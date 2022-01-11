有一天想畫《飆速宅男》臺灣篇――漫畫家渡邊航與作家一青妙暢談臺日自行車交流

有一天想畫《飆速宅男》臺灣篇――漫畫家渡邊航與作家一青妙暢談臺日自行車交流漫畫 文化 運動 社會
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弱蟲踏板＝飆速宅男
一青 其實……這次的大會是我人生第一次的越野單車賽。我平常騎的是公路車，所以不太了解越野單車賽的概念和規則（笑）。這次比賽過程真是驚心動魄不斷。草原、泥地、傾斜角度很大的斜坡等等相繼出現，我從頭到尾都緊張得握著車把。騎到沙坑時，還因為輪胎無法控制差點摔倒。真佩服你竟能走完這樣的賽道。
渡邊 我在試騎時，會觀察熟練的人的騎法，在比賽時稍微模仿他們，意外得就輕鬆通過了一開始覺得很困難很恐怖的斜坡或沙坑。很久以前就一直想畫越野單車賽的漫畫了。越野單車賽不只選手能樂在其中，因為同一個賽道要重複騎好幾圈，一旁加油的民眾也很容易享受到觀戰的樂趣。
一青 我的自行車資歷約有5年，其中特別不擅長爬坡，我都會模仿《飆速宅男》裡的爬坡高手「卷島前輩」的搖擺姿勢上坡。在臺灣，不只出版了《飆速宅男》的翻譯版，去年還上映了真人版電影。中文標題為《飆速宅男》。直接翻譯成日文的話是「超級快速御宅族」。
渡邊 我不知道有此事呢。我記得法文版的名稱是《En selle, Sakamichi》，意思是「跨上坐墊的坂道」。每個國家詮釋這部作品的方式都不同，我覺得臺灣版也有抓到真髓。一青你跟臺灣好像有很深的緣分對吧？
一青 是的。我父親是臺灣人，我在臺灣臺北一直生活到小學。你曾去過臺灣嗎？
渡邊 還沒去過呢。開始畫《飆速宅男》後，一直後援的自行車選手曾經去臺灣參加比賽。據他所說，他當時穿著貼有《飆速宅男》標誌的外套，就有臺灣的粉絲熱情得過來跟他說：「拜託請帶渡邊一起來臺灣吧！」我很高興在臺灣有這麼多的書迷，但是工作實在太忙一直沒有辦法成行。
自行車王國．臺灣的賽道
一青 臺灣是自行車大國，喜歡騎單車的人很多，所以我認為你的粉絲一定很多。我在5年前曾騎自行車環臺灣一周，之後就迷上了公路自行車。繞行臺灣一周約900公里到1000公里左右。
渡邊 我曾經讀到一些比賽的報導，得知臺灣有「國際自由車環臺公路大賽Tour de Taiwan」，還有騎上超越3000公尺高處的登山坡道「臺灣KOM（登山王）」賽事。我雖然不討厭爬坡，但速度不快。不知道能不能騎完臺灣KOM，如果不是比賽的話會想試試看。
一青 另外還有環繞臺灣一周的「騎遇福爾摩沙900」大會，每年都會舉辦，整整環繞一圈被稱為「環島」，人氣之旺可說是臺灣人「一生想參加一次」的活動。「騎遇福爾摩沙900」集結了世界各地的騎車好手，一同享受約9天的環島樂趣。除了各項大會，騎車環島的人也非常多。跟比賽不同，大多會分好幾天騎完一段長距離。（是一種將長距離分好幾天騎完的騎車方式）
渡邊 我最喜歡的就是那樣的騎車方式。在漫畫中，自行車被我當作比賽道具描繪，但要我選的話，我還是最愛自行車旅行。我會把旅行中用到的東西減少到最小單位塞上自行車後，出發去旅行，騎個整整一天，晚上睡商務旅館，隔天一早又騎車出發，是我騎車旅遊的方式。
