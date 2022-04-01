即身佛：以嚴酷修行後涅槃為終極的木乃伊佛

即身佛指的是持續進行嚴酷修行，死後成為木乃伊的宗教信徒。即身佛在小說中也有描寫，如1974年榮獲芥川獎的森敦的《月山》，2017年村上春樹的暢銷書《刺殺騎士團長》。已確認日本全國有18尊，其中8尊保存在山形縣。即身佛如今依然籠罩在層層神秘的面紗之中，本文帶領各位讀者前去一探其真相。

安置在湯殿山信仰的祖庭寺院 即身佛指的是成為木乃伊的修行者的遺體。將這種遺體作為佛來崇拜的信仰始於南北朝時代（1336—1392年），日本各地現存的即身佛有18尊。真言宗的開山鼻祖弘法大師空海即身成佛後，被供奉在高野山的內院中，僧侶們認為其肉身未滅，依然保持著每日供奉食物的習慣。 受此影響，大部分即身佛都被護持在真言宗寺院裡。其中出羽三山（月山、湯殿山、羽黑山）山麓所在的山形縣莊內地區有6尊，置賜地區2尊。即身佛的名號中都有「海」字，大概是因襲空海之名吧。此外，相鄰的新潟縣有4尊，福島縣、茨城縣、神奈川縣、長野縣、歧阜縣、京都府各保存1尊。 山形縣內的即身佛護持寺院 莊內地區 寺院名 即身佛名號 入定圓寂年 海向寺 忠海上人 1755 圓明海上人 1822 南嶽寺 鐵龍海上人 1881 本明寺 本明海上人 1683 注連寺 鐵門海上人 1829 大日坊 真如海上人 1783 置賜地區 寺院名 即身佛名號 入定圓寂年 藏高院 光明海上人 1854 明壽院 明海上人 1863 護持著這些即身佛的，均是江戶時代湯殿山信仰的祖庭寺院。湯殿山的神體並不是山體，而是一塊有溫泉湧出的巨岩。這塊岩石是由溫泉中富含的礦物質沉澱而成，被稱為「溫泉穹狀岩」，湯殿山自古就被尊崇為出羽三山的內院。 1641年羽黑山被天臺宗統一之後，出羽三山中，天臺宗和真言宗的對立不斷加劇。天臺宗因獲德川幕府認可而勢力強大，對此真言宗一方向「寺社奉行」（江戶幕府的官職名——譯注）提起了訴訟。最終判決結果是「三山中，羽黑山和月山歸屬天臺宗，湯殿山歸屬真言宗」。 成為即身佛的是「一世行人」，意思是僅限一代的修行者。他們並非出身於山門下的村落，而是外來的下層宗教信徒。真言宗通過讓一世行人在湯殿山修行，使其獲得宗教力量並在傳教一線開展活動，與天臺宗分庭抗禮。江戶時代莊內地區出現了許多即身佛，其背後就有這種對立關係的影響。







經歷嚴酷的修行後成為即身佛 在湯殿山開展宗教活動的群體分為真言宗僧侶、以同宗僧人聖寶為鼻祖的當山派的修驗者（修驗道的信徒——譯注），以及一世行人。僧侶有其弟子傳承衣缽，修驗者可以娶妻生子，故由其子傳承。僧侶在寺院深居簡出，而修驗者冬天去信徒的居住地布教，因此不能像一世行人那樣進入冬季的山林中進行嚴酷的修行。根據寺院的口口相傳，一世行人自斷十穀米，僅攝入山林野生的植物，被稱為「木食行」，還要在湯殿山的仙人澤閉關修行。 刻著一世行人名字的石碑上也記錄了在山中的千日閉關修行，由此可知，即便在積雪深厚的三九日，他們也會在仙人澤繼續修行。如前文所述，神體是溫泉穹狀岩，他們可以靠湧出的溫泉取暖，挨過嚴冬時節。據江戶時代的記錄記載，三九天進山參拜的信徒會給在山中閉關修行的一世行人帶來慰問品。據記載，完成嚴酷修行的一世行人就這麼活著進入棺木，直接以「土中入定」的方式入土安葬，3年零3個月後由人挖出棺木，就成了即身佛。

鐵門海上人的石碑（筆者攝影） 不過，20世紀60年代新潟大學醫學系通過現場考察得出結論，幾乎所有即身佛在死後都經過了人工乾燥等加工過程。日本的氣候溫暖濕潤，不可能像埃及那樣形成自然乾燥的木乃伊，所以成為即身佛前，是經過人工干預的。 土中入定也只是即身佛護持寺院口口相傳的說法而已，並沒有發現明確記載這一史實的文獻史料。雖然日本各地也存在若干流傳著「土中入定傳說」的入定塚，但經過實際發掘，從這些墳墓裡挖出的只有白骨遺體。死後經過加工而成為即身佛的人為數甚少。

口口相傳與史實的差距 一世行人不是僧侶，所以與修驗者一樣可以蓄髮，把頭髮束起來。裝束上因為不是修驗者，所以不能穿結袈裟（修驗道信徒穿的一種獨特的袈裟——譯注）。湯殿山即身佛中最為著名的是山形縣鶴岡市注連寺供奉的鐵門海上人。從他的肖像畫中可以看到其裝束。他在衝突中殺了兩個武士，逃到這座寺廟後，積極從事修路和墾荒等社會事業，因此獲得了民眾的廣泛支持。後來發現的資料表明，他積極開展布教活動，範圍從新潟縣村上市和岩手縣盛岡市等東北各地，一直到蝦夷地（以今北海道為中心——譯注），發展了很多信徒。

注連寺鐵門海上人的肖像畫（圖片：杉原丈夫）

山形縣各地都建有湯殿山碑，上面刻著成為即身佛的一世行人的名字。對建碑的年份進行考察後發現，大部分都建立於生前。換而言之，他們不是成了即身佛後才得到信眾的信仰，而是因生前的宗教活動在信眾中樹立了威望，才成為被崇拜的對象的。然而，注連寺和海向寺被火災毀於一旦，大日坊遭遇了明治中期的地震，文獻史料所存寥寥，想要填補口傳與史實之間的差距，困難重重。今後的課題是，在尊重護持寺院口口相傳說法的同時，從文獻史料和石碑碑文中探究一世行人作為宗教信徒所發揮的作用。