利用魚產品邊角料做便當，大學生親身實踐SDGs

近年以環境問題為中心，各個領域都在為實現永續發展目標（SDGs）而努力，其中「魚版SDGs」方面的實踐尤為活躍。在食品浪費較多的鮮魚市場，水產公司巧妙地採用了年輕人想出的點子，致力於實現有效利用資源和恢復國人吃魚生活的目標。

水產批發公司致力解決環境問題，與學生攜手合作 橫濱食品服務水產批發公司在橫濱南部市場（橫濱市金澤區）經營橫濱屋本店食堂，從2021年春天開始與當地橫濱市立大學的學生們合作，進行新產品的研發。 該公司積極採取措施解決環境問題，2021年10月獲得一般社團法人「Marine Eco-Label Japan（水產品生態標籤，簡稱MEL）」流通加工環節認證。MEL是評價永續利用水產資源活動的認證制度。

作為水產、蔬果、花卉的綜合市場，橫濱南部市場內有很多批發和零售商在營業。左邊的建築是建有橫濱屋本店食堂的食品專賣店街

橫濱屋本店食堂左手的看板引人注目，上面寫著「本店提供MEL認證食品」 橫濱食品服務公司致力於通過減少食品浪費為SDGs做出貢獻。首先關注的是加工鮪魚和鮭魚時產生的邊角料。比如鮪魚，將它切成製作生魚片的長方塊，或分部位切成厚度相同的碎肉時，會產生大量不能用作商品的邊角料，每年多達20噸以上。此前除魚骨外，大部分都以每公斤17日圓左右的價格賣給了專門處理的公司。雖說是邊角料，但鮪魚、鮭魚的邊角料帶肉的部分還不少。該公司的瀨戶清社長開始思考「能否將其更有效地加以利用」的問題，於是請主要研究市場行銷的橫濱市立大學國際商學系的柴田典子副教授幫忙，最終決定讓參加研究小組的學生們共同參與新商品的開發。

柴田研究小組的學生們邊查看店裡的食材邊交換意見

橫濱市立大學柴田研究小組已發表食品研究成果 至今為止，柴田研究小組在食品研究方面發表了眾多研究成果。他們在2021年農業大賽中獲得優秀獎，在日本學生經濟研究會主辦、有132個隊參加的內部大賽（學習經濟、經營、商業專業的學生參加的學術大賽——譯註）中榮獲冠軍。 科研成果如此豐碩的柴田研究小組與橫濱食品服務公司攜手合作，開始實施「推廣食魚項目」。疫情給人們的飲食生活帶來變化，以年輕人為主的很多人都不再吃魚，柴田研究小組在關注這個社會課題的同時，將SDGs納入考慮範圍，開始推進「推廣食魚」的措施。 橫濱食品服務公司率先謀求合作，開發出一種用鮪魚和鮭魚的邊角料製成的肉餡加工而成的魚肉餅，在橫濱屋本店食堂銷售。不過，魚肉餅的價格並沒有因為使用了邊角料而降低。從魚骨剔出碎肉費時費力，這也構成成本的一部分，更何況宣傳SDGs也需要開動腦筋。這就輪到學生們大顯身手了。瀨戶社長介紹說，為了去除魚腥味，使肉餅吃起來更香，「我們採納了學生們的妙招，建議消費者用芝麻油煎著吃」。

商店裡銷售的鮭魚肉餅和鮪魚肉餅（均為5個裝，不含稅580日圓）