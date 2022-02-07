滑板運動與日本社會——街頭文化並非主流的國度為何能培養出多位獎牌得主？

滑板熱在東京奧運結束後也未見消退，新聞媒體持續報導奧運滑板參賽運動員們的動向。報導中還提到很多人蜂擁前往可以玩滑板的場地。與之前相比，如今這種盛況令人有隔世之感。因為在日本，滑板運動向來很容易招致否定。

奧運滑板項目設街式賽和碗池賽，分男子組和女子組。街式賽採用直道；碗池賽則在凹槽場地進行，場地的形狀看起來像是由數個碗池拼合而成的。在東京奧運上，日本代表團掀起了奪牌熱潮——在街式賽中，堀米雄鬥奪得了男子組金牌，西矢椛和中山楓奈分別獲得女子組金牌和銅牌；在碗池賽中，四十住櫻和開心那分別獲得了女子組金牌和銀牌。

奧運開幕前，作為日本奧運代表團有望獲得獎牌的項目，滑板雖然受到過一定關注，但與其他主流競技項目相比，它只是「奧運會新設項目之一」而已。不過，滑板項目一開賽，就成為輿論的焦點，不僅體育新聞，其他各類電視節目也都連日進行專題報導。

在2021年夏天舉行的東京奧運上，各種各樣的競技項目和運動員成為人們熱議的話題。本屆奧運新增的幾種項目，對於很多人來說或許是第一次接觸。其中，奧運前後認知度和關注度變化最大的，莫過於滑板項目了。

由街頭文化引發的矛盾

在公共道路上或公園裡，時常能看到有人玩滑板的身影。滑板是一種很方便的運動，只要有一塊滑板，無論在什麼地方都能滑，很多滑手都喜歡在這樣的公共場所玩。滑板因此被稱為「街頭運動」。

然而，在街頭玩滑板，滑手有時會和周圍的普通人產生摩擦。舉例來說，實際生活中，人們認為「玩滑板是危險行為」。且不說那些水準已經達到能參加奧運的滑手，如果技術不過好，沒能好好控制住滑板，一旦滑板脫腳飛出，就可能造成事故或損壞物品。由於存在這樣的風險，人們便認定「玩滑板是危險的」。

噪音也是個問題。在路面滑行時滑板發出的聲音相當大，加上很多滑手的穿著給人「不太聽話」的感覺，於是滑手與附近居民之間發生衝突的情況時有發生。

街頭特有的文化常常逸於規範之外，玩滑板容易被人們視作在製造麻煩。然而，專門的滑板場地卻並不充足。因此，滑手們明知不被允許也只得在公共道路上或公園裡練習，由此引發了民眾進一步的反感和抵制，形成惡性循環。

總體而言，在日本，玩滑板的條件並不理想。那麼，為什麼能產生這麼多位獎牌得主呢？最大的一個原因就是在滑板運動成為奧運項目之前，就已有很多為滑板運動員傾注了極大的熱情。

同伴意識和年輕優勢催生了獎牌得主們

比如堀米雄鬥獲得的那枚金牌，就和擔任日本滑板國家隊教練的早川大輔是分不開的。現年47歲的早川自己就是一名滑手。他13歲左右迷上滑板，19歲時去美國洛杉磯接觸到了當地真正的滑板文化，便決心成為一名職業滑板運動員。從滑板在日本還是一項冷門運動的時候起，他就已經作為先行者引領著滑板界的發展。如今他雖然從第一線退下，但依然為滑板事業傾注滿腔熱情。他以教練的身份，同時也作為堀米雄鬥的前輩滑手，參加了東京奧運。

時間回到10年前，早川一位玩滑板的朋友帶著當時在上小學的堀米雄鬥來到滑板場，堀米的表演讓早川當即看出了他的潛能，並決心幫助他。堀米上國中後，早川就帶他去滑板的故鄉美國磨練技術，當時，所需費用都只能由他們自己籌措。早川曾向滑板協會和相關企業申請贊助，卻沒有得到過滿意的答覆。結果早川甚至自掏腰包。對於這段經歷，他低調地承認：「嗯，是有過這麼一回事。」





在堀米雄鬥的成長過程中，有早川大輔這樣的伯樂無私地幫助他提升技能，像這樣的運動員還有很多。從他們身上我們能夠感受到，他們對於同樣投身滑板運動的人抱有強烈的同伴意識。這種同伴意識也對滑板運動員的成長起到了很大的作用。日本滑板國家隊街式賽隊員白井空良如是說：

「我經常會向別人請教動作技術，有人問我怎麼練時我也會回答他們。」

並非只有白井如此。滑板運動員們在觀看比賽的時候也會互相交流——「剛才那招是怎麼練的呢？」「練了多久？」

一般來說，面對競爭對手時，人總想著隱藏自己。滑板運動員們卻反其道而行，坦誠相告，這只有一個原因，那就是他們認為「玩家皆是同伴」。大家相互學習，切磋、琢磨，共同提高。正是這種氛圍催生了這麼多的獎牌得主。

還有另外一種觀點，認為女子滑板項目出現多位獎牌得主的原因在於運動員年齡小。在東京奧運上獲得獎牌時，四十住櫻19歲，中山楓奈16歲，西矢椛13歲，開心那12歲。這些年僅十幾歲的運動員入選了日本國家隊，並在奧運上大放異彩。在滑板運動中，身材嬌小、動作敏捷是一大優勢，她們取得好成績正是發揮出了身體發育成熟之前特有的敏捷性。

近年來，隨著世代輪替，曾經的滑手已為人父母，於是他們的下一代從幼年時起就被帶著玩滑板，這種現象引人注目。

或許就是在上述幾個因素的綜合作用下，本屆奧運才出現了日本隊奪牌熱潮。