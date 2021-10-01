臺灣細道～漫步桃園大溪時空之旅（上）：從慈湖到康莊路

臺灣細道～漫步桃園大溪時空之旅（上）：從慈湖到康莊路文化 歷史 觀光旅遊
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酷似蔣介石故鄉的慈湖
遊歷「慈湖陵寢」，算來已是第4次，每次都可發現銅像數量又增多了。這裡在日治時期曾名為「牛角湳」，是蔣介石改名為「慈湖」，而這位改名者，現在就在湖畔永眠。但這裡並不是蔣介石墓地，蔣介石父子窮極一生，盼想「反攻大陸」，希望在打勝仗後，自己的遺體能葬在那片心目中的神州大陸。如今，父子二人的遺體經過防腐處理，靈柩與臺灣的土地之間隔著一塊黑石平臺，等待著葬至中國土地的那一天。
大溪這塊土地，因占有淡水河主流大漢溪的地利之便，是桃園市發展最早的古鎮。為這裡帶來財富的除了水運業，還有木材、樟腦，以及石炭。中央山脈西北側的「加里山脈」，石炭礦脈密集如血管，還延伸至基隆市鎮。慈湖所在的草嶺山一帶也是「加里山脈」的一部分，日治時代1906年便開發為炭礦。其後，此處的炭礦成為與南投霧峰林家並稱「天下二林」的富豪，板橋林家的資產。
二戰中日本戰敗，離開臺灣，蔣介石率領中華民國政府於1949年遷臺，在風光明媚的臺灣四處設置名為「行館」的招待所。蔣介石特別喜愛大溪，因此地風景酷似其故鄉寧波奉化，遂從板橋林家手中無償租下草嶺山，設置行館與軍事設施，作為自己死後的歸處。
慈湖白日夢
然而臺灣民主化以後，慈湖發生了一個奇妙的變化：戰後臺灣各地設置的蔣介石塑像（還有孫文塑像與蔣經國塑像），隨著時代演進，漸漸被視為獨裁與威權體制的象徵而遭到撤除，集中到此處管理。
設置於公共場所的銅像與雕塑，體現著該共同體所共同追求的夢境，或許正因如此，獨裁國家才會致力於展現強而有力的獨裁者塑像。當共同體不再能夠追求同一「夢境」，銅像便遭逢受到破壞、拆除的命運。近年，世界各地有許多銅像都遭到破壞，與他們相比，臺灣的蔣公塑像有處可去，或許還算是比較幸運的。
走在群像之間，驀然想起製作臺灣第一座蔣介石塑像的，是雕刻家蒲添生。受到義父陳澄波的推薦，他在1946年製作了一座蔣公銅像，以紀念其60歲誕辰。沒想到後來，義父陳澄波卻在1947年的二二八事件中遭到槍殺，不禁令人感嘆命運的捉弄。
我發現這裡的塑像配置有個法則：8、9座蔣介石塑像圍成一個圓圈，包圍住中心的蔣介石塑像，看起來彷彿是在指責中間那座像，也像是在開一個集體會議，討論著今後應該何去何從。一隻白粉蝶翩翩飛舞於群像之間，那些塑像全都露著詭譎的微笑。不遠處的停車場，一位中年男性街頭藝人奏響著動畫《哆啦A夢》片頭曲旋律：
這樣的事真好
實現的話真好
這種夢想，那種夢想，我有好多好多夢想 （詞：楠部工）
蔣介石曾是毛澤東的勁敵，但近年的中國對蔣介石似乎有重新評價的動態，也因此，此處也成為中國遊客的知名觀光景點，公園入口處還有「法輪功」招牌；但這幾年，中國遊客減少，加以疫情衝擊，人群便更顯稀疏。
往昔的臺車軌道
從慈湖朝大溪市中心延伸而去的「慈康路」，走上一陣，蔣經國永眠之地「大溪陵寢」便出現在右手邊，雖是平日，此處遊人卻比蔣介石的慈湖陵寢要多上不少。若是查閱1921年日本時代製作的地圖，便可發現慈康路上寫著「手押臺車軌道」──沒錯，此處正是搬運石炭、樟腦、木材與人員的臺車軌道通行之處，這條臺車軌道連結大溪與角板山，名為「角板山線」。
