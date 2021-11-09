日文補習班的危機：新冠疫情下台日語言交流新方向為何？

8月中旬，筆者向在日本進修中文短期課程的學生發出邀請函，舉辦自製「小型天燈」的線上活動，一同祈禱新冠肺炎疫情早日平息。活動當天，雖然是透過畫面，但是能夠和久違的臺灣教師們相見，大家都一臉相當高興。在這場活動上，除了教室裡設定好的一台電腦，老師也使用智慧型手機，加入同一場會議，進行線上直播。老師也親自帶鏡頭前往南臺灣唯一的路面電車――高雄輕軌的車站，讓日本學生們透過螢幕看看車站的樣子。受困疫情無法隨意出國的現在，能夠透過線上看到當地情形，這種授課方式大獲好評。當聽到學生說「未來能出國時，絕對會去臺灣看看」時，讓人無法忘懷的是，筆者透過這場活動，再度感受仍有許多人的期待。

不過，臺灣的語文補習班現狀依舊嚴峻。

臺灣是9月開學，從9月1日起，小學、國高中生要到校上課，但是因為部分的教職員和學生尚未接種疫苗，所以無法立刻恢復像以前一樣當面授課，民間的「補習班」也是面臨到同樣困境。「補習班」，相當於日本的「塾」或私人開設的教室等各種教育機關，全臺灣通過政府核准的「補習班」就有17422間，外文「補習班」則有3503間。





讓日文學習在南部也有更多接觸機會

筆者任職的高雄市「高雄市私立千代外語短期補習班」，在南臺灣，不管是臺灣人的日文教育，或是對日本人的中文教育，已共累積了十幾年的教學經驗。筆者本身曾在大學時期道高雄的中山大學交換留學，回國後，在大學的外國語教育研究中心擔任助理時，深切感受到語學教育在國際交流上的重要性，同時參加日本語教師養成講座。之後，透過日本語教師海外派遣計畫被派到南投YMCA，成為日文教師，分別在南投、高雄各工作了兩年之後，從2009年起開設「高雄市私立千代外語短期補習班」營運至今。

在很多日本人居住的台北，走在路上會不時聽到日文，但在南部幾乎沒有這樣的環境，在高雄，學生與日本人的接觸機會也是少之又少。秉著想要讓學生們有交流機會的想法，從2012年起開設中文教室，以短期居留的日本人為對象教授中文，同時也舉辦交流會，和補習班裡學習日文的臺灣人有所互動。

歡迎學生和教師自由發揮創意，提供交流活動的點子，而補習班則是提供實現的場所，有位參加短期中文課程的日本學生一手籌畫的手作蠟燭工作坊即是其中一例。一面用日文、中文互相交流，一面製作出各自所想望的造型蠟燭，而且應參加者的熱烈要求，一共舉辦了4次。補習班的學生年齡層廣泛，並不像義務教育的學校有年齡限制，所以有機會和各年齡層的人進行交流，想法也形形色色，優點是能夠拓展視野。因為臺灣和日本並沒有邦交，即便是小規模也好，筆者認為像這樣子的民間交流能夠發揮非常重要的作用。

然而，從前年開始受到新冠肺炎疫情的影響，從日本來臺灣學習中文的短期留學生數是零，也因為擔心和不特定多數人一同上課會造成感染，所以臺灣的日文學習者持續減少，面臨到無法當面授課和交流的窘境。



