高，日本也能確立世界頂尖強隊的地位。東京奧運開啟了這樣一種值得期待的良性循環，從這一點來看，的確是一屆有意義的奧運。
標題圖片：東京奧運滑板男子街式賽金牌得主堀米雄鬥的賽場英姿，2021年7月25日，東京有明城市運動公園（AFP／時事）