對漸逝的幕末文化之熱愛與執著：《守貞漫稿》（15 最終回）

寶船和三河萬歲

「寶船」。正月2日的夜晚,把七福神乘寶船圖墊在枕頭下入睡,就能做個美夢——這是江戶時代深受平民喜愛的風俗。

睡前會吟唱下麵的回文。回文,就是無論正著念還是反著念都一樣的句子。

「長き夜の遠の眠りのみな目覚め 波乗り船の音のよきかな」

(大概意思是「長夜遠方的沉睡都醒來,乘著風浪而來的船聲真美」——譯注)

讀音是「na ka ki yo no to o no ne mu ri no mi na me za me na mi no ri fu ne no o to no yo ki ka na」——確實,正著念反著念都一樣。

隨筆集《嬉遊笑覽》(文政13年/1830年)中談到這個回文,稱「其故不知(起源不明)」。

另外,《全浙兵制考》(享和2年/1802年)的附錄《日本風土記》中也可看到記載了回文。

《全浙兵制考》是記錄了16世紀末之前的日本風俗習俗的書籍。換而言之,可以認為至少是1500年代流行的回文。

那麼,各位讀者中有誰像上面所講古人那樣「做過」嗎?

雖然不敢說肯定沒有,但至少筆者沒做過。

據《守貞漫稿》記載,「江戶今專於元日二日宵,小民巡賣此物。」

看來,寶船的圖畫是正月初二入夜後售賣的。

標題圖片是嘉永4年(1851)守貞根據自己買的畫臨摹而成。

順便一提,關於「哪天做的夢才算是初夢?」,答案眾說紛紜。在江戶,早期就指的是除夕夜裡做的夢,但由於除夕夜也有守歲不睡覺的習慣,因此從天明年間(1781-1789年)起,就變成了元日和初二做的夢都算「初夢」。

據說此後,不知從是什麼時候起,初二夜裡做的夢才是初夢成為普遍的說法了。我想守貞的時代指的也應該是初二夜吧:入夜後買張畫,枕在枕頭下睡覺,然後早上醒之前做一個美夢。

「萬歲」也是消失的風物詩。

萬歲,是漫才的起源,江戶時代,二人一組的萬歲師正月間在城市中游走,到住家和商店前表演「門付」。

其起源也眾說紛紜,據說原本是陰陽師的後裔們開始的「千秋萬歲」(祈願長壽的儀式),後來慢慢演變成為了一種藝術表演形式。在平安時期作為貴族的年節活動而固定下來,然後傳到尾張和三河,並在幕府統治下在江戶作為「三河萬歲」而獲得人氣。

「來江戶者,視三河第一。」(《守貞漫稿》)

大概是因為江戶幕府的開創人德川家康是三河出身,所以「三河萬歲」受到了特別對待。1996年「三河萬歲」被指定為國家重要無形民俗文化遺產,安城市等保護團體致力於公演和後繼者的培養。

正月走家串戶的萬歲師們的身影雖然消失了,但正月的電視節目卻有很多曲藝表演,或許這就是萬歲的一縷餘香吧。