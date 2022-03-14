日本人的「驛傳」熱：探究起源、人氣火爆之因及日本人的體育偏好

「箱根驛傳」，是由10名選手接力，跑完從東京大手町至箱根蘆之湖往返217.1公里賽程的長跑接力賽事。作為日本新年期間的一道亮麗風景線，「箱根驛傳」擁有超高人氣，過去也曾上演諸多跌宕故事，湧現出許多明星選手。那麼，這項活動為什麼如此受歡迎呢？作者在介紹「驛傳」歷史的同時，為大家分析深受人們喜愛的「箱根驛傳」的魅力。

收視率接近30%的新年風景線 在日本，最受人們關注的田徑比賽，當屬「箱根驛傳」這項大學生長跑接力賽了。比賽的線路為東京與箱根之間往返跑，每年1月2日是往程，1月3日是回程。2022年有21支隊伍參賽。日本電視臺及關聯媒體都會現場直播，往年創下了近30%的高收視率。沒有藝人登場表演，只是由參加過賽事的前輩選手們坐在演播室裡為大家平靜地解說而已。 一位電視媒體人告訴我，昭和年代最具社會影響力的學生體育運動，是東京六大學棒球賽。到了平成年代，早稻田大學與明治大學之間的橄欖球爭霸賽人氣高漲，曾收穫兩位數的收視率。從20世紀90年代中期開始，『箱根驛傳』的影響力異軍突起。 青山學院大學曾5次榮獲「箱根驛傳」冠軍。該校校隊教練原晉說，或許是因為賽事人氣高漲，近來身體素質好的選手開始選擇練田徑了。「我感覺，以往通常選擇練棒球或足球這種有職業賽事運動的人才，也有人選擇練長跑了。這2、3年，那些不僅擅長跑步、作為運動員綜合素質也很高的學生，也願意到我們學校來就讀了。可能也是受到『箱根驛傳』的影響吧？」