走過大溪陵寢，慈康路便一分為二。往左便是下山的山路，由草嶺山往大漢溪方向一路向下，不久便能抵達曾有過臺車軌道車站的「內柵」地區。
此次散步途中，我拜訪了大溪鄉土歷史家黃建義先生，了解當地歷史。黃先生於1964年生於大溪，原是行政院營建署證照的室內設計師，負責各地公共設備的室內設計與施工。1999年集集大地震，他作為公務員前往南投縣進行救援活動，也因此迎來人生轉機。
「當時我體悟到，一個地區要想從巨大天災裡進行復興活動，所仰賴的便是此前累積起來的鄉土史和田野調查。所謂的地方文化調查並不只是為了要延續地方文化，它更是地方文化在面臨巨大危機時的生命線。」
黃先生因此回到故鄉大溪，作為「大溪文化調查者」進行活動。現在除進行室內設計外，也在桃園市各地當導遊、擔任大溪文化協會理事，並與妻子一同經營連結行政、地方與觀光的「達文西瓜藝文館」。店內資料展覽館的牆面上，擺滿各種歷史資料、圖書與照片。
據黃先生所言，據黃先生所言，「內柵」本來的意思，是指早期大溪二層地區時常原住民與漢人各族群的紛爭，於是漢人就在下山的路口附近再設置防守線與柵欄自保，大溪「內柵」地名因此而來。
也就是說，「內柵」的「柵」原先是指清朝拓荒者所建造的原住民包圍網「隘勇線」。包圍網從清廷移交日本總督府手中，到了第5代臺灣總督佐久間佐馬太的時代，甚至鋪設了高壓電線。隨著交通網的發展，臺車軌道也延伸至深山之中，臺車除了搬運木材與石炭之外，更身兼對原住民進行武力鎮壓的軍事行動任務。如此想來，「內柵」這一名稱，實在隱藏著令人悲傷的歷史秘辛。
內柵的美麗三合院
經過內柵小學後，便有一條小河出現在眼前的道路上。沿著河畔小巷前行，眼前景色豁然開朗，綠油油的田野延伸至遠處，彼端現出如彼岸花色調般的紅磚建築。靠近一看，那是名為「永安居」的傳統閩南式三合院。
臺灣鄉下不難看到三合院的蹤跡，但這座永安居在筆者所看過的三合院中，是保存狀態極為良好，也極為美麗的。據傳，此處曾是豪商簡送德的宅邸，他曾在大溪老街和平路上開辦貿易公司「德記商行」，這座三合院現在是桃園市的文化財。這座三合院，我乍看之下總覺得有那裡不對勁，細細想來後才發現房屋中庭竟是片草地。本來，三合院的中庭多用來曬衣服或養雞，或供鄰居集會，是相當具有生活感的地方。或許正因如此，修整完善的綠色草地與紅色磚瓦之間的顏色對比，更顯得耀眼而如夢似幻。
離開永安居，前往位於內柵中心的寺廟「仁安宮」。廟宇斜對面是一間木桶工房，飄盪著陣陣清新的木材香。廟的正對面搭著一座舞臺，彷彿要與神明面對面，舉辦祭典時，舞臺會上演酬神歌仔戲，想來必定十分熱鬧。前文提到的黃建義先生給我看過大溪老街上一間家庭以前的帳本，上頭寫著「大正15年丙寅3月初2日 赴內柵觀戲」，住在老街的人還專程跑來內柵看戲，可見此處過往之繁華。仁安宮前殿供奉著財神玄壇真君，據傳農曆3月15日是真君生日，或許帳本主人前來觀看的，便是預祝真君生日的戲碼。
仁安宮起源於1846年（清朝道光26年），13名從中國福建捨命橫渡臺灣海峽的福佬人沿淡水河溯溪而上，又攀溯支流大漢溪，終於抵達距內柵2公里的彼岸。這13人決定在此落地生根，因而供起玄壇真君，祈求開墾成功。靜靜流淌的小河、吹過平野的和風、平野彼端的群山緩坡──橫渡危險的黑水溝，終於抵達新天地的13人曾經作過的夢，至今彷彿仍活在眼前的這片景色之中。
除了一部分圖片之外，本文圖片由筆者攝影。
標題圖片：來到桃園慈湖公園的蔣介石塑像