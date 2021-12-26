匯集日本人「感謝台灣」思念於一冊的精華「約定之地：24個在台灣扎根的日本人」書籍發行序文

先前承蒙台灣時報出版青睞，將在nippon.com長年的連載集結成書，馬場克樹先生的新書「約定之地：24個在台灣扎根的日本人」，正式發售了。有關本書發行，身為繁體字編輯長的野島剛，將回顧本書連載的前後歷程及馬場先生對本書寄予的心情等簡單介紹。

四年前，我邀請馬場克樹先生擔任《nippon.com》的連載作者，專欄名稱就叫作「在臺灣扎根的日本人」。猶記得當時還與馬場先生約定好，專欄一定要連載達二十篇，之後再將所有文章集結出版。後來，馬場先生果真依照當時約定，連載文章多達二十餘篇，每一篇都獲得讀者的熱烈迴響。專欄在二○二一年十月劃下完美句點，緊接著文章順利集結成冊，在台灣出版上市。馬場先生實現了我們當初的約定，他的這般執行力，實在令人深深敬佩。

我和馬場先生相識於大約十年前，當時我的身分是《朝日新聞》的台北特派員，馬場先生則是日本台灣交流協會的公關負責人（「文化室主任」）。那時對他的印象是個沒有架子、十分平易近人的人，而且細心又謙虛，完全不像個公務人員。後來我回到日本之後，聽說他辭去國際交流基金會的工作，決定定居台灣。

辭掉國際交流基金會這麼一個隸屬於政府體系的工作，這對追求安定的日本人來說是完全無法想像的決定。只不過，不知為何我卻有種「他果然還是決定了」的感覺。因為他的個性本來就不是個能夠滿足於單一企業或團體的人。

關於他後來的活躍事蹟，相信台灣的各位都非常清楚。他以歌手的身分，用明朗的歌聲唱遍台灣各地；作為一個演員，他在電影和電視劇中展現了獨特的演技。同時他也是台北人氣居酒屋「北村家」三年的店長，總是熱情地細心招呼客人。他真的是個什麼都會的人，這對只會寫文章的我來說，簡直羨慕不已。然而我也相信，比起日本，在擁有包容且多元文化的台灣社會，這樣的多樣才華才得已獲得更大的發揮空間。

馬場先生的才華之一就是寫作。他的文字明亮近人，且內容扎實。文章可以顯現執筆者的個性與性格。有時候也會受到寫作當時的心理狀態所影響。不過，在專欄連載的這四年，他一直都是以穩定的視角和客觀中立的觀點，將每一個在台灣奮鬥的日本人的故事，介紹給日本和台灣的讀者。這絕對不是件容易的事。

這本《約定之地：24位在台灣扎根的日本人》裡所介紹的日本人。

北村豐晴│青木由香│熊谷俊之│夢多（大谷主水）│MASA（山下勝）│片倉真理│西本有里│大竹研│千田愛紗│川嶋義明│藤樫寛子│二瓶里美│小路輔│戶田泰宏│原田潤│Nobu（粟田經弘）│熊谷新之助│蔭山征彥│Iku老師（佐藤生）│龍羽WATANABE（渡邊裕美）│鵜林理惠│木下諄一│松下聰樹│

每一位都相當具有個人特色，有自己的想法和技能，在台灣這塊不同於日本的土地上不畏艱苦地為夢想努力之下，終於融入台灣社會，並且嘗到成功的滋味。而作者馬場先生自己，或許就是最有資格作為本書主題「在台灣扎根的日本人」的第一人。

日本雖然是個很好的國家，可是卻有點缺乏像台灣這般自由、快樂與開朗的社會環境。每一個選擇了在台灣生活的日本人，都會覺得自己獲得台灣社會的接納和歡迎，就是可以說，台灣拯救了他們的靈魂，也給予他們全新的人生。平時雖然沒有說出口，但大家都是懷著對台灣的感謝在過日子。

這本書就像是集結了日本人的這種感謝的心情。二○二一年正好是日本三一一大地震滿十週年，也為了紀念台灣對日本的大規模援助，被定位為「日台友情年」。透過馬場先生的文字，我們向台灣人傳達了「感謝台灣」的心意。從這一點來說，這本書可以說是最適合為二○二一年劃下完美句點的一本書。

出版社：時報出版

出版日期：2021年12月7日

A5大小：256頁

定價：360台幣

ISBN: 978-9-57-139750-4