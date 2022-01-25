流傳至今的江戶年節活動和風物詩：《守貞漫稿》（14）

幾乎原汁原味地保留了江戶時代的文化特色

《守貞漫稿》記載了天保（1831年）到慶應末年（1868年），也就是幕末時期江戶的年節活動和風物詩。本文嘗試從中選取一些保留至今的項目。當然這些並不是全貌，但也有不少是生活在令和時代的我們耳熟能詳的東西。

保留至今的主要風物詩和年節活動 （用的是農曆日期，與現在的日期略有差異）

門松、注連繩 正月 正月在門上掛注連繩，擺門松等飾物 鴬替神事 正月7日 去天滿宮消彌上一年的災厄和凶事，祈願吉祥 女兒節 3月3日 桃花節。裝飾女兒節人偶，祈禱女兒健康成長。也稱為「上巳」 灌佛會 4月8日 慶祝釋迦牟尼誕生的佛教節日。也叫「花祭」 初鰹 4月中 老江戶的最愛，可以為之「把老婆抵押了」。江戶中期的俳人山口素堂曾將其與初夏風物詩並稱，寫了一首俳句：「青山綠葉杜鵑啼，更有鰹魚初上市。」 端午節 5月5日 祈願兒子健康成長。「兒童節」的原型 淺草川開 5月28日～8月28日 納涼活動。雖然川開儀式（慶祝納涼活動的開始，同時舉行祭拜河神，祭奠水難者，祈求水難止息的活動——譯注）不再，但隅田川的花火大會（煙花大會）如今依然是東京一大盛事 大阪諸祭禮 6月 多處的祭禮活動，包含四天王寺的愛染祭、晦日的住吉祭等 江戶山王社祭禮 6月15日 江戶城鎮城神社日枝神社的祭祀活動。將軍也會親臨觀禮 七夕 7月7日 將願望寫入短簽後掛在竹子上的風俗 盂蘭盆會 7月15日 盂蘭盆節。供養祖靈、故人，寄託哀思的佛教活動 十五夜 8月15日 中秋賞月。供奉糯米團子後食用 神田明神祭礼 9月15日 與德川家相關的祭祀活動。與山王祭並列的江戶一大盛事。從明治時期起改為每年5月舉辦 玄豬 10月亥日 以前是亥日吃糯米糕慶祝秋季豐收，現在只留下了名為「亥子餅」秋季糕點 酉市 11月酉日 在與老鷹和鳥類相關的寺社售賣護身吉祥物「熊手」

本文將配以喜田川守貞的圖文，從中選取一些江戶時代的形式外觀都基本保留至今的節日活動進行介紹。

首先是每年1月在全國各地主要天滿宮舉行的「鴬替神事」。

「鴬」與「鶯」形似，但部首不同。鴬上面和「學」一樣，下面是「鳥」，日語念作「Uso」，與「謊言」同音。太宰府天滿宮的傳承中，菅原道真（神號「天滿大自在天神」，簡稱「天神」。「天神」也是供奉菅原道真的神社的別稱，如下文「龜戶天神」「湯島天神」——譯注）被蜂群襲擊時，是鴬替他擊退了蜂群。由此就有了如果在1月7日這一天去祭拜天神，就能把上一年撒的「謊言」變成「真話」的說法，同時也逐漸轉變成為新年祈福的神事。大阪天滿宮、龜戶天神、湯島天神都是在初天神1月25日（菅原道真生日是6月25日，忌日是2月25日，所以「25日」是與其有關的緣日。「初天神」即每年第一個25日，即1月25日——譯注）舉辦鴬替神事。

參加鴬替神事，人們會收到「木鴬」。「木鴬」是木雕，造型是鴬棲息在樹上。因為鴬是救過天神的鳥，自然也可以守護世人。

守貞將嘉永4年（1851年）在龜戶天神買的木鴬描繪成了畫。或許是買到木鴬讓他很高興，圖文都很詳細，能感受到他的熱情。





「守貞今年所購得之鴬鳥圖。彼社頭（龜戶天神）處，販售此物店有十床。各有大中小。圖為中形。」

刻有「亥」字，是因為嘉永4年是豬年。

接下來，介紹從5月28日開始的淺草川開。川開是江戶平民一直喜愛的納涼活動，5月28日到8月28日舉辦。其間還有多次煙火大會。就是隅田川花火大會。

「今夜兩國橋南邊初上花火。諸人、見物船眾多，又岸邊群聚。自今夜，河岸茶店可至夜半。各家掛各色絹面行燈，上有繪圖。」

茶店，按規定本只能開到日暮。但在川開期間卻被允許夜間營業。

「大花火之費，乃由江戶中船宿及兩國邊茶店、食店募之也。」

燃放煙花的資金由花船、茶店分攤。可見江戶是上下一心在舉辦這一盛會。





守貞畫的畫也很有意思。《名所江戶百景》畫的是遠景，比起煙花師和群眾，更多的是以煙花為中心在描繪，與此相對，守貞卻細緻地描繪了煙花師。煙花師手拿煙花筒，煙花從筒裡發射出去的樣子都看得很分明。

主要描繪煙花現場的煙花師，這點在其他畫師那裡很少見。可見守貞對「人」的熱愛。