有一天想畫《飆速宅男》臺灣篇――漫畫家渡邊航與作家一青妙暢談臺日自行車交流

人氣長紅的自行車漫畫傑作《飆速宅男》的作者渡邊航和跨足臺日兩地的作家兼演員一青妙，兩人的共通點是他們都是自行車騎士。2021年11月底，渡邊率領自己的隊伍「飆速宅男自行車隊」，參加了在能登半島石川縣志賀町舉辦的「能登越野單車賽」。越野單車賽是以自行車通過設有障礙的非公路賽道的高難度自行車競賽。家人出身於能登半島中能登町並擔任大會親善大使的一青妙和渡邊航針對自行車，以臺日比較為主題進行了對談。

弱蟲踏板＝飆速宅男 一青 其實……這次的大會是我人生第一次的越野單車賽。我平常騎的是公路車，所以不太了解越野單車賽的概念和規則（笑）。這次比賽過程真是驚心動魄不斷。草原、泥地、傾斜角度很大的斜坡等等相繼出現，我從頭到尾都緊張得握著車把。騎到沙坑時，還因為輪胎無法控制差點摔倒。真佩服你竟能走完這樣的賽道。 渡邊 我在試騎時，會觀察熟練的人的騎法，在比賽時稍微模仿他們，意外得就輕鬆通過了一開始覺得很困難很恐怖的斜坡或沙坑。很久以前就一直想畫越野單車賽的漫畫了。越野單車賽不只選手能樂在其中，因為同一個賽道要重複騎好幾圈，一旁加油的民眾也很容易享受到觀戰的樂趣。 一青 我的自行車資歷約有5年，其中特別不擅長爬坡，我都會模仿《飆速宅男》裡的爬坡高手「卷島前輩」的搖擺姿勢上坡。在臺灣，不只出版了《飆速宅男》的翻譯版，去年還上映了真人版電影。中文標題為《飆速宅男》。直接翻譯成日文的話是「超級快速御宅族」。

渡邊 我不知道有此事呢。我記得法文版的名稱是《En selle, Sakamichi》，意思是「跨上坐墊的坂道」。每個國家詮釋這部作品的方式都不同，我覺得臺灣版也有抓到真髓。一青你跟臺灣好像有很深的緣分對吧？ 一青 是的。我父親是臺灣人，我在臺灣臺北一直生活到小學。你曾去過臺灣嗎？ 渡邊 還沒去過呢。開始畫《飆速宅男》後，一直後援的自行車選手曾經去臺灣參加比賽。據他所說，他當時穿著貼有《飆速宅男》標誌的外套，就有臺灣的粉絲熱情得過來跟他說：「拜託請帶渡邊一起來臺灣吧！」我很高興在臺灣有這麼多的書迷，但是工作實在太忙一直沒有辦法成行。



自行車王國．臺灣的賽道 一青 臺灣是自行車大國，喜歡騎單車的人很多，所以我認為你的粉絲一定很多。我在5年前曾騎自行車環臺灣一周，之後就迷上了公路自行車。繞行臺灣一周約900公里到1000公里左右。 渡邊 我曾經讀到一些比賽的報導，得知臺灣有「國際自由車環臺公路大賽Tour de Taiwan」，還有騎上超越3000公尺高處的登山坡道「臺灣KOM（登山王）」賽事。我雖然不討厭爬坡，但速度不快。不知道能不能騎完臺灣KOM，如果不是比賽的話會想試試看。 一青 另外還有環繞臺灣一周的「騎遇福爾摩沙900」大會，每年都會舉辦，整整環繞一圈被稱為「環島」，人氣之旺可說是臺灣人「一生想參加一次」的活動。「騎遇福爾摩沙900」集結了世界各地的騎車好手，一同享受約9天的環島樂趣。除了各項大會，騎車環島的人也非常多。跟比賽不同，大多會分好幾天騎完一段長距離。（是一種將長距離分好幾天騎完的騎車方式） 渡邊 我最喜歡的就是那樣的騎車方式。在漫畫中，自行車被我當作比賽道具描繪，但要我選的話，我還是最愛自行車旅行。我會把旅行中用到的東西減少到最小單位塞上自行車後，出發去旅行，騎個整整一天，晚上睡商務旅館，隔天一早又騎車出發，是我騎車旅遊的方式。 每年夏天我會展開「Tour de 夏休（暑假之旅）」，從東京坐飛機到四國的高松或和歌山的南紀白濱，然後與搭船併用，騎自行車前往老家（長崎）。每天一醒來就只要單純的騎車就好，旅程的那5天是非常快樂、充滿幸福的時光。



絕景讓我恢復元氣 一青 我懂。我在臺灣環島的那段時間，有如做夢一般。老實說，最初的那兩天還感到後悔，一直自問自答「幹嘛來受這種苦？」但是後來變得很快樂，甚至希望這樣的時光能繼續下去。繞行四國一周跟繞行臺灣一周的距離差不多，很推薦你先環四國一周看看。另外，你有沒有什麼推薦的單車路線呢？ 渡邊 我沒有環過四國一周，但四國喀斯特高原真的非常棒。標高1400公尺的山上，在石灰岩地形中有一條綿延不絕的車道。抵達高原之前是很艱辛的山路，但是到達之後進入眼簾的是寬廣的絕景。能感到「絕景讓我腳步變輕盈了呢！」「絕景讓我恢復元氣了呢！」忘記了所有痛苦的過程，只覺得一切值得了。我還騎過很多次島波海道。每次都想著應該不會再感動了吧，但每次去還是會感動的大讚「不得了，超棒的！」島嶼、橋梁、道路、海岸、天空、山脈——這些全都湊齊，太幸福了。 一青 在臺灣環島也一樣，島嶼、橋梁、道路、海岸、天空、山脈全部都匯集在一起。希望你也能體驗環島，並畫出飆速宅男的「臺灣篇」。

