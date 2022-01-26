無法惠及的公共援助：以詐騙方式獲取支援款，本該屬於員工的停工補助流向了何處？

政府的僱用援助款（日文名「僱用調整助成金」）旨在幫助那些受疫情影響而導致經營狀態惡化，但仍維持僱用並向員工支付停工補貼的企業。儘管政府有近5兆日圓的支出，但大多數的非正式員工並沒有感受到自己從中受益。其中一個原因是，「虛報冒領」的案例數不勝數，即企業將援助款放入自己的口袋裡，而沒有交付給員工。

忍氣吞聲 愛川優子（化名）是一位生活在東京都內的30多歲的單身媽媽，曾在一家主要經營餐飲業的公司工作。她原定於2020年4月從非正式員工晉升為正式員工。然而，隨著疫情的蔓延，同年3月底，她突然被註銷了正式員工僱用證明，還失去了工作，在沒有被告知緣由及獲得任何退休金的情況下就被解雇了。 在她失去工作的一個月後，她碰巧接到了過去公司裡關係較好的同事打來的電話。對方說：「疫情導致工作少了很多，日子很難熬的，你過得怎麼樣？」。當她告訴對方自己已經被解雇時，對方驚訝地說：「怎麼可能？！」 之後，當愛川去看望該同事時，被告知她的名字仍在公司的在職員工名簿上。該同事因為職務上的關係非常熟悉公司內部的情況，愛川通過該同事還獲知，包括「僱用援助款」在內，「公司從政府那裡獲得了各種補貼」。由於該援助款本質上是一種鼓勵企業支付「停工補貼」的制度，因此以企業僱用員工為發放前提。 當愛川還在原來的公司上班時，她的孩子已經上了幼稚園。由於政府的決定，幼稚園於同年2月開始臨時停課，所以她被迫請假在家帶孩子，但她並沒有因此獲得任何停工補貼。換句話說，儘管公司領取了援助款，但在她受雇期間公司不僅沒有支付任何補貼，而且很有可能在將她解雇之後，仍然假裝她還在職而繼續領取援助款。 當愛川女士向一個福祉團體諮詢此事時，對方建議她提起訴訟，至少要求公司支付之前的補貼。但因為她負擔不起律師費而無法邁出這一步，只好忍氣吞聲。

操作考勤簿 前田朋美（化名）是一名非正式員工身分的美容顧問，2020年底她被公司勸退了。當被問及公司為何要對她勸退時，她說：「現在回想起來，可能是因為這件事吧。我覺得考勤表的記錄方式很奇怪，所以隨口問了一句。結果，之後公司對我的態度突然嚴厲起來了。」 2020年4月時，儘管有疫情，但當時美容店依然照常營業，前田也照常上班，可是當月的考勤簿卻記錄「因疫情停業」。雖然薪資照發，但前田對考勤簿的記錄方式十分不解，多次詢問經理這是怎麼回事。進入5月後，她被警告「話那麼多，就不必來了」。到了9月，她就被辭退了。 當企業向國家申請僱用援助款時，考勤簿作為證明雇員實際停工的證明材料，發揮著重要的作用。如果考勤記錄與實際情況不符，這意味著什麼呢？ 根據會計檢查院（主要負責國家和政府相關機關的財政審查的行政機關——譯注）2020財年的檢查結果，在對全國49家公司進行突襲檢查後發現，有5家公司（占總數的10%）非法領取了總計9673萬日圓的僱用援助款。會計檢查院列舉了3種典型的案例：（1）偽造僱用關係；（2）偽稱支付了停工補貼；以及（3）偽裝停工，但仍舊營業。據此看來，愛川的情況屬於（1）和（2），而前田的情況屬於（3）。



背景介紹 至於企業為何要騙取政府的補助金，有些只是想利用國家補貼大賺一筆，性質極其惡劣，而有些則是出於應對業務低迷的救急之策。 株式會社世界航空服務（World Air-Sea Service Co., Ltd.）的原代表董事曾任日本旅行業協會的會長，該公司涉嫌虛報冒領了約1億7750萬日圓的非法援助款。因為作為其主營業務的海外旅行團的銷售額幾乎清零，在2020財年，該公司自成立以來首次陷入經常專案赤字（Current Account Deficit）。在調查委員會的中期報告中記載了該公司高層的心裡話，稱「停工一天的補貼相當於幾十萬的銷售額。」 虛報冒領的背後還有一個制度上的「漏洞」。社會保險勞務士的河守勝彥解釋說：「2008年雷曼危機時，領取僱用援助款的標準相當嚴格。然而，此次因顧忌無法及時幫助到受疫情影響的企業和員工，所以降低了標準。」 例如，作為疫情下的一個特例，為了使每週工作不到20小時且沒有失業保險的零工和臨時工也能受益，這些人也被納入補貼範圍。但因此也造成一個盲點，即可以輕易編造名冊來申請補貼，但河守說，「勞動局不會忽視這一點，一定會進行調查的。」 如果一家公司被發現非法獲取援助款，不僅會被要求償還所領取的金額，還會被罰款，被公佈企業名，甚至可能遭到起訴，從而失去社會公信力。河守強調說：「冒領援助款是不會被容忍的，對企業的生存而言，沒有任何好處。」