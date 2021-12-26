匯集日本人「感謝台灣」思念於一冊的精華「約定之地：24個在台灣扎根的日本人」書籍發行序文

匯集日本人「感謝台灣」思念於一冊的精華「約定之地：24個在台灣扎根的日本人」書籍發行序文文化 社會 生活
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四年前，我邀請馬場克樹先生擔任《nippon.com》的連載作者，專欄名稱就叫作「在臺灣扎根的日本人」。猶記得當時還與馬場先生約定好，專欄一定要連載達二十篇，之後再將所有文章集結出版。後來，馬場先生果真依照當時約定，連載文章多達二十餘篇，每一篇都獲得讀者的熱烈迴響。專欄在二○二一年十月劃下完美句點，緊接著文章順利集結成冊，在台灣出版上市。馬場先生實現了我們當初的約定，他的這般執行力，實在令人深深敬佩。
我和馬場先生相識於大約十年前，當時我的身分是《朝日新聞》的台北特派員，馬場先生則是日本台灣交流協會的公關負責人（「文化室主任」）。那時對他的印象是個沒有架子、十分平易近人的人，而且細心又謙虛，完全不像個公務人員。後來我回到日本之後，聽說他辭去國際交流基金會的工作，決定定居台灣。
辭掉國際交流基金會這麼一個隸屬於政府體系的工作，這對追求安定的日本人來說是完全無法想像的決定。只不過，不知為何我卻有種「他果然還是決定了」的感覺。因為他的個性本來就不是個能夠滿足於單一企業或團體的人。
關於他後來的活躍事蹟，相信台灣的各位都非常清楚。他以歌手的身分，用明朗的歌聲唱遍台灣各地；作為一個演員，他在電影和電視劇中展現了獨特的演技。同時他也是台北人氣居酒屋「北村家」三年的店長，總是熱情地細心招呼客人。他真的是個什麼都會的人，這對只會寫文章的我來說，簡直羨慕不已。然而我也相信，比起日本，在擁有包容且多元文化的台灣社會，這樣的多樣才華才得已獲得更大的發揮空間。
馬場先生的才華之一就是寫作。他的文字明亮近人，且內容扎實。文章可以顯現執筆者的個性與性格。有時候也會受到寫作當時的心理狀態所影響。不過，在專欄連載的這四年，他一直都是以穩定的視角和客觀中立的觀點，將每一個在台灣奮鬥的日本人的故事，介紹給日本和台灣的讀者。這絕對不是件容易的事。
這本《約定之地：24位在台灣扎根的日本人》裡所介紹的日本人。
北村豐晴│青木由香│熊谷俊之│夢多（大谷主水）│MASA（山下勝）│片倉真理│西本有里│大竹研│千田愛紗│川嶋義明│藤樫寛子│二瓶里美│小路輔│戶田泰宏│原田潤│Nobu（粟田經弘）│熊谷新之助│蔭山征彥│Iku老師（佐藤生）│龍羽WATANABE（渡邊裕美）│鵜林理惠│木下諄一│松下聰樹│
每一位都相當具有個人特色，有自己的想法和技能，在台灣這塊不同於日本的土地上不畏艱苦地為夢想努力之下，終於融入台灣社會，並且嘗到成功的滋味。而作者馬場先生自己，或許就是最有資格作為本書主題「在台灣扎根的日本人」的第一人。
日本雖然是個很好的國家，可是卻有點缺乏像台灣這般自由、快樂與開朗的社會環境。每一個選擇了在台灣生活的日本人，都會覺得自己獲得台灣社會的接納和歡迎，就是可以說，台灣拯救了他們的靈魂，也給予他們全新的人生。平時雖然沒有說出口，但大家都是懷著對台灣的感謝在過日子。
這本書就像是集結了日本人的這種感謝的心情。二○二一年正好是日本三一一大地震滿十週年，也為了紀念台灣對日本的大規模援助，被定位為「日台友情年」。透過馬場先生的文字，我們向台灣人傳達了「感謝台灣」的心意。從這一點來說，這本書可以說是最適合為二○二一年劃下完美句點的一本書。
出版社：時報出版
出版日期：2021年12月7日
A5大小：256頁
定價：360台幣
ISBN: 978-9-57-139750-4