每年夏天我會展開「Tour de 夏休（暑假之旅）」，從東京坐飛機到四國的高松或和歌山的南紀白濱，然後與搭船併用，騎自行車前往老家（長崎）。每天一醒來就只要單純的騎車就好，旅程的那5天是非常快樂、充滿幸福的時光。
絕景讓我恢復元氣
一青 我懂。我在臺灣環島的那段時間，有如做夢一般。老實說，最初的那兩天還感到後悔，一直自問自答「幹嘛來受這種苦？」但是後來變得很快樂，甚至希望這樣的時光能繼續下去。繞行四國一周跟繞行臺灣一周的距離差不多，很推薦你先環四國一周看看。另外，你有沒有什麼推薦的單車路線呢？
渡邊 我沒有環過四國一周，但四國喀斯特高原真的非常棒。標高1400公尺的山上，在石灰岩地形中有一條綿延不絕的車道。抵達高原之前是很艱辛的山路，但是到達之後進入眼簾的是寬廣的絕景。能感到「絕景讓我腳步變輕盈了呢！」「絕景讓我恢復元氣了呢！」忘記了所有痛苦的過程，只覺得一切值得了。我還騎過很多次島波海道。每次都想著應該不會再感動了吧，但每次去還是會感動的大讚「不得了，超棒的！」島嶼、橋梁、道路、海岸、天空、山脈——這些全都湊齊，太幸福了。
一青 在臺灣環島也一樣，島嶼、橋梁、道路、海岸、天空、山脈全部都匯集在一起。希望你也能體驗環島，並畫出飆速宅男的「臺灣篇」。
臺灣也有熱情的「弱蟲」迷
渡邊 實在很難在漫畫連載期間取得休假，（對著身旁的編輯）我一直都想要去體驗寶貴的經驗，但是都會被提醒「讀者在等著你哦」，我就只能乖乖回應「也是啦……」如果能去臺灣的話，之後會畫臺灣篇也說不定。以前有一次，我提前公開將參加越野單車賽的消息後，有一位女書迷特地前來見我，對我說「我從臺灣來的。請幫我簽名。」然後一邊用她會的日文，一邊用手機翻譯跟我說話，「（主角同學騎手）我超喜歡今泉跟鳴子的。」
另外，我還會收到臺灣書迷的信，簽名會上也常見到臺灣人。我想臺灣應該有很多熱情的粉絲。有機會一定要造訪臺灣，屆時希望能受到溫暖熱情的歡迎。
一青 這次我在越野單車大賽以親善大使的身分，擔任頒獎典禮和簽名會的司儀，目光也不時注意著你的動態。在這兩天的活動裡，你不只實際參與了比賽，也和孩童們一起體驗賽道，還抽空幫自己的隊伍加油、參加簽名會和粉絲互動，幾乎沒有休息整場跑，臉上也都是開心的笑容。這樣的經驗，是不是成為你畫漫畫的原動力，作品也隨之誕生呢？
渡邊 正是如此。我認為體驗真的非常重要。我試著收集那些最令我感到「哇」的瞬間作為靈感。從過去經驗來看，大概三個月到半年，那份感覺就會被五臟肺腑吸收沉澱，然後再提筆描繪出那份感覺與味道。在那些瞬間所出的「為什麼」和著急不安等，自己的心動會透過時間的流逝被整理，形成題材。另外，我還很重視各種「初次」體驗。如果有機會去臺灣的話，我會將下飛機時所聞到的味道和人的空氣感等等當作一種「享受」去體驗。
一青 《飆速宅男》裡選手們唱的歌「Koi no Hime Hime Petanko」，也是你實際體驗所得到的靈感嗎？我記得當我每次很痛苦得騎車上坡時，若像主角坂道一樣唱歌前進的話，真的就比較輕鬆，實在很有效果。
渡邊 坂道是我從各種實際體驗所匯集成的腳色。少年雜誌裡，通常會把想當第一的人作為主角，但我自己本身沒有那種做什麼都要第一的慾望，總是把光芒讓給他人，因此坂道也屬於輔助的性格。常常被問及是以誰為範本作畫的，我的方式是將很多人的各種部分混合擴張，並設定各種特徵可以在漫畫中自由運用。
一青 電視劇版的《飆速宅男》第5季會在2022年10月開始播放，令人非常期待。
標題圖片：作家・一青妙女士（左）和漫畫家・渡邊航先生（右）（一青妙女士提供）