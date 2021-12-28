魚糕老店運籌帷幄，向零碳目標發起挑戰

神奈川縣小田原市位於太平洋沿岸光照充足的西湘地區。2011年東日本大地震發生後，當地一家魚板老店的經營者深刻體會到地區自主式發電的必要性，設立了太陽能發電公司。可再生能源的「地產地消」也有助於應對全球氣候暖化和激發地區經濟活力。他們努力向本地分散式、自主式發電模式轉型，不再依賴政府安排的大型電力公司供電，同時積極與各地展開交流，一點一滴地推廣自己嘗試。

電源插頭的另一邊 江戶時代，小田原是東海道地區繁華的驛站城鎮，因當地人曾用魚板款待「參勤交代」的大名而名揚四方。鈴廣魚板店於1865年（慶應元年）在此地開業，第146年遭遇了創業以來最大的危機——東日本大地震。熬製魚肉泥、蒸熟、冷藏等製作魚板的各個環節都需要用電，而東京電力公司福島第1核電廠事故發生後，魚板公司受到了計劃性停電的嚴重影響。 公司副社長鈴木悌介回憶當時的情況說：「計劃性停電是個棘手的問題。如果某一天是上午停電，第二天又是下午停電，那麼工廠根本無法運轉。本來以為日本是世界上頂尖的已開發國家，擁有可靠的能源供應體制，沒想到能源體系竟然如此脆弱。」

更受打擊的是，明明距離福島大約300公里遠，附近山北町的特產足柄茶中卻檢測出了放射性銫，無法再上市銷售。鈴木副社長親身感到「承蒙大自然的恩惠，我們才能長期在此經商。福島發生的問題絕非事不關己」。公司有些產品使用在本地相模灣捕撈的石首魚和長背魚作為原料，而且清洗帶血的魚肉和油脂用的也是箱根丹澤山群的伏流水。魚板可謂是本地「海洋與森林的產物」。 每天享受電力供應的是作為消費大戶的首都圈地區，而在核電廠事故中飽受其害的卻是偏遠的福島，當時也暴露出這樣一種不公的現實差距。鈴木副社長表示：「光想著拿好處，對自己不利的問題就視而不見，我認為這種生活方式有違常理。東日本大地震以後，我開始關心起了電器插頭的另一邊到底有什麼。」

回饋地方經濟 對於地方經濟而言，再生能源的「地產地消」也具有優勢。擁有19萬人口的小田原市全年電費大約為300億日圓。針對原來支付給電力公司的費用，鈴木副社長表示，通過電力的「地產地消」，「如果能減少10%，將可以避免30億日圓流到市外。如果能用這些錢反饋到本地，將對地方經濟產生巨大的推動效果」。 湘南電力公司具體落實了以更多資金反饋到本地的計畫。今年9月，該公司與小田原市政府和雲端服務公司Zeroboard等公司簽訂協定，開始了一項嘗試，即認為簽訂了「零圓太陽能板」合約的家庭擁有零排放的「環境價值」（排放權的一種），可以將之賣給市內餐飲店，作為部分回饋，餐飲店向家庭派發餐飲費的打折券。

湘南電力公司社長原正樹解釋稱，「簽了零圓太陽能板契約的人士應該願意去那些可以利用自己創造的環境價值的餐飲店。這樣一方面可以產生經濟上的互惠互利，另一方也可以建立面對面的聯繫」。 該市一家名為Aulac的越南料理店利用的是含有環境價值（零碳）的電力。店主御守由布子表示，之所以選擇這種電力，是因為「只需變更用電契約，就可以參與環保活動」。她說，雖然目前還沒有顧客拿著優惠券到店裡來，但她打算選擇越南米粉等商品打上零碳標記做宣傳活動，期待能夠吸引更多顧客。 CO2的「可視化」



Aulac店主在用手機查看CO2排放量（筆者攝影） 支撐這一系列計畫的秘密武器是Zeroboard公司的雲端服務，使用者只需輸入用電量，CO2排放量便一目了然。關於這項服務的作用，該公司社長渡慶次道隆解釋道：「光是憑空想像，難以實現減排。必須做到可視化。」 Aulac的御守女士已經把資料輸入到了自己的手機，經常查看以圖表形式呈現的CO2排放量。她說：「當我了解到店裡1年排放的CO2多達7.3噸（按體積換算，相當於7個直徑10公尺的球體）後，認識發生了變化。僅僅是變更用電契約，就大大減少了CO2排放量，真是太讓人驚訝了